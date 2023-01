Lyžovačka alebo referendum?

Bolo by hriechom nevyužiť takýto pekný deň na lyžovačku, alebo sa len tak poprechádzať v zasneženej prírode. Niektorí odvážlivci (medzi nimi aj naša pani ministerka Mária Kolíková) však dali prednosť januárovému kúpaniu v jazere. Veď načo čakať do leta. Najmä keď teplota vody bola cez víkend vyššia ako teplota vzduchu.



Ale späť k nášmu zmarenému referendu. Keď niečo nevyjde podľa našich predstáv, treba najskôr nájsť vinníkov. V tomto prípade je to podľa hlavného iniciátora referenda opäť pani prezidentka. Tá vraj nielenže zmarila referendovú kampaň, ale ešte aj poslúchla Soroša a pod., že nesmie ísť ani do referenda, aby náhodou nedala občanom Slovenska príklad hodný prezidenta. A to vraj vysvetľuje ten nešťastný výsledok ( 27.2%). Nuž, potvrdilo sa nám opäť to staré známe. Všetky cesty vedú k Sorošovi. Mohla nás čakať obrovská zmena a on nešťastník to opäť raz zmaril.



Netreba však zúfať, ale myslieť pozitívne. Tohto hesla sa držia aj naši opoziční politici. Pohár totiž môžeme vidieť buď poloprázdny alebo poloplný. 27,25 % sa možno nezdá byť nejaké obrovské číslo. Na druhej strane však počet 1 193 198 dokáže navodiť dojem, že nespokojných Slovákov je viac než dosť. Aj keď Fico s Pellegrinim a extrémistami prehrali jednu bitku, stále im to dáva nádej, že môžu vyhrať vojnu. Veď si len predstavme, že všetci títo ľudkovia z referenda dôjdu opäť k urnám (tentokrát volebným )... To bude parádny volebný výsledok! Žiaľ, je tu jeden (menší/väčší) háčik. Referenda sa totiž nezúčastnili len Ficovi či Pelleho priaznivci. Pravdepodobne išlo aj o voličov dvoch extrémistických strán, harabinovcov, SNS, tarabovcov, progresívcov, KDH, prípadne nespokojných voličov súčasnej koalície. Títo síce túžia po zmene, ale nie po návrate mafie.



Vyzerá to tak, že myslenie mnohých Slovákov sa postupne mení. Môžeme za to vďačiť aj ľuďom ako je novinár Marek Vagovič, ktorí informujú verejnosť o veciach, ktoré sa tu ešte prednedávnom diali. Na druhej strane je tu ešte stále množstvo ľudí, ktorí sa dajú ľahko zmanipulovať. Pred nejakým časom som videla na sociálnej sieti menší prieskum, v ktorom sa mali prispievatelia vyjadriť, ktorej z daných osobností, najviac dôverujú. Mohli si vybrať medzi menami ako D. Lipšic, Š. Hamran a M. Žilinka. Všetci, až na jednu výnimku, hlasovali za M. Žilinku. Celkom by ma zaujímal dôvod ich výberu... Možno majú pocit, že ich favorit ako jediný bojuje proti liberálnej kaviarni a USA. Hm... Jedného takého tu už ale máme.... Snáď sa v budúcnosti dočkáme nejakého spoločného projektu.



