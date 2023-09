Slováci najviac ľúbia Fica, Pellegriniho, ale aj kapitána

Najdôveryhodnejším politikom podľa najnovšieho IQ Testu národa (rozumej prieskumu) agentúry Focus je Peter Pellegrini (Hlas) pred Robertom Ficom (Smer), prezidentka Zuzana Čaputová sa posunula na tretie miesto. V rebríčku dôveryhodnosti sa vysoko umiestnil aj Milan Uhrík z hnutia Republika. Zdá sa, že Borisovi Kollárovi neuškodila ani "fackovacia kauza" a v rebríčku sa umiestnil pred Richardom Sulíkom či Michalom Šimečkom. Čo z toho vyplýva? Môžete byť gauner, úchylák či nacista, ale medzi Slovákmi si vždy nájdete svoj fanklub. Veď nenadarmo sa hovorí, že na Slovensku sa najľahšie získavajú percentá dezolátnym hejtom. Stačí sa postaviť na tribúnu a uistiť ľudí, že nepošlete ani jeden náboj na vojnou zničenú Ukrajinu, ponadávať si na rodovú rovnosť, homosexuálov, migrantov (ktorí ani nechcú na Slovensku zostať). Vždy musí byť prítomný útok na Čapútovú a ako nástroj výsmechu sa odporúča použiť ukrajinsko-dúhové vlajky. Pochopila to aj pani Romana Tabák, ktorá prednedávnom v sebe objavila národnostné cítenie.

Mnohí politici, ktorí majú za ušami, rýchlo pochopili, že po všetkých tých zlodejinách, potrebujú na svoju beztrestnosť nedemokratický režim (niečo ako Putinove Rusko). Môžete mať hodinky za 20 000€, vaši voliči v tom nebudú vidieť nič zlé. Ani to, že na dovolenky lietate súkromným lietadlom. Môžete podvádzať manželky, alebo mať deti s jedenástimi ženami. Pokiaľ ste hetero, je to všetko v norme.

Veď ako vraví pán Fico, energiu mu dodáva pocit, že to všetko má zmysel. Oni vraj bojujú za duševné zdravie našich detí, aby im z toho "gendra" nepreskočilo. Sama síce nepodporujem niektoré extrémy liberalizmu a som skôr za zdravý rozum aj v tomto smere. Určite nie je správne, keď sa deti rozhodujú pre zmenu pohlavia, lebo nevedia, čo so sebou... Ale tento problém je omnoho komplexnejší a ľudia ako Fico, Danko či Kollár ho nepomôžu vyriešiť. Lebo oni šíria len nenávisť. A určite nevyznávajú tradičné hodnoty.











