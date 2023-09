Duchovné stretnutie s Nickom Vujicicom v Košiciach

Nick Vujicic je známy kazateľ a motivačný tréner. Stal sa známym ako človek, ktorý sa narodil bez rúk a nôh. Dňa 13.9. 2023 navštívil Košice. Témou jeho prednášky boli: „Viera, nádej a láska". Jeho cesta je pre nás výborným príkladom, jeho myšlienky nám dávajú silu v každodennom živote. Toto úžasné stretnutie bolo medzinárodné a konalo sa v Košickom amfiteátri v rámci jeho 8-dňového turné po Európe. Predtým prednášal v Budapešti. Toto turné zabezpečila maďarská vláda cez nadáciu „Nem Adom Fel“ v preklade (Nikdy sa nevzdávaj) po anglicky (Never give up). Táto nadácia pomáha najmä ľuďom s telesným postihnutím. Na podujatie prišlo približne 1000 návštevníkov predovšetkým zo Slovenska a z Maďarska. Atmosféra bola vynikajúca. Zúčastnili sa na ňom aj niektorí členovia našej Partie z Inklubu. Podujatie sa začalo o siedmej hodine večer. Vonku bolo horúco. Nick hovoril po anglicky. Bol zabezpečený simultánny preklad do slovenčiny aj maďarčiny. Stretnutie nás veľmi posilnilo vo viere. V programe spievala kresťanská kapela „Tretí deň“. Keď sa Nick objavil na pódiu, diváci vstali, zapli si svetlá na mobilných telefónoch a silno tlieskali. Nick nás všetkých srdečne privítal. (Medzitým sa už zotmelo.) Veľmi sa mi to páčilo. Nick Vujicic sa narodil 4. decembra 1982 v austrálskom Melbourne srbským rodičom, ktorí prišli z bývalej Juhoslávie. V súčasnosti žije v Kalifornii v USA. Jeho manželka Kanae Miyaharaová je Mexičanka a z časti Japonka. Žijú spolu v manželstve už 11 rokov. Majú spolu 4 deti. Budúci rok si chcú spolu s manželkou adoptovať dieťa. Nick hovorí okrem angličtiny, ktorá je jeho materinským jazykom aj po srbsky a španielsky.

Narodil sa bez rúk a bez nôh. Napriek veľmi ťažkému telesnému postihnutiu, kvôli ktorému by mnohí iní rezignovali, pretože by nevedeli viesť normálny život. Nick však svoj neľahký životný osud prijal ako výzvu. Zúfalstvo a strach, ktoré ho veľmi trápili v detskom veku, keď sa mu rovesníci posmievali a ohovárali ho, vedome úspešne prekonal a nikdy neprestával snívať. Na stretnutí nám prednášal o tom, ako prekonať nepriazeň osudu, ako sa jej vzoprieť, nepoddať, vytrvať za každých okolností a dosiahnuť svoje ambície a ciele, to Nick úspešne učí mladých aj starých, podnikateľov, učiteľov, študentov, zdravých aj chorých. Rozširuje obzory, inšpiruje k zmene v prístupe k životným prekážkam, motivuje k odstráneniu strachu z nesprávnych rozhodnutí. Mnohým už pomohol nevzdať sa a bojovať, keď mali pocit, že im už dávno došli sily. Napriek tomu, že nemá ani ruky ani nohy, Stále verí, že raz ich mať bude. Ak nie tu na Zemi, tak v nebi ich mať určite bude. Hovorí: „Niekedy na Zemi nedostanete od Boha zázrak, napriek tomu, môžete byť zázrakom pre iných“. Je vďačný aj za to, čo už má. Vraví to stále, byť vďačný už za to, čo máme. Ako náhle sa sústredíte na to, čo by ste chceli, zabudnete na to, čo už máte. Jeho rodičia mu často hovorili: Nick, Nezabudni prosím na tých, ktorí chudobnejší ako Ty“. „Keď budeš mať prácu, nezabudni prosím na tých, ktorí prácu nemajú“. Vyžaruje z neho neskutočná energia a charizma. Neskutočná chuť žiť a pomáhať ďalej. Diváci boli nadšení a tlieskali. Zažil som spolu s mojím veľmi dobrým osobným asistentom Marekom, sestrou Marcelkou, kamarátkou Maťkou a jej osobnou asistentkou Gabikou úžasný zážitok. Škoda, že sa nám nepodarilo urobiť si Nickom spoločnú fotku. Dúfam, že niekedy nabudúce sa nám to podarí.

Nickove najdôležitejšie zásady sú:

· dôvera v Pána Boha, v Jeho pomoc

· pozitívny postoj k životu, ku všetkému v ňom

· naplnenie svojho života pomocou druhým, svetu, okoliu

Niektoré úžasné výroky Nicka Vujicica:

"Možno nemám ruky, s ktorými by som chytil svoju ženu za ruky, ale ak bude treba, dokážem ju chytiť za srdce. Nepotrebujem ruky, aby som ju podržal."



"Nič z toho, čomu som čelil, mi nemohlo zabrániť, aby som menil svet."

"Nikdy si nehovorte, že niečo nezvládnete, že nie ste dosť dobrí, že za nič nestojíte."



"Všetky ženy chcem Vám povedať, že ste prekrásne také, aké ste."



"Keď nájdete niečo, čo vás naplňuje tak, že by ste to robili celý deň zadarmo, potom ste na správnej ceste. Keď nájdete niekoho, kto je ochotný vám za to aj zaplatiť, máte pred sebou kariéru."

Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť na tomto úžasnom duchovnom stretnutí. Ďakujem svojej sestre Marcelke a svojmu osobnému asistentovi Marekovi za pomoc a spoluúčasť.

Marián Kozák

Ja s osobným asistentom Marekom, kamarátkou Maťkou a jej osobnou asistentkou Gabikou

Páčilo sa mi veľké pódium. Na monitore je napísané: "Našiel som nádej"

Na podujatie prišlo približne 1000 návštevníkov predovšetkým zo Slovenska a z Maďarska.

Nick Vujicic na pódiu.

Keď sa Nick objavil na pódiu, diváci vstali, zapli si svetlá na mobilných telefónoch a silno tlieskali.

Hudobná kapela z Maďarska.