Radšej v toxickom vzťahu ako sám

Názov článku si popravde nepamätám, ale príspevok čitateľa ma zaujal z jedného dôvodu. Pod toxickým vzťahom totiž môžeme chápať čokoľvek, len nie láskyplný a harmonický zväzok dvoch ľudí. Dotyčný prispievateľ ďalej uviedol, že bol odmietnutý mnohými ženami, a preto je z celej situácie zúfalý. Život osamote si však predstaviť nedokáže. Ženy považoval za náročné stvorenia, ktoré dokážu človeka odpísať len na základe jednej fotky. To bol jeho prípad. Ďalší prispievateľ potom dodal, že vraj všetky túžime len po peniazoch. Ale späť k nezdravým (toxickým) zväzkom. Hovorí sa, že človek by mal zostávať vo vzťahu, len keď má pocit, že mu viac dáva ako berie. Ale čo ak zistí, že mu samému bolo lepšie? Urobí to, čo mu hovorí jeho intuícia, alebo podľahne tlaku okolia, len aby zapadol? Mnohí sa radšej prispôsobia požiadavkám spoločnosti. Majú tak pokoj a nikto im nebude klásť nepríjemné otázky.



„V mojom okolí nepoznám veľa šťastných manželských párov" : nechal sa minule počuť jeden môj známy, ktorý pritom sám žije v manželskom zväzku. Aj on si myslí, že nefunkčné vzťahy nevedú k ničomu dobrému. V podobnom vzťahu pravdepodobne žila aj zavraždená rodina Stanislava Telekyho z Michaloviec. Hovorí sa, že motívom otrasného činu mohol byť okrem finančných problémov podnikateľa tiež fakt, že jeho manželka Erika sa s ním chcela rozviesť.

Kriminológ Pavel Houdek pritom nevylučuje, že tejto tragédii mohlo predchádzať aj domáce násilie. Je tiež presvedčený, že žena má v takomto prípade odísť od násilného partnera tajne. Dôvodom je to, že takýto človek reaguje nepredvídateľne, čo môže viesť k podobnej tragédii ako v Michalovciach.



Mnoho ľudí odsudzuje mužov a ženy, ktorí žijú v nefunkčných zväzkoch a nemajú odvahu odísť. Či už kvôli deťom alebo financiám. V tom horšom prípade tiež kvôli reakcii okolia. Sú presvedčení, že si za to môžu sami, keďže si za životných partnerov zvolili nevhodných ľudí. NIečo také sa však nedá vždy predvídať. Po prvé, zaľúbený človek vidí veci krajšie ako v skutočnosti sú. Po druhé, niektorí ľudia sa zvyknú časom meniť k horšiemu. Napríklad Stanislava z Michaloviec opisovali jeho bývalí spolužiaci a kolegovia ako nekonfliktného a spoločenského človeka, ktorý s každým dobre vychádzal. Na začiatku ich spoločného zväzku ho mohla jeho manželka vnímať ako ideálneho partnera na založenie rodiny. Zrejme sa osobnostne zmenil potom, čo prišiel o peniaze v dôsledku zlej investície. Jeho susedia ho už (na rozdiel od spolupracovníkov a spolužiaka) vnímali skôr ako zachmúreného introverta.



Hovorí sa však, že v každom vzťahu sú nejaké väčšie, či menšie problémy a nemusí ísť hneď o toxický vzťah.

Dôležité je, či nás vzájomné spolužitie napĺňa alebo nie.



Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

zdroj : https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/kriminolog-houbek-tragedii-michalovciach-preco-stanislav-zastrelil-manzelku-aj-deti