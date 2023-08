Ako Fico zneužil sviatok SNP na šírenie ruskej propagandy

Dnešný deň vzdávame úctu tým, ktorí riskovali svoj život pre slobodu a demokraciu.

Ako už býva na Slovensku zvykom, aj tento rok sa na tejto téme priživili viacerí politici. Dokonca aj takí, ktorí v minulosti boli súčasťou strany Mariana Kotlebu - ĽSNS. Je známe, že to bol práve Kotleba, ktorý ako bývalý župan Banskobystrického samosprávneho kraja v deň osláv Slovenského národného povstania vyvesil na úrade smútočné zástavy. Dnes sa odídenci od Kotlebu hrdo hlásia k odkazu SNP a rovnako ako mnohí iní politici aj oni si dnešné výročie pripomenuli kladením vencov k pomníkom hrdinov. Ich voliči musia byť z toho všetkého tak "trošku" zmätení. Niektorí z nich ani netušia, prečo sa ich vodcovia náhle otočili. Žeby preto, že sa už pomaly pripravujú na spoločnú vládu so Smerom a vedia, že antifašistický pilier údajne tvorí hodnotovú čast ich politiky? Aj keď na druhej strane predseda SMERU- SSD je tak zúfalý, že možno by bol ochotný zabudnúť aj na nejaký ten antifašistický pilier, len aby mal s kým utvoriť vládu.

Aké posolstvo nám dnes odkázal pán predseda? Prvé dve minúty sa celkom držal a hovoril o len Slovenskom národnom povstaní. Ako sa však dalo čakať, dlho v tejto rétorike nezotrval a už po chvíli začali „lietať" mená ako Ódor, Čaputová, Kollár.... Nezabudol však naložiť ani nám „vojnovým štváčom" a „rusofóbom" v jednom.... Veď ako to pán Fico presne odhadol, v prípade mobilizácie by sme všetci (vlastne len naša mužská časť) utekali k lekárovi, že máme ploché nohy (niektorí ich možno naozaj máme). Róbert Fico nám znova dokázal, že vie nahliadnúť nielen do duše nás Slovákov, ale dokáže aj čítať naše myšlienky. Nepokazme si to teda, veď takého politika nemá žiadna iná krajina. Pán Fico vie, že Slovenská republika je malá krajina (k tomu slovanská), a teda musíme mať záujem mať dobré vzťahy s každým štátom na svete, vrátane Ruskej federácie či Severnej Kórei. Ďalej náš bývalý trojnásobný premiér poukázal na hrozné veci, ktoré sa dejú na Ukrajine. Ak myslíte, že mal na mysli zločiny ruských vojakov na ukrajinskom civilnom obyvateľstve, veľmi sa mýlite. Hovoril o tom, že sa tam zakazuje učiť ruskú literatúru.

„Zapamätajte si pani Čaputová, pán Kollár, pán Ódor a všetci ostatní vojnoví štváči a rusofóbni ľudia, že tam kde sa pália knihy, sa o chvíľku budú páliť aj ľudia", odkázal nám všetkým Róbert Fico.

Ďalej som sa dozvedela, že sú medzi nami ľudia, ktorí nemo akceptujú príznaky novodobého nacizmu.

Hmm, v tomto by som s vami súhlasila, pán Fico. Takíto ľudia dokonca sedia v našom parlamente v opozičných laviciach. Po pár sekundách som však pochopila, že pán Fico myslí niekoho úplne iného.

V radoch ukrajinskej armády sú podľa expremiéra čistí fašisti. To znamená, že ak ste na strane napadnutej krajiny, automaticky podporujete pluk Azov a banderovcov. A popierate tak odkaz povstania.

Ej, ale nám ten Fico naložil... A ešte sme sa dozvedeli, že Ukrajina je tou naskorumpovanejšou krajinou na svete, a Smer SSD nikdy nebude súhlasiť s jej členstvom v NATO.

Neviem, čo sa stalo, ale mená ako Hamran ani Čurillovci dnes vo Zvolene nezazneli ani raz. Možno nabudúce..