Pellegrini a Fico víťazia aj po ruskej invázii

Napriek tomu politické prieskumy vyhrávajú politici, ktorí sa verejne zastávajú agresora alebo takí, ktorí chcú sedieť na dvoch stoličkách súčasne. Nebudem sa teraz pozerať do minulosti, ale chcem sa iba vyjadriť k nedávnym stanoviskám politikov k vojne na Ukrajine. Je pravda, že Peter Pellegrini odsúdil útok Ruska na Ukrajinu a tiež zdôraznil, že Ukrajina sa do poslednej chvíle snažila situáciu upokojiť. Veď je to koniec koncov minimum, čo sa od slušného politika očakáva. Na druhej strane ale nemal problém aj so všetkymi svojimi poslancami hlasovať proti zablokovaniu dezinformačných médií na Slovensku. Ako všetci dobre vieme, tieto sú dlhodobo baštou agresívnej ruskej propagandy. Jeden poslanec HLASU dokonca klesol až tak hlboko, že na svojej facebookovej stránke šíril propagandu z dielne ĽSNS, kde strašil svojich fanúšikov, že cez ukrajinsko-slovenské hranice sa sem dostávajú občania tretích krajín. A bol to práve Peter Pellegrini, ktorý vyzval prezidentku, aby zmluvu o obrannej spolupráci s USA neratifikovala. Stačí teda, aby politik oficiálne odsúdil konflikt a potom je všetko ok? O SMERe je škoda vôbec niečo písať. Ľuboš Blaha dnes nabral druhý dych. Povzbudený úspechom v predvolebnom prieskume ďalej zamoruje virtuálny priestor svojimi zvratkami. V každej normálnej krajine by už sedel, len na Slovensku má svoj stály fanklub fanúšikov. Fico je v tomto trošku prešpekulovanejší, lebo vie, že priamou obhajobou Ruska by si narobil nemalé problémy. Tak radšej neustále rozpráva o mieri. Tým predsa nemôže nič pokaziť. Namiesto priamej obhajoby agresora vsadil radšej kartu na relativizovanie vojny s tým, že tu ide vlastne o konflikt USA a Ruska. A Slovensko má podľa neho radšej riešiť svoje vlastné problémy. Ale môže povedať, že agresiu akože odsúdil. Ak je teda Pellegrini naozaj proti vojne na Ukrajine, tak nech verejne odmietne akúkoľvek spoluprácu s Ficom a Blahom. Potom mu možno ľudia uveria. Každý si už všimol, že Smer sa pravidelne spája v parlamente s fašistami. Naopak HLAS je hrdý na svoj protifašistický pilier a akúkoľvek spoluprácu s extrémistami odmieta. To je však málo platné, pokiaľ súčasne neodmietne akúkoľvek spoluprácu s Robertom Ficom. Lebo inak sú všetci traja na jednej lodi.



Proti Rusku musíme vytvoriť silnú alianciu s inými štátmi. Nie im stále ustupovať.



Ľuboš sa znova činil



Slováci v tom majú jasno