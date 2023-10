Slovensku zvoní do hrobu

Prvý exitpol vyzeral celkom nádejne. Postupne však začali televízie zverejňovať priebežné výsledky, kde už mal od začiatku navrch Róbert Fico. Všetci slušní Slováci sú zhrození, len na Súmračnej vo veľkom otvárajú šampanské. Bodaj by nie, keď viacerým z nich ešte nedávno hrozilo trestné stíhanie a dnes budú mať hlavné slovo pri rozdávaní kariet. Namiesto väzenia si to môže Fico namieriť rovno do premiérskeho kresla. Niečo také je možné len na Slovensku. Aj keď stále je tu nejaká nádej, že príčetná časť hlasákov bude hlasovať za koalíciu s PS a SaS. Otázne ale je, či to bude vyhovovať samotnému Pellemu. Keď bude vo vláde s PSkom a SaSkou, reálne hrozí, že obidve strany budú mať záujem na tom, aby mala polícia aj naďalej rozviazané ruky. Pellegrini sa bude chcieť zbaviť Hamrana a zrušiť Špeciálnu prokuratúru, proti čomu by jeho potenciálni koaliční partneri mohli namietať. Okrem toho si myslím, že Richard Sulík nebude chcieť is do koalície so stranou, ktorej členovia boli v minulosti napojení na organizovaný zločin. Mohlo by to znamenať definitívny koniec jeho strany, pretože voliči SaSky by mu takýto prešľap neodpustili.



Co nám vlastne strany Smer, Hlas a SNS môžu ponúknuť? Majú nejakých kvalifikovaných odborníkov na školstvo, zdravotníctvo či justíciu? Zatiaľ som zaregistrovala len pár ľudí z dezinfoscény, ktorých Andrej Danko priviedol do parlamentu. Dúfam, že Slováci budú konečne spokojní. Pravdepodobne tu budeme mať proruskú vládu, ktorá ako prvé zruší dodávky zbraní na Ukrajinu. Následne spravia čistky v polícii a súdnictve. A čo bude ďalej? Likvidácia nepohodlných novinárov a názorových oponentov? Potláčanie práv rôznych menšín? Presne podľa vzoru veľkého brata?



Ludia, ktorí ste sa pravidelne zúčastňovali takzvaných protivládnych protestov a „mierových" pochodov.

Je to naozaj to, čo ste chceli? Naozaj veríte tomu, že najväčším problémom Slovenska je prezidentka Čaputová, Lipšic či Heger? A Žilinkovi a Ficovi ide o blaho tohto národa? Možno teraz dostanete svoje trináste dôchodky, ale nebude vám vadiť, že tie peniaze budú následne chýbať v škostve a zdravotníctve?

A pocítime to my všetci?

Najviac ľudí krúžkovalo nasledovných ľudí : Róbert Fico, Peter Pellegrini, Róbert Kaliňák, Ľuboš Blaha, Juraj Blanár, Denisa Saková, Erik Kaliňák, Richard Raši. Nuž, proti gustu žiaden dišputát. Keď toto má byť tá „pozitívna" zmena, my ostatní to musíme rešpektovať.

Mrzia ma aj prepadnuté hlasy Demokratov. Asi mali predsa len poslúchnuť Richarda Sulíka a pred voľbami odstúpiť.

Najsvetlejším momentom volieb sa stal okamih, keď sme sa dozvedeli, že fašisti z Republiky neprekročili hranice parlamentu. Veľa im totiž nechýbalo a mafia mohla mať ústavnú väčšinu. Stále mohlo byť aj horšie...