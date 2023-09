Klamú, že bude dobre

A ľudia veria, keď im bez rozmyslu a bez hlbšie prepracovaných plánov (v podobe riadneho programu) na prázdno sľúbia vyriešenie ich problémov. Chcú veriť.



Tento falošný predvolebný optimizmus ma hnevá. Ostáva pre mňa neuveriteľné, prečo väčšina nášho národa nie je schopná čeliť pravde a tou je, že dobre nám na Slovensku bude o pár desiatok rokov, no svoje deti ja a moji rovesníci vychováme v krajine, ktorá ani zďaleka nebude tak prosperujúcim a krásnym miestom, o akom snívame. Po týchto aj po tých ďalších voľbách sa nám pravdepodobne bude žiť ťažko, nech to dopadne akokoľvek. Hoci nádej potrebujeme vždy, musíme byť aj dobre pripravení.



Veď verili by ste v roku 2020, že Fico sa vráti s takými poctami, aké mu dnes preukazujú na predvolebných mítingoch? Viete si predstaviť, čo bude robiť prodemokratickým a liberálnym stranám, ak vyhrajú tie a zostavia koalíciu? Načrtáva to vo svojich statusoch a prejavoch a my sa budeme prizerať tomu, ako podkopáva každé ich úsilie o to, aby sme sa ozaj posunuli vpred. Len keď sa snažíte vo vláde a v parlamente poctivo a nie na oko, tak je tá práca často omnoho komplikovanejšia a tak sa dá jednoducho prekrútiť, to bude takým ako je Fico vyhovovať. A chaos bude žiaľ pokračovať. Chcem preto, aby sme boli pripravení ďalej bojovať za hodnoty demokratickej spoločnosti. Rada by som videla, že slepo neuveríme tým, ktorí nám dajú rýchle riešenia, ale čelom sa postavíme k tomu, že budeme musieť naďalej vynakladať veľké úsilie na to, aby sa na Slovensku skutočne lepšie žilo. Spoločne. Jeden mesiáš v politike za nás nevyrieši všetko. O tom je demokracia, ktorou sa radi oháňajú prívrženci strán, čo by nás radi umlčali a izolovali.



V demokracii máme viac povinností ako pri vláde jednej strany. Tam stačí počúvať. No ak chceme prosperujúcu demokratickú krajinu, akú závidíme krajinám na severe Európy, musíme robiť viac. Začať by sme mali toleranciou, kritickým hodnotením politikov a ich výrokov a nie vytváraním si názorov podľa výrokov jedného z nich. Sociálne siete sú pre populistov a štváčov živnou pôdou, pretože skrz ne vedia jednoducho ovplyvňovať verejnú mienku, veď stačí vypustiť aj tú najabsurdnejšiu myšlienku a tá sa bez zdroja valí internetom. Zároveň sa vedia veľmi rýchlo prispôsobiť téme, ktorá je práve „v kurze“. Veď naozaj mohlo byť na chvíľu veľkou predvolebnou témou či strieľať alebo nestrieľať medvede? Nespochybňujem samotný problém, no skutočne máme na Slovensku aj iné problémy v školstve, zdravotníctve, ktoré politici musia riešiť. Na tie sa musíme v predvolebných debatách sústrediť.



Musíme sa vzdelávať, čítať, prehodnocovať, vedieť si pripustiť chybu, diskutovať, pomáhať. Musíme sa podieľať na demokracii nielen nadávaním a krúžkovaním v parlamentných voľbách raz za 4 roky. Nie sme však zvyknutí takto konať, preto si väčšina spoločnosti zvolí niekoho, kto im sľúbi, že vyrieši všetko, stačí že najhlasnejšie kričí na svojich politických oponentov.



Nevoľte strany, ktoré svoje riešenia zakladajú na nenávisti voči druhým. Nechcete žiť v krajine, kde prevláda hnev voči ktorejkoľvek skupine obyvateľov. Pozerajte sa kriticky na lídrov, ktorých zvažujete voliť.



Nedávajte svoj hlas stranám, ktoré vám právo vyjadriť sa jedného dňa vezmú.