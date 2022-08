Obeť Monika Jankovská a sadisti z liberálnych médií.

Zahanbila som sa a s pokorou si uvedomila, že sa mám od neho čo učiť. Pán Fico sa dokázal dokonale vcítiť do kože pani Jankovskej a naplno prežívať neprávosť, ktorá ju postihla. Poukázal pritom na sadizmus novinárov z Denníka N a Sme, ktorí sa vyžívajú v bolesti ich bývalej nominantky. Títo vraj najprv mlčky podporovali brutálne zaobchádzanie polície s M. J. Pán Fico presne nešpecifikuje v čom spočívalo to "brutálne zaobchádzanie", ale z ďalšieho kontextu vyplýva, že sa mu nepáči, že ju vláčili ozbrojení kukláči v reťaziach. Nuž nielen ja, ale aj naša polícia sa má čo učiť od pána Fica. Nabudúce treba kukláčom povedať, nech radšej zostanú doma piť kávu, pri procese s p. Jankovskou sú aj tak ako piate koleso na voze. To, že sa p. Fico zaujíma o zdravie p. Jankovskej, je pekné. Ja len pevne verím, že rovnako ako s p. Jankovskou súcití aj s p. Ondrejom Janíčkom, ktorý aj vďaka ich nominantke zažil vo svojom živote krušné chvíle. A tiež dúfam, že rovnakú mieru súcitu pociťuje voči tisíckam Ukrajincov, z ktorých mnohí prišli počas vojny (pardon, špeciálnej operácie) o to najcennejšie. Niektorí z nich neprežili, iní stratili svojich príbuzných a ďalši prišli do cudzej krajiny rovnako zlomení ako vaša nominantka. Ale ako som vyššie písala, viem, že p. Fico je empatický človek a týchto ľudí chcel tiež spomenúť vo svojom srdcervúcom monológu... Len na to náhodou zabudol.



Všetkým nám kvapká na karbid

Ďalšou nehoráznosťou je podľa p. Fica zaradenie slovenského občana na sankčný zoznam EÚ. Že je zakladateľom slovenskej pobočky ruského nacionalistického motorkárskeho klubu Noční vlci? Pre nášho expremiéra žiadny problém. Tiež je podľa p. Fica úplne normálne, keď slovenský podnikateľ zverejní na obchod nápis v ukrajinskom jazyku, že si neželá, aby tam vstupovali Ukrajinci. Bojí sa vraj prenosu tuberkulózy a HIV. Aj keď popravde, to druhé si neviem celkom predstaviť. Ale na druhej strane možno pánovi podnikateľovi platia zákazníci v naturáliach... Tým pádom by boli jeho obavy celkom opodstatnené.



A potom všetkom si ešte Sulík dovolí ísť na dovolenku. A dokonca z nej posiela aj fotky! Ako hovorí klasik, tu už naozaj niekomu kvapká na karbid. Zachrániť nás môže už len referendum. Možno to bude práve tandem Uhríka a Fica, vďaka ktorému konečne okúsime vytúžený Blaho(byt).



PS Ešte stále niekto verí tomu, že SMER nepodporuje (aj keď nepriamo) Putina?

Krásnu sobotu všetkým.