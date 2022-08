Výlet do Bratislavy a Viedne v roku 2015

Dňa 17.7.2015 /piatok/ som sa vybral na trojdňový výlet do Bratislavy a Viedne. Išiel som tam spolu s ockom, sestrou Marcelkou a synovcom Jankom. Veľmi sme sa na to všetci tešili. Prvý deň sme cestovali autom do Bratislavy. Vyrazili sme presne o deviatej hodine ráno.

Cesta trvala približne šesť hodín. Počasie bolo veľmi pekné, no veľmi horúce. Išli sme severnou trasou, pozorovali sme krásnu slovenskú prírodu. Videli sme napríklad Spišský hrad, prechádzali sme cez známy tunel Branisko. Mali sme veľmi pekný výhľad na Tatry. Prišli sme do Bratislavy okolo 15.30 hod. Chvíľu nám trvalo, kým sme našli náš hotel. Nachádzal sa priamo pod Bratislavským hradom. Volal sa Ibis Centrum hotel. Bol veľmi pekný, má aj s vlastné garáže. Býval som na izbe spolu s ockom. Nachádzala sa tam aj bezbariérová kúpeľňa. Marcelka s Jankom mali tiež vlastnú izbu. Keď sme sa ubytovali, vybrali sme sa na nádvorie Bratislavského hradu. Bola to veľká námaha tlačiť vozík hore do kopca, pretože bolo veľmi horúco. Oproti hradu sídli náš parlament. Boli sme veľmi prekvapení, lebo tam v tom čase bolo málo turistov. Potom sme sa prešli po centre mesta. Pozreli sme si Námestie SNP, Staré mesto, aj Michalskú bránu. Na druhý deň sme išli do Viedne slovenskou rýchloloďou po Dunaji. Nebola bezbariérová, ale lodný personál nám ochotne pomohol. Plavba trvala zhruba dve hodiny. Keď sme vystúpili z lode vo Viedni, vybrali sme sa hľadať známe viedenské metro (U-Bahn). Celé metro bolo čisté a bezbariérové, taktiež aj autobusy. Výťahy boli určené pre ľudí so zdravotným znevýhodnením t.j. vozičkárov, matky s kočíkmi, seniorov, barličkárov, nevidiacich a tehotné ženy. Všetci môžu cestovať bez problémov, bez toho, aby museli niekomu zo zamestnancov vopred nahlasovať dôverné osobné údaje! Celá Viedeň bola čistá. Nevšimli sme si ani jeden odhodený ohorok z cigarety, ani papierik na zemi. Veľmi sa mi páčili rôzne nápisy na smetných košoch, napríklad: „Naša Viedeň zostáva čistá!“ Ďalší nápis: „Máme to vo svojich rukách!“ a iné. Navštívili sme aj známy gotický chrám Dóm Svätého Štefana aj Hofburg. Veľmi sa mi tiež páčili kone s kočmi, ktoré slúžili ako taxíky pre turistov. Cyklistické chodníky sú tiež na vysokej úrovni. Rovnako majitelia so psíkmi majú vyhradenú samostatnú zónu. Veľmi sme ocenili miesta s pitnou vodou, automatické osviežovače vzduchu pre všetkých. Na obed sme si dali populárny „Wiener Schnitzel“ (viedenský rezeň s hranolkami a zeleninou). Ochutnali sme aj zmrzlinu. Bola veľmi dobrá. Navštívili sme všetci spoločne niekoľko obchodov so suvenírmi. Čas plynul veľmi rýchlo. Pomaly sme sa vracali do prístavu na loď. Do Bratislavy sme prišli približne o 19.30 hodine. V nedeľu dopoludnia sme si pozreli niektoré významné miesta v našej metropole. Boli sme pri Prezidentskom paláci, v Prezidentskej záhrade. Potom sme išli na Hviezdoslavovo námestie a následne ku Slovenskému národnému divadlu. Potom sme išli na obed do letnej záhrady. Dal som si výborné bryndzové halušky. Išli sme potom naspäť domov. Som veľmi rád, že po dlhšom čase mohol opäť vidieť vyspelú krajinu, kultúru a spoločnosť, od ktorej sa všetci môžeme ešte stále veľa naučiť. Bol to pre nás všetkých úžasný zážitok. Ďakujem veľmi pekne svojmu ockovi, ktorý nás zobral na tento veľmi pekný výlet.

Marián Kozák

V hoteli Ibis sme boli ubytovaní.

Ideme nastupovať do lode.

Loď nebola bezbariérová. Personál nám však ochotne pomohol.

Sme už na lodi. Hľadáme si vhodné miesto pre vozík.