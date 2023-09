Smerák Richard Glück, hrdina internetu alebo agresor?

Nikomu nie je príjemné, keď je označený časťou verejnosti ako násilník, a preto je lepšie svoje agresívne správanie ospravedlniť nejakým vyšším cieľom, ktorý mal ochrániť ostatných. Nie je to vlastne nič nové, mnohí agresori to takto robia. Stačí si spomenúť na Borisa Kollára, ktorý sa tiež snažil ospravedlniť útok na partnerku tým, že údajne chránil svojho syna. Podobne ako najznámejší vojnový agresor posledných rokov, ktorý vraj nikdy nenapadol nášho východného suseda, ale vždy len bránil svojich ľudí pred fašistami...

Richard Glück svoju obranu postavil na tom, že niektoré teroristické útoky sa začali tak, že šialenec nasadol do veľkého auta, ktoré mu následne poslúžilo ako smrtonostná zbraň. Ako dobrý psychológ vraj vyhodnotil situáciu tak, že Matovič bol úplne mimo. A teda sa obával, že to v afekte napáli do našich ľudí na chodníku. Mladý smerák mal dosť času nad tým všetkým porozmýšľať, aby tento skutok nejako vysvetlil. Jeho prvá reakcia na otázku moderátora, či sa mu nezdala päsť prehnaná, bola :

„Odkiaľ viete, že to bola päsť?"

Keď mu redaktor oznámil, že to majú natočené, Glück ho odbil s tvrdením, že vykonáva nejaké procesné úkony.

„Ešte raz, nič sa nestalo," ukončil diskusiu tmavovlasý mladík.

Podobne reagoval aj Róbert Kaliňák: „Hej? Ja som nič nevidel,"

Už sme si zvykli, že v Smere majú viacerí problém so zrakom či sluchom, ked nič nevideli ani nepočuli, prípadne si nič nepamätajú. Ešteže tu máme z celého incidentu kamerový záznam, lebo inak by obaja právnici svorne tvrdili, že sa nič nestalo. Keď zistili, že sa z toho len tak nevykecajú, tak to Glück otočil na to, že chránil životy ľudí okolo.



Áno, Igor Matovič naozaj prišiel na tlačovku Smeru s úmyslom provokovať. Vieme tiež, že bývalý premiér má nejaké problémy, s ktorými sa dlhodobo pasuje. Naozaj na tom videu vykrikoval veci, ktoré celkom neulahodili ušiam zúčastnených. Okrem iného spomenul aj to, že papierik, na ktorý migranti čakajú, schválili samotní smeráci. Matovič im teda na ich vlastnej tlačovke nahlas vykričal to, čo inteligentnejšia časť populácie už dávno vie. Málokto z nich však našiel v sebe odvahu konfrontovať ich.

Róbert Fico si vo svojich vyjadreniach tiež riadne protirečí. Skupinu vyšetrovateľov, ktorá údajne chcela fyzicky napadnúť (pričom nikdy k reálnemu útoku nedošlo) p. Santusovú, počastoval slovami ako zločinci, gauneri.... Keď dvaja ľudia z kandiátky Smeru niekoho reálne fyzicky napadnú, tak napadnutý si o to koledoval. Je síce pravda, že Matovič kopol Kaliňáka do hrude, ale tomu predchádzalo to, že ten sa mu snažil vlámať do auta a vytrhnúť mikrofón. Matovič síce narušil verejné zhromaždenie, ale dvaja právnici zo Smeru v priebehu pár sekúnd opakovane porušili zákon.



Naozaj chceme, aby nám tu toto vládlo? Ľudia, ktorí takto verejne klamú... Áno, časť Slovákov vníma Glücka ako hrdinu a sú rozhodnutí dať mu svoj hlas vo voľbách. Predpokladám, že Kaliňák mu ako bolestné ponúkne miesto vo svojej advokátskej kancelárii, tak sa nechajme sa prekvapiť.