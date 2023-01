Adolf Ratzka K otázke národných smerníc na osobnú asistenciu

Čo musia obsahovať národné usmernenia pre osobnú asistenciu a ako ich možno propagovať? Týmito a ďalšími otázkami na tému osobnej asistencie sa zaoberá priekopník hnutia za sebaurčenie ( Nezávislý život) a dlhoročný bojovník za osobnú asistenciu Adolf Ratzka.

Na to, aby osobná asistencia umožnila ľuďom so zdravotným znevýhodnením žiť v rovnakých podmienkach a s rovnakými možnosťami výberu ako ľuďom bez zdravotného znevýhodnenia, musia podľa Ratzku usmernenia pre osobnú asistenciu spĺňať tieto hlavné podmienky:

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kontrola nad osobnou asistenciou znamená, že užívateľ osobnej asistencie si svojho asistenta sám vyhľadá, najmä, zaškolí a pod. Asistencia závisí od individuálnych životných podmienok užívateľa osobnej asistencie, ktorému je asistencia poskytovaná. Priame platby od vlády na odmeňovanie asistentov, pretože bez kontroly nad peniazmi človek nemôže byť zamestnávateľom a nemá slobodnú voľbu v službách ani pri dôležitých rozhodnutiach ovplyvňujúcich prijímanie, odmeňovanie či prepúšťanie zamestnancov.

Platby musia pokrývať náklady na všetky požadované asistenčné hodiny a tiež umožňovať vyplácanie konkurencieschopnej a spravodlivej mzdy.

Aké argumenty možno použiť na obhajobu osobnej asistencie v krajinách

Adolf Ratzka varuje pred argumentáciou, že osobná asistencia by bola podľa vlády drahšia, pretože zariadenia s malou kapacitou a málo zamestnancami sú pre vládu lacnejšie ako osobná asistencia.

Namiesto toho by sme mali tvrdiť, že s rovnakou sumou, akú dostávajú inštitúcie za každého svojho klienta, by väčšina ľudí s osobnou asistenciou mohla viesť lepší život vo väčšinovej spoločnosti.

Inštitúcie investujú „veľké“ peniaze do pozemkov a budov. V prípade osobnej asistencie sa všetky náklady použijú na mzdy. Asistenti zase používajú svoje mzdy na nákup potravín alebo nájom. To podporuje ekonomiku krajiny. Vo Švédsku pracuje asi 50 000 ľudí ako osobní asistenti. Asistencia tak tiež vytvára pracovné miesta. V dôsledku nedostatku osobných asistentov sa ľudia so zdravotným znevýhodnením už nedokážu o seba postarať. Ich príbuzní musia prevziať starostlivosť za osobných asistentov.

Prepracovanie ich rodinných príslušníkov v domácom prostredí môže viesť k fyzickému alebo sexuálnemu násiliu voči ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Osobná asistencia je teda spojená aj s otázkami zdravia a bezpečnosti človeka, ktorému je asistencia poskytovaná.

Vedecké štúdie ukazujú, že inštitucionalizácia kvôli nedostatočnej stimulácii, vylúčeniu z rodiny, priateľov a spoločnosti vedie k oneskorenému rozvoju a strate sociálnych zručností.

Počas súčasnej koronakrízy zomrelo o 1 percento starších ľudí viac v ústavoch ako v komunite (v domácom prostredí).

Osobná asistencia je ľudským právom. Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným znevýhodnením zakotvuje právo osôb so zdravotným znevýhodnením žiť nezávisle v spoločnosti za rovnakých podmienok ako osoby bez zdravotného znevýhodnenia.

Všeobecný komentár k číslu 5 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím tiež jasne hovorí, že zariadenia musia byť postupne likvidované a nahradené službami osobnej asistencie.

Stratégie pre humánnu spoločnosť

Na to, aby sa zabezpečilo, že všetci občania budú mať rovnaké príležitosti žiť bezpečne a zdravo v spoločnosti a realizovať svoj potenciál, sú potrebné tieto stratégie:

Viac bezbariérového obytného priestoru

Postupná likvidácia stacionárnych zariadení sa má „premeniť“ na priame platby za osobnú asistenciu. Na to, aby sa to presadilo, je dôležité, aby organizácie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením lepšie spolupracovali, najmä na národnej úrovni, a spolupracovali na téme osobnej asistencie.

Vytvárajte národné organizácie osobnej asistencie – tieto organizácie vítajú každého, kto chce pracovať pre vec osobnej asistencie, bez ohľadu na jeho diagnózu alebo príslušnosť k inej organizácii. Zameriava sa aj na prácu s dôchodcami a staršími ľuďmi. Ak zapojíte organizácie pre starších ľudí, môžete získať viac pozornosti zo strany zákonodarného zboru. Tieto organizácie si musia uvedomiť, že nielenže budú ich členovia jedného dňa „starí“, ale skôr či neskôr sa môžu stať zdravotne znevýhodnenými a môžu potrebovať pomoc od iných.

Ratzka na záver zdôrazňuje: „Musíme zdvojnásobiť svoje úsilie, aby každý – najmä my sami – aby sme pochopili a stotožnili sa s naším postavením aj keď vyzeráme, chodíme alebo sa správame inak, sme úplne obyčajní ľudia“.

Katarína Muellebnerová

Katarína Muellebnerová: "Od roku 2012 je kvalifikovanou liečebnou a integračnou pedagogičkou so zameraním na rodové štúdiá a psychoanalytickú pedagogiku. Od roku 2016 pracuje v organizácii „BIZEPS“ - Centrum nezávislého života“, Nemecko.

Zdroj:

https://usercontent.one/wp/www.ratzka.se/wp-content/uploads/2022/10/Katharina-Mullebner-Adolf-Ratzka-zur-Frage-nationaler-Richtlinien-fur-Personliche-Assistenz-Bizeps.se-Nov-2020.pdf

Článok je preložený z nemčiny.

Tento článok som preložil, pretože ma veľmi zaujal. Je veľmi dôležité stále poukazovať na skutočnosť, že ak osobná asistencia funguje efektívne, spoločnosť dokáže ušetriť veľa finančných prostriedkov.

Marián Kozák