Zas to dopadlo tak, že deti sú doma. Pripravili sme online súťaž, ktorá deťom ukáže krásu matematiky!

Mnohé školy sa opäť zavreli, krúžky sa porušili a tak sú rodičia aj deti postavení pred náročnú výzvu - čo s toľkým časom doma - ako ho stráviť zmysluplne a nezblázniť sa.



Keď sa pred rokom prvýkrát zavreli školy, tak sme si povedali, že poďme spraviť niečo pre deti, ktoré sú zavreté doma. V neziskovej organizácii P-MAT už viac ako 20 rokov pripravujeme rôzne súťaže a aktivity pre deti so záujmom o matematiku a fyziku. Keď začal prvý lockdown (zdá sa to už tak dávno), tak do pár dní sme vymysleli úplne novú súťaž Attomat - individuálnu online matematickú súťaž, kde deti 60 minút riešia 20 úloh - netradičných a podnetných. Chceli sme, aby zažili krásu matematiky a potešili sa z každej vyriešenej úlohy.

O tom, že sa nám to podarilo, svedčí aj skutočnosť, že po roku a pol chystáme už 9. vydanie Attomatu. Tisíce spokojných detí, rodičov aj učiteľov si súťaž veľmi pochvaľujú. Čím to je?



Ja si myslím, že rozhodujúca je kvalita úloh, ktoré v Attomate nájdu. Skúste si vyriešiť jednu úlohu z minulého Attomatu a posúďte sami! :)



"Patrik a Lucka sa hrajú hru na políčkach na obrázku. Na začiatku položia jednu spoločnú figúrku na modré políčko a striedajú sa v ťahoch, Patrik začína. V každom ťahu hráč posunie figúrku v smere šípky na nejaké ďalšie políčko. Vyhráva hráč, ktorý presunie figúrku na oranžové políčko. Ktorý hráč vie hrať tak, aby zaručene vyhral?"



Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou



Podarilo sa vám úlohu vyriešiť? Smelo sa podeľte s vaším riešením v komentároch.



Skontrolovať si vaše riešenie, alebo inšpirovať sa môžete aj vo videu, v ktorom nájdete riešenie tejto úlohy (od času 1:50).



No čo, myslíte, že takáto úloha by mohla zaujať vaše dieťa?



Ak áno, tak ho/ju prihláste do súťaže Attomat, ktorá prebehne štvrtok 9. decembra v podvečerných hodinách. Attomat je hlavne pre deti na 2. stupni ZŠ (resp. P - K na gymnáziu), no pripravená je aj kategória OPEN, v ktorej môže súťažiť naozaj každý. Po súťaži je pripravený live-stream vysvetľovania riešení.

Registráciu aj bližšie informácie nájdete na https://attomat.p-mat.sk.



Na záver ešte dve zaujímavosti:

- vstupné je úplne dobrovoľné;

- Attomat pripravuje skupina šikovných dobrovoľníkov - stredoškolákov a vysokoškolákov.



Poďte do toho s nami - registrovať svoje dieťa/žiaka, alebo seba môžete najneskôr do stredy večera. :)