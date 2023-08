Peter Pellegrini, nehanbíte sa?

"Pokiaľ chce Šimečka pokračovať v tomto marazme, aký je, bude schvaľovať to, čo sa momentálne deje, tak asi ťažko si s ním viem predstaviť spoluprácu," nechal sa počuť Pellegrini. Narážal tým na štvrtkový zásah Národnej kriminálnej agentúry. „Atak jednej bezpečnostnej zložky na najvyšších predstaviteľov ďalších bezpečnostných zložiek štátu šesť týždňov pred parlamentnými voľbami je neprípustnou snahou ovplyvniť atmosféru pred voľbami aj samotný výsledok volieb," uviedol ďalej Pellegrini. Peter Pellegrini rovnako ako Róbert Fico tvrdia, že zásahy NAKA sú útokmi na opozíciu a snahou o ovplyvnenie parlamentných volieb. Lenže medzi obvinenými sú aj riaditeľ Slovenskej informačnej služby Michal Aláč, rovnako ako aj jeho predchodca SIS Vladimír Pčolinský. Obaja obvinení sú pritom nominantmi hnutia Sme rodina, teda bývalej protismeráckej vlády. Niečo tu celkom nedáva logiku, pán expremiér... Polícia koná vtedy, keď získa dostatok dôkazov na vznesenie obvinenia a môže to byť kľudne aj tesne pred voľbami. Chápem, že sa asi bojíte, veď NAKA si môže znova posvietiť aj na vašich 150-tisíc EUR v krabici od šampanského. Bola by smola, keby to stihli ešte pred voľbami...

Bývalý premiér v tejto súvislosti tiež skonštatoval, že pre Hlas-SD je bližším partnerom KDH ako Progresívne Slovensko. Takže z toho vyplýva, že Pellegrini verí tomu, že KDH sa na rozdiel of PS podvolí jeho pokynom a legitímne policajné zásahy tým pádom odsúdi.



Kde je to vaše známe "padni komu padni", pán Pellegrini? Veď ste stále na tlačovkách zdôrazňoval, že práve vaša vláda rozviazala polícii ruky. Takže aj preto dnes môže NAKA slobodne konať. A teraz stojíte na tlačovke a verejne podporujete ľudí, ktorí sa po troch rokoch snažia znova uniesť naše Slovensko.

A to len preto, aby si zachránili kožu. Spomínate policajno-prokurátorsky" valec, pričom nezabudnete zdôrazniť, že „problémový" je práve špeciálny prokurátor. Veď nebudete predsa kydať na pána Žilinku, ktorý už pomohol viacerým vašim nominantom. A možno jeho 363 službu raz využijete aj vy sám... Teraz mi už viac dávajú zmysel vaše predchádzajúce tlačovky. Keď ste zanietene bojovali proti tomu, aby sa Daniel Lipšic stal generálnym prokurátorom. Keby sa tak bolo stalo, Róbert Kaliňák by dnes pravdepodobne sedel vo väzbe. A ešte si pamätám, že ste tu chceli spraviť veľké harakiri, keby ste boli mali tú možnosť. Teraz má polícia tú moc a vy jej v tom spolu s Ficom bránite.



Vy ani nebudete mať záujem ísť do koalície so stranami ako PS či SaS. Potrebujete predsa naspäť vrátiť bezpečnostné zložky štátu do rúk mafie a oligarchov a s týmito stranami by to mohlo byť komplikovanejšie. Že policajný prezident Hamran je podľa vás arogantný človek? Na mňa takto vôbec nepôsobí...Naopak, som presvedčená, že takéto vynikajúce výsledky v boji proti korupcii máme aj vďaka súčasnému vedeniu polície na čele s Hamranom. A že policajný prezident zneužíva pamiatku Jána Kuciaka? A vy spolu s Róbertom Ficom nezneužívate pamiatku generála Lučanského na vytĺkanie politického kapitálu?



Škoda ďalších riadkov.. Vaši voliči si to aj tak neprečítajú a vás názory iných ľudí zjavne nezaujímajú.

Idete si tvrdo za svojim.



PS Ako sa vyjadrila na tlačovke pani Letanovská, spolu s Ficom pripomínate Vladimíra Putina. Ten žiada, aby sa Ukrajina vzdala svojich území v prospech Ruska. On následne vraj stiahne svojich vojakov.

Vy s Ficom vydierate prezidentku, premiéra, policajného prezidenta atď, aby polícia nestíhala vašich ľudí. Ak sa tak stane, potom prestanete robiť cirkus na tlačovkách.

