Mám rada Rusko

Rusko je krásna krajina, ktorá má čo cestovateľom ponúknuť po každej stránke. Nedotknutá príroda v okolí Bajkalu, krásne hory v Čečensku či malebné dedinky na Sibíri. Áno, chcela by som sa tam ísť jedného dňa pozrieť. Rovnako ako aj na Ukrajinu. Moje plány však prekazila nielen pandémia, ale aj čoraz reálnejšia hrozba ozbrojeného konfliktu rovno za našimi hranicami. Kto je tu vlastne v pozícií agresora? Budem citovať slová súčasného premiéra : „Treba pomenovať veci jasne a bez emócií. Situácia na východnej hranici Ukrajiny je vážna a vypätá. Ale nezapríčinila ju Ukrajina a ani žiaden členský štát NATO. Nikto z nás neohrozuje Rusko, nikto z nás nemá žiadne územné požiadavky voči Rusku. My chceme žiť v mieri. Naopak, bolo to Rusko, ktoré vojensky obsadilo polostrov Krym,“



Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou



Slováci majú k Rusku a Ukrajine bližšie ako ku ktorejkoľvek inej krajine. Veď okrem podobného jazyka a kultúrnej blízkosti nás tiež spája spoločná história. Vďaka komunistickej minulosti si však o to viac vážime slobodu a demokraciu. Keď podporíme ruskú agresiu voči inej krajine, pôjdeme sami proti sebe. Pretože raz môže dôjsť aj na nás... Niektorí nekritickí obdivovatelia politiky Kremľa by mohli namietať, že aj spojené štáty napadli viaceré arabské krajiny. Spravili tak vraj pod rôznymi zámienkami ale s jediným cieľom... Aj keď je to možno pravda ale čo to mení na celej veci? Naozaj niektorí veria tomu, že USA je aj v tomto prípade hlavný agresor? Že Američania chcú rozpútať vojnu na Ukrajine? Bohužiaľ, nenávisť voči USA niekorým našincom natoľko zatemnila myseľ, že už ani nevnímajú realitu. A to nie som podporovateľkou americkej zahraničnej politiky. Všetci vieme, že Krym bol predtým súčasťou Ruska. Ale ani to nedáva inej krajine právo, aby si prisvojila cudzie územie. Pretože podľa rovnakej logiky by si mohlo napríklad Slovensko nárokovať na Zakarpatskú Ukrajinu.



V poslednej dobe trochu utíchli hoaxy ohľadom očkovania. Ich šíritelia sa však veľmi rýchlo preorientovali iným smerom. Nebezpečné vakcíny nahradili jadrové zbrane na Slovensku a potenciálne znásilňovanie slovenských žien americkými vojakmi. Ako to teda vlastne je? Ide naozaj len o neškodné vojenské cvičenie ruských vojakov v blízkosti hraníc a západ zbytočne panikári? Podľa ruských médií určite. Otázka ale je, do akej miery sú nezávislé a objektívne. Aj keď to sa nedá s istotou povedať ani o tých západných. Je zaujímavé sledovať ruskú štátnu televíziu. Zatiaľ čo naše médiá nešetrili Dzurindu, Mečiara, Fica ani Matoviča, tam to funguje trocha inak. O Vladimírovi Putinovi sa v správach vyjadrujú s úctou. Tlačovky, na ktorých mu novinári kladú nepríjemné otázky, by ste v jej vysielaní hľadali márne.



Sme na prahu tretej svetovej vojny? Ostáva nám len dúfať, že nie. Keby sa do seba pustili dve jadrové veľmoci, nedopadlo by to dobre.