Rusi oslobodili jadrovú elektráreň v Záporoží

Ruský prezident Vladimír Putin uviedol vo svojom prejave, že jeho krajina už nemôže ďalej prehliadať hrozby, ktoré prichádzajú z Kyjeva a preto sa odhodlal k tomuto významnému kroku. Útlaku a genocíde zo strany fašistov pritom čelí aj černobyľský sarkofág. Voloďa plánoval túto oslobodzovaciu akciu dlhé mesiace, ale ako sa hovorí, na dobré sa dlho čaká...

Rádioaktívne žiarenie uväznené v reaktoroch netrpezlivo čakalo na moment, kedy ho niekto príde vyslobodiť. A dočkalo sa. Obe elektrárne pritom „žiarili" šťastím, keď v diaľke uvideli prichádzať osloboditeľské tanky.



Rusko nepotrebuje kolaborovať so zapredancami zo západu, radšej obracajú svoju pozornosť ešte ďalej na východ, pretože tam to má pre nich budúcnosť. Momentálne sa Putin snaží vybudovať obrovský plynovod pre zásobovanie Číny. Voloďa si rýchlo poradí aj so zapredanými liberálnymi médiami, veď tie aj tak šíria len samu propagandu. Načo nám je Facebook, Twitter, či Google Play? Treba ich jednoducho vypnúť! Takto sa to robí do psej matere! Počkať, ale na Slovensku to radšej neskúšajme, veď majme súcit s pánom Blahom. Keby teraz u nás vypli facebook, tak by mu nezostávalo nič iné, len ísť kŕmiť holuby na Námestie SNP.



„Rusi a Ukrajinci sú jeden (ruský) národ", vyhlásil Putin. Ako sa ďalej nechal počuť, „Ukrajina je vlastne dielom Vladimíra Iľjiča Lenina" a podľa toho sa má aj správať. Žiadne proeurópske smerovanie či podobné maniere. Vladimír Putin trpí už dlhšiu dobu úzkostnými stavmi, ktoré mu nedajú v noci spávať. Sníva sa mu o tom, ako sa NATO postupne rozširuje na východ až k jeho hranici. A to všetko kvôli ukrajinskej vláde, ktorá neberie ohľad na jeho zdravie a psychickú pohodu. Tak sa jednoducho rozhodol konať. Ale celý svet sa proti nemu spolčil. Našťastie je tu ešte stále niekoľko osvietených jedincov, ktorí na rozdiel od väčšiny, nestratili úplne kontakt s realitou. Chmelár, Fico, Blaha, Uhrík, Čarnogurský, Harabin, pani Anna, jeden (vraj)novinár atď sú ľudia, na ktorých sa Voloďa môže vždy spoľahnúť. A ktovie, možno niekedy v budúcnosti môžeme aj my od Rusov očakávať podobnú bratskú výpomoc. Veď nebolo by to ani prvý krát...



Dobre, dosť bolo srandy. V poslednej dobe sa často rieši Nasťa Kuzminová a to, že ju údajne niekto diskriminuje kvôli tomu, že je Ruska. Pozrime sa na to z iného uhla pohľadu. Svet chce od ruských občanov nejaké vyjadrenie, aby bolo jasné, že sa od Putinovej agresie dištancujú. Na tom nie je nič zlé. A keď to niekto odmietne spraviť, tak to vyzerá tak, že s tým všetkým vlastne súhlasí... A to je to isté, ako keby niekto schvaľoval nacizmus (ten ozajstný, nie ten, ktorý existuje v Putinovej hlave). Je možné, že Nasťa ruskú agresiu verejne odsúdila, v takom prípade sú samozrejme akékoľvek útoky na ňu odsúdeniahodné. Ale aj tak ma fascinuje, že opoziční politici neriešia situáciu utečencov na hraniciach ale svoju pozornosť venujú skôr tomu, že v Nemecku bol prepustený nejaký ruský dirigent. Ukrajinci, ktorí prišli o svoj domov a celý svoj život si nesú zbalený v jednom kufri, nie sú pre nich dostatočne atraktívnou témou. Napríklad Volodymyr Zelenskyy už trikrát unikol smrti. Prečo leží niekomu v žalúdku? Žeby preto, lebo sa odmietol podrobiť diktátu Moskvy?



Len tak rozmýšľam, keby bol dnes Fico pri moci, mala by Ukrajina u Slovákov rovnakú podporu, akú ma dnes?



Inšpiráciu na napísanie tohto blogu som našla na Zomri.sk





