Interaktívna online platforma na podporu obetí nenáležitého konania a pochybných praktík vo výskume a vzdelávaní (Victims Support Portal)

Nedávno bol spustený nový interaktívny online portál (pozrite si ho tu ) na podporu tých ľudí, ktorí trpeli nenáležitým/nekalým jednaním a pochybnými praktikami vo výskume a vzdelávaní (napr. ich práca alebo jej časť bola publikovaná iným autorom bez uvedenia skutočného autora, požadovanie protislužby za zapísanie skúšky, …).

Cieľom portálu je zvyšovať povedomie a poskytovať rady každému, kto hľadá pomoc a chce odhaliť individuálne a/alebo inštitucionálne nekalé praktiky alebo neetické konanie. Používatelia portálu môžu dôverne diskutovať o svojich problémoch a získať pomoc od mentora s odbornými znalosťami v relevantnom aspekte akademickej a výskumnej integrity (napr. plagiátorstvo, publikačná etika, manipulácia s údajmi atď.). Mentormi sú akademici/experti z Európskej siete pre akademickú integritu ( European Network for Academic Integrity , skratka ENAI) a z projektu Erasmus+ FAITH (Facing Academic Integrity Threats), ktorí sa budú venovať podpore a poradenstvu pre ľudí, ktorí o to požiadajú.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tým, ktorí zažili nenáležité/nekalé konanie a pochybné praktiky vo výskume a vzdelávaní, sa ponúkne návod, ako postupovať podľa povahy ich prípadu. Okrem toho, so súhlasom žiadateľa (obete) a po primeranej anonymizácii akýchkoľvek osobných informácií, môžu byť podrobnosti o prípadoch zdieľané na portáli, čo umožňuje ostatným komentovať a poskytovať rady. Ľudia, ktorí čelia podobným hrozbám, sa môžu odvolávať na predchádzajúce prípady, aby im pomohli vybudovať silnú komunitu podpory proti nenáležitému/nekalému konaniu a pochybným praktikám vo výskume a vzdelávaní na akademickej pôde.

Portál na podporu obetí nemá žiadne geografické bariéry. Ktokoľvek sa môže zveriť portálu v akomkoľvek jazyku. Hlavným cieľom tohto portálu je podporovať ľudí z celého sveta, ktorí sa stali obeťami nenáležitého/nekalého konania a pochybné praktík vo výskume a vzdelávaní.

Ozvite sa voči nenáležitému/nekalému konaniu a pochybným praktikám vo výskume a vzdelávaní! Informujte kolegov, priateľov, známych o tomto portáli! A ak máte príslušné odborné znalosti a skúsenosti, pridajte sa k nám, k našej podpornej sieti. Ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte nám napísať na e-mail na adresu: victims@academicintegrity.eu . Ak hľadáte pomoc v prípade nenáležitého/nekalého alebo pochybnej praxe vo výskume a vzdelávaní, máte možnosť zverejniť podrobnosti o svojom prípade otvorene alebo anonymizovane prostredníctvom nášho portálu .

Zdroj:

Victims Support Portal

An interactive online platform to support Victims of Misconduct and Questionable Practices in Research and Education

A new interactive online Portal (see it here ) has recently been launched to support victims and other people who have suffered from misconduct and questionable practices in research and education (e.g. work plagiarised, not recognised as an author in a publication, whistleblower, victim of abuse, etc.).

The Portal aims to raise awareness and provide advice to anyone who seeks help and wishes to expose individual and/or institutional malpractices or unethical behaviour. Those using the Portal can discuss their problems in confidence and receive support from a dedicated mentor, with expertise in a relevant aspect of academic and research integrity (e.g. plagiarism, publication ethics, mentorship, data manipulation, etc.). Mentors are academics and experts from the European Network for Academic Integrity ( ENAI ) and from the Erasmus+ FAITH (Facing Academic Integrity Threats) project, who will dedicate their time to supporting and advising people on their cases.

People who have experienced misconduct and questionable practices in research and education will be offered guidance on the actions to take according to the nature of their case. Moreover, with permission from the victim, after appropriate anonymisation of any personal information, details of cases can be shared on the Portal, allowing others to comment and provide guidance. People facing similar threats may refer to previous cases for guidance, building a powerful community of support against misconduct and questionable practices in research and education in academia.

The Victims Support Portal has no geographical barriers. Anyone can post their query in any language. In fact, the main aim of this Portal is to expand and support people from all over the world.

Speak up against misconduct and questionable practices in research and education! Spread the word about this Portal! And if you have appropriate expertise, please join us in our supporting network. Feel free to email us at: victims@academicintegrity.eu if you want to find out more. If you seek help with a case of misconduct or questionable practice in research and education, then please post the details of your case via the Portal .

Rita Santos, ENAI, Coordinator of the Victims Support Portal