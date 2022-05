Sme(r) rodina - trójsky kôň v koalícii

To, že nepodporili vydanie Róberta Fica na väzobné stíhanie, nebolo pre nás nejakým extra prekvapením. Prečo to teda spravili? Z čistej lásky k donovi Robertovi to určite nebolo. Vzhľadom na napäté vzťahy medzi predsedom Smeru a Borisom Kollárom môžeme túto možnosť bezpečne vylúčiť. Žeby tu svoju rolu zohral strach, že raz môže dôjsť aj na nich? Veď dvaja poslanci za Smer(r) rodina to už majú nahnuté. Hnutie Progresívne Slovensko dokonca vyzýva premiéra Hegera, aby problémového koaličného partnera vylúčil z vlády. Proti tomu sa však postavil Igor Matovič, ktorý už dávnejšie označil Sme(r) rodinu za svojho najdôveryhodnejšieho spojenca. Aj keď nemám o Kollárovom hnutí najlepšiu mienku, som presvedčená, že Matovič sa v tomto smere zachoval správne. Áno, je jasné, že mentalita Kollára sa v ničom neodlišuje od tej smeráckej. Naši ľudia sú vždy na prvom mieste, a to aj za cenu krivenia spravodlivosti či rozpadu koalície. Vidíme to v priamom prenose pri ministrovi Mikulcovi, ktorý už dlhodobo leží kollárovcom v žalúdku. Kollár asi očakával, že jeho ľudí nebudú trestne stíhať. To, že Sme(r) rodina stojí za svojim poslancom Martinom Borguľom, je ok, ale to neznamená, že môžu brániť spravodlivému procesu a vyzývať ministrov na podanie demisie. Pred pár dňami sa navyše dobrovoľne postavili na stranu chobotnice, ktorá dvanásť rokov unášala Slovensko. Tým, že celé jeho hnutie nepodporilo vydanie Roberta Fica na trestné stíhanie. Človeka, ktorý okrem iného pravidelne šíri na Slovensku ruskú propagandu a spolu s Blahom burcuje agresívne davy, aby nadávali jeho oponentom. Napriek tomu všetkému však koalícia Kollára potrebuje. Prečo? Tri strany (z ktorých jedna už prakticky neexistuje) by spolu bez ústavnej väčšiny nič nepresadili, matematika jednoducho nepustí. Čo by sme tým dosiahli, keby sa teraz kvôli vylúčeniu Sme(r) Rodina rozpadla koalícia? Nasledovali by predčasné voľby, ktorých víťaz by bol istý. Vládu by s najväčšou pravdepodobnosťou zostavovali tieto strany : Hlas, Smer, Sme(r)rodina a/alebo Republika. Myslím, že netreba príliš dlho rozmýšľať nad tým, ktorá z týchto dvoch možností predstavuje menšie zlo. Katastrofická kombinácia vyššie uvedených strán alebo súčasná koalícia (hoci aj) s Kollárom.



Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou



Slovenskí voliči sú mentálne nastavení tak, že volia ľudí ako Boris Kollár, Slota či Fico. Mnohých z nich nezaujíma ekonomika, hospodársky rast či pomoc utečencom. Riešia to, z čoho zajtra zaplatia účty.

Takýchto voličov dokážu populisti ľahko nachytať na nereálne sľuby ako je výstavba lacných nájomných bytov či trináste dôchodky. A že nič z toho reálne nesplnili? Veď volič na to do ďalších volieb aj tak zabudne... Takže kým väčšina Slovákov nezmení svoje zmýšľanie, protikorupčné strany ako SAS, PS, KDH či Oľano nebudú mať nikdy taký politický výtlak, aby same zostavili vládu. Z rovnakého dôvodu strany SAS a Progresívne Slovensko zatiaľ nevylúčili povolebnú spoluprácu s Hlasom. Aj napriek tomu, že je to len odnož Smeru, ktorej predseda sa momentálne vezie na protiukrajinskej vlne. Možno tým obe tieto strany zabránia vzniku koalície Smer, Sme (r) rodina a HLAS, ktorá by bola pre Slovensko pohromou.



Boris Kollár podporil svojim hlasovaním Fica, lebo zrejme chráni svojich ľudí (možno aj seba). Ale čo k takému konaniu viedlo pár poslancov Oľano? Ja osobne si myslím, že v prípade Romany Tabak to z presvedčenia nebolo. Lebo vo svojej odpovedi novinárom uviedla : „Dúfam, že poslanec Fico bude odsúdený". To skôr vyznieva, že je presvedčená o jeho vine. Najskôr sa nechala strhnúť kremeľskou propagandou a teraz toto. Prečo? To vie len ona sama....



Zdroj : Zomri online