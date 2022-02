Nevďační Slováci

Veď aj vďaka vám niektorí z nich museli predčasne ukončiť svoje aktivity na sociálnych sietiach. Títo ľudia pritom horlivo bojujú proti americkým agentom, vládnej mafii či zapredanej prezidentke. Bojujú za vaše právo vyjadriť sa v referende o predčasných voľbách a poukazujú na absurdnosť protipandemických opatrení. Ľudia ako súdruh Blaha vám každý deň otvárajú oči a vy nevďačníci si toho nevážite. Namiesto toho drzo nahlasujete jeho príspevky na sorošovskej sociálnej sieti a dokonca na neho podávate trestné oznámenia. Hanba vám!!!



Nehovoriac o tom, že si nevážite ani iné osobnosti, ktoré by sa pre vás najradšej rozdali. Ľudia ako Andrej M. či Miňo M. vedia, že smerovanie na východ je pre našu zem to najlepšie. Tak načo sú nam potom nejaké obranné zmluvy? A celý ten cirkus v parlamente začali tí dvaja provokatéri zo Sasky. Veď naši zelení chlapci len mierumilovne protestovali proti strašným veciam, do ktorých nás chcú americkí agenti Naď a Korčok zatiahnúť. Oni za to predsa nemôžu, že pár kvapiek vody nešťastnou náhodou zasiahlo ukrajinskú vlajku. Ukrajincov považujú za svojich slovanských bratov, to len tie zapredané média to zase raz nepochopili. Nie, oni nešíria žiadnu nenávisť. Adresy politikov zverejnili na internete len kvôli tomu, aby sa tam každý z nás mohol niekedy zastaviť na kávu. Myslia pragmaticky a pre nás ľudí spravia všetko. Už aby boli voľby!!! Okrem toho naši zelení chlapci žnú úspech aj za hranicami. Veď toľko milých pozdravov, koľko dostal od fanúšikov z Ukrajiny poslanec Andrej M., nedostal žiaden koaličný politik. Nuž ako hovoria bratia Česi, "Kdo umí, ten umí".

Pozdrav z Ukrajiny

Podľa Petra Pellegriniho je strašná hanba, ako dnes vyzerá slovenský parlament. S tým sa dá len súhlasiť. Cirkusovú manéž vraj z neho spravil Igor Matovič a kotlebovci tak len pokračujú v jeho šľapajach. Ak p. Pellegrini hovorí naozaj pravdu, tak klobúk dole, pán Matovič. Aspoň v niečom ste pre zelených chlapcov inšpiráciou.



Ako hovorí Ľuboš Blaha, toto je definitívny koniec demokracie na Slovensku. Vďaka slniečkárom nás tu čaká už len americká okupácia. Náš život už nikdy nebude ako predtým. Moment! Ešte je tu posledná nádej! Predčasné voľby nás môžu zachrániť. Len treba voliť tie správne strany, ktoré stoja v prvej línii boja za mier a slobodu. Fico, Pelle, Harabin, Blaha, kapitán Danko a Kotleba sú naša budúcnosť.