Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete

Nad otázkou moderátora, prečo na Ukrajine stále zomierajú nevinní ľudia, sa spravodlivo rozhorčil : ,,Zomierajú tam kvôli fašistom, nie je to snáď jasné? A predovšetkým kvôli Američanom!" Ani ostatní respondenti sa však nenechali zahanbiť. Mladí aj starí Rusi plne podporujú Putinovu "špeciálnu operáciu". Čo výrok, to perla. Podobnosť myslenia so slovenskými mierotvorcami je v tomto prípade čisto náhodná.



žena v strednom veku: ,,Ruský vojak vždy bojuje za pravdu a za slobodu a bráni svoju rodnú krajinu" Táto otázka je divná, dajte mi ďalšiu."

moderátor: ,,Čo je to tá pravda?"

žena v strednom veku: ,,Pravda je taká, že bojujeme proti fašizmu a proti tým, ktorých sme neporazili v roku 1945".

moderátor: ,,Máte na mysli ukrajinský režim?"

žena v strednom veku: ,,Áno. Ukrajinský režim je hrozbou nielen pre nás, ale tiež pre celý svet."



starší pán: ,,Prečo tam zomierajú ľudia? Kvôli ich prezidentovi Zelenskemu, je to kretén a Žid!"

moderátor: ,,A čo je na tom zlé?"

starší pán: ,,Zlé je na tom to, že si berie všetko pre seba a nevníma ľudí ako ľudí."

moderátor: ,,A to sa ako prejavuje?"

starší pán: ,,Je chamtivý!"



mladý muž: ,,Ako sa hovorí, bez zla neexistuje ani dobro. Ja si myslím, že Rusko je symbiózou dobra a zla, a Ukrajina je to zlo. Pretože Rusko považuje Ukrajinu za bratský národ , ale Ukrajina Rusko nie. Zaoberám sa touto témou, najprv som podporoval Ukrajinu. Ale neskôr som prišiel na to, že ľudia v Rusku sú láskavejší. Naproti tomu na Ukrajine vedie obyvateľov ich zombifikácia nesprávnym smerom. A kvôli tomu trpia. Majú možnosť voľby medzi životom alebo vojnou. A vybrali si vojnu."



staršia dáma: ,,Zomierajú, lebo Rusko musí byť chránené. Úplne podporujem špeciálnu operáciu , bez ohľadu na to, aká je krvavá."



starší pán: ,,Ľudia na Ukrajine? Zomierajú pre nás, kým my tam dáme veci do poriadku."

moderátor: ,,A aký je ten poriadok?"

starší pán: ,,Prinútime ich spraviť, to čo chceme my. Robíme tam len to, čo musíme. Je to úplne správne."

moderátor: ,,Aké sú teda naše ciele?"

starší pán: ,,Zničiť nepriateľa a tých, ktorí tam dávajú rozkazy."

moderátor: ,,Kto tam dáva rozkazy?"

starší pán: ,,Myslím, že sú to Američania."

moderátor: ,,Prečo by to robili?"

starší pán: ,,Čo tým myslíte "prečo"? Ukrajina je len ich ďalšou kolóniou, už sa tak stalo veľa krát."



pán v strednom veku: ,,Ľudia tam zomierajú kvôli americkým záujmom."

moderátor: ,,Akým záujmom?"

pán v stredom veku: ,,Rezervné zdroje. To je najdôležitejšie. Okrem toho chcú nielen ukrajinské zdroje, ale aj tie ruské. Využívajú Ukrajinu ako zbraň proti Rusku."

moderátor: ,,Máte na mysli, že Rusko bojuje vlastne s Američanmi?"

pán v stredom veku: ,,S celou skupinou krajín, ktoré si chcú rozdeliť Rusko a získať jeho zdroje."



mladý muž: ,,Hlavným koreňom problému je západ. Ukrajina je len prijateľná obeť. Zelensky je tam z nejakého dôvodu,

veď nebol predtým ani v politike. Nemá možnosť rozhodovania, nerozhoduje o ničom."



Našťastie, našli sa aj dvaja vedomí ruskí občania, ktorí nevidia v takzvanej denacifikácii a demilitarizácii Ukrajiny žiaden zmysel. Celú túto snahu vnímajú ako imperiálnu ambíciu svojho prezidenta. Jeden z nich dokonca priznal, že Rusi sú zodpovední za situáciu na Donbasse. Ruské voľby pritom vníma ako frašku. Klobúk dole pred Vašou odvahou, chlapci. Dúfam, že v najbližších dňoch nevypadnete niekde z okna.



Rozhovor s pánom, ktorý je presvedčený, že USA a Veľká Británia sú najväčšie zlo na svete, nájdete tu.

