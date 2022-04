Pán Fico, dajte už pánovi Hegerovi pokoj

Vaša neustála kritika jeho krokov nie je vôbec opodstatnená. Hegerova vláda nie je určite dokonalá. Ale kritizovať by ich mal niekto, kto reálne dokáže robiť veci lepšie ako oni. A obávam sa, že Vy to nie ste...

Sú dni, kedy je človek hrdý na Slovensko. A práve dnes je takýto deň. S300 bude užitočnejšia na Ukrajine ako na Slovensku. Ochráni nevinné ľudské životy pred raketami a strelami. Aby sa už nezopakoval obdobný masaker ako ten v Buči. A nijako pritom neohrozí samotné Rusko a jeho územie.

Máte vy vôbec nejakú empatiu, pán Fico? Koľko statusov ste Vy a Vaši straníci venovali nevinným obetiam vojny na Ukrajine? Ešte aj Miloš Zeman má nad Vami v tomto smere navrch. V minulosti ste na sociálnych sietiach vyplakávali nad tým, ako zaobchádzali vo väzení s Kičurom či Kováčikom. Pravda je taká, že ste užitočný klamár a manipulátor, vďaka ktorému sa kremeľská propaganda dostáva k širokému publiku. Takto umožňujete Putinovi priamo ovplyvňovať verejnú mienku na Slovensku a ohrozujete tým bezpečnosť republiky. A keďže Vás stále nezablokovali, neexistuje tu ani cenzúra, o ktorej neustále točíte. Aj keď priamo nevelebíte veľkého vodcu z Kremľa, stále však ľuďom podsúvate prekrútenú realitu a polopravdy. Prípadne sa nás snažíte presvedčiť o pravde niekde uprostred, hoci je v tomto prípade jednoznačná. A vnímavý človek to odhalí. Bohužiaľ, takých ľudí nie je u nás stále dosť a preto ste doteraz v politike.

Dobre vieme, že ste schopní spojiť sa aj s diablom, len aby ste boli znova pri moci. A nie, pán Fico, nemáte pravdu. Nikto nás neťahá do vojny na Ukrajine, ako neustále tvrdíte. Iné štáty dodávajú nášmu východnému susedovi tanky, drony, bojové vozidlá a nestali sa kvôli tomu ruským terčom. Stále sa nás snažíte presvedčiť, že štát sa má najprv postarať o Slovákov, až potom o Ukrajincov. Ale ako ste sa o nás postarali počas tých dvanástich rokov vy? Tak, že tisícky ľudí museli emigrovať do zahraničia? Kde nás miestni prijali väčšinou bez výhrad? A to sme pritom boli ekonomickí migranti, ktorí reálne "brali" miestnym prácu. Žiadni vojnoví utečenci, čo nemali inú možnosť ako prísť sem na Slovensko. Aby si museli následne od idiotov ako Vy vypočuť, že štát sa má najprv postarať o svojich občanov.



Ano, dobre ste odhadli slabiny a nízke pudy mnohých Slovákov. V žalúdku im ležia "drahé" ukrajinské autá a hodinky. Či pred vojnou utekajú len chudobní ľudia? Bohatí zalezú do svojich drahých barákov a tam budú v bezpečí? Sám veľmi dobre viete, že tajným presunom S300 zabezpečila vláda bezpečnosť jeho prepravy, aby Rusko nestihlo proti tomu zakročiť. Ako by ste sa zachovali Vy, keby ste boli pri moci? Od všetkého ruky preč? Lebo táto vojna nemá s nami nič spoločné? Chválabohu, že sa touto Vašou obľúbenou frázou neriadili počas druhej svetovej vojny spojenci. Dnes by ste spolu s Blahom nevykrikovali na tribúnach....

Nechcete sa presťahovať do Ruska pán Fico? Myslím, že viacerí Vám vďačne prispejeme na jednosmernú letenku. A môžete so sebou rovno vziať aj Blahu a Pellegriniho. A možno sa pridá aj kapitán s Ančou. Nie je vylúčené, že budete pravidelnými hosťami ruskej štátnej televízie, kde môžete kydať na túto vládu každý boží deň. A možno dostanete aj vyznamenanie od samotného strýka Vovu...

Veď Rusko je očividne krajinou neobmedzených možností.



SLÁVA UKRAJINE A VÁM HANBA!!!





Zdroje : Facebook viacerých slovenských politikov