Žobráci v centre Bratislavy. Ľudia v núdzi alebo príživníci?

Netrvá dlho a k môjmu stolu „náhodou zablúdi" žena, ktorá prosí o pár drobných. „Pani, celý deň som nič nejedla", oznamuje mi so zúfalým hlasom. Stretnúť takýchto ľudí nie je na Obchodnej ulici problém. Niektorí postávajú na rohu ulice a prosia okoloidúcich o nejakú finančnú podporu. Väčšina ľudí však prejde okolo bez povšimnutia. Nemožno im to pritom zazlievať. Títo ľudia možno nežijú na ulici ale pravdepodobne majú iné problémy, s ktorými sa musia sami popasovať. Niektorí trávia dlhé hodiny v práci a každé jedno euro si poctivo odmakajú. Iní živia početnú rodinu a majú na krku hypotéku. Možno sa pýtajú sami seba : „A kto pomôže mne?"



Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

zdroj : odkazprestarostu.sk

Viacerí sme videli reportáže Kristíny Kovešovej o organizovanej žobráckej mafii v centre Bratislavy. Mnohí z týchto ľudí majú údajne takého obchodného ducha, že si takto dokážu zarobiť aj 1 000 EUR. Tým nechcem povedať, že toto je prípad každého jedného žobráka. Niektorí sa možno naozaj ocitli v ťažkej životnej situácii a sú momentálne odkázaní na pomoc iných. V našej mestskej časti som prednedávnom ponúkla jednému bezdomovcovi proteínovú tyčinku a fľašu minerálky. Oboje zdvorilo odmietol s tým, že nemá rád takéto zdravé veci, lebo mu vraj upchávajú medzizubné medzery. Nato sa ma spýtal, či si s ním radšej nedám víno a nekúpim mu cigarety. Áno, aj takto niektorí z nich zmýšľajú. V Bratislave pred McDonaldom vidieť často žobrať aj mladých mužov, ktorí sú na prvý pohľad úplne zdraví. Pravdou však je, že veľakrát ide o narkomanov, ktorí majú problém sami so sebou a nemajú vytvorené pracovné návyky. Bola som svedkom toho, ako jedna pani odbila takéhoto žobráka s argumentom, že sama je po operácii srdca a napriek tomu si dokáže privyrobiť. Takže nevidí dôvod, prečo by tak nemohol spraviť aj on.



Situácia nie je v dnešnej dobe ľahká. Ako sa mi zdôverila jedna čašníčka zo známej bratislavskej reštaurácie, snažia sa u nich pomôcť ľuďom bez domova najlepšie ako vedia. Keď navaria kapustnicu pre hostí, ujde sa aj pre tých bezdomovcov. Ale problémom je, že v poslednej dobe je ich príliš veľa... Faktom zostáva, že na prvý pohľad nevieme odhadnúť, kto tú pomoc naozaj potrebuje a naopak kto len zneužíva dobrosrdečnosť iných.