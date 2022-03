Košová lobda amerických Slovákov. Nahliadnutie do časov Slovenskej Katolíckej Basketball Lígy

Rok 1924: „Nové Hood, s korkovými podošvami basketball topánky, sú teraz vyložené.“

Pri online listovaní v Youngstownských Slovenských Novinách som natrafil na pre mňa veľmi zaujímavú vec, Slovenskú katolícku basketbalovú ligu. Minulý mesiac som konečne mal čas prezrieť si články o baskete v týchto novinách a vďaka nim sa preniesť do doby, keď naši Slováci za oceánom hrali môj najobľúbenejší lobdový šport. A tie americko-slovenské výrazy tiež stáli za to :D Prečo používali slovo lobda? Pravdepodobne ho prevzali od Záhorákov, keďže v záhorskom nárečí sa takto nazývala lopta. Ale to je len domnienka. Športová terminológia amerických Slovákov je rozhodne fascinujúca. V niekoľkých textoch je namiesto slova basket ball (pôvodný názov basketbalu) použitý termín košová lobda, našiel som ďalšie bizarné a autentické výrazy ako poľné góly (field goals), skórovač (scorer) alebo čampionstvo (championship). Musím ale dodať, že asi najvtipnejší bol pičer. Uhádnete, z akého športu to je? Ďalšou zaujímavosťou je, že vôbec nepoužívali slová ako mužstvo, družstvo alebo tím – vždy sa používalo slovo čata. Slovenská repre čata, no neznie to dobre? Čaty mali aj Česi a v čechoamerických periodikách môžeme nájsť výrazy pre basketbal ako házená do koše (1899, osem rokov po vzniku basketbalu), košíčkový míč (1910) či košíková hra míčem (1940).

Youngstown je mesto na východe štátu Ohio, nachádza sa na polovici cesty medzi New York City a Chicagom. V SKBL hrali tímy – teda vlastne čaty – z tohto mesta a neďalekého okolia. Liga vznikla v 30. rokoch, prvá zmienka o baskete v Youngstown Slovak News je z roku 1921, posledná o pätnásť rokov neskôr. Z novín som vybral najzaujímavejšie a najpodivnejšie udalosti súvisiace s basketbalom, dva najpútavejšie články som prepísal celé:

Jar 1921 – Čampionstvo Slovákov v basket ball

* Slovenský Atletický Spolok (Slovak Athletic Association) založený bol, aby pozdvihol dobré meno Slovákov medzi americkou verejnosťou, na poli atletiky a závodných hier, čo sa mu nadmieru darí, takže dnes každý obyvateľ mesta zná len najlepšie chýry o tomto spolku a o Slovákoch. Najnovšie si spolok vydobyl čampionstvo v basket ball na South Side a len máličko chýbalo, že si nevydobyl aj čampionstvo celého mesta. (Pozn.: Ponechal som dobový pravopis a výrazy amerických Slovákov.)

Zima pred jarou 1923 – Zákaz hrania v nedeľu

* Rev. G. L. Ford, sekretár federovaných cirkví v meste, požiadal mayora Reese, aby zakázal hranie basket ballu v nedele. Mayor Reese to odoprel urobiť, lebo že väčšina ľudu žiada si hranie na basket ball v nedele, lebo pracovné dni každý robí. Rev. Ford sa nahneval, ale nepovedal, čo urobí.

* Po konferencii niektorých kňazov s mayorom a šéfom policie vyšlo na javo, že basket ball a klzanie na kolieskach nebude viac dovolené v nedele v tomto meste. Policii bolo nariadené, aby dala pozor na priestupníkov.

Apríl 1927 – Superhráč Vrabel hádzal lobdu do košíka

* SLOVÁK SA VYZNAMENAL V BASKET-BALL ZÁVODOCH

V sobotu večer odbývaly sa v Liverpool, Ohio, veľké basketballové závody, z ktorých víťazstvo odniesla čata Campbell Merchants. V tejto čate vynikal výbornou hrou mladý Joe Vrabel, ktorý aj priniesol čate jej víťazstvo.

Campbell Merchants museli hrať päť hier, kým dobyli víťazstvo. Joe Vrabel počínal si pri tom ako najlepší profesionál. On zadovážil svojej čate slávu i čampionstvo. Už bola hraná tretia hra a Campbellčani nedobre stáli. Tu náš Joe, ináč zvaný „Rusty Rider“, chytil sa do práce. Svojou šikovnosťou a chladnokrvnosťou hádzal lobdu jedno za druhým do košíka, až dobyl 10 bodov, čo zaistilo čate víťazstvo. Potom už nebolo možno túto čatu poraziť.

Rozumie sa, že každý hráč od Campbell Merchants hral čo najlepšie a každý má účasť na víťazstve, ale Joe Vrabel má to šťastie, že rozhodnul víťazstvo v kritickej chvíle. Preto v športových kruhoch je oslavovaný čo jeden z najlepších a najvynikajúcejších hráčov.

Na týchto závodoch bol prítomný aj Bill Powell, bývalý pičer z hlavnej base-ball lígy a jeden z najlepších profesionálnych basket-ball hráčov. (Pozn.: Powell hral v Central Basketball League od r. 1906 do 1912.) Tento sa so záujmom prizeral závodom a keď videl veľkú šikovnosť Vráblovu, tak si ho obľúbil, že mu bol radou na pomoci.

Čata Campbell Merchants pozostáva zo samých obrov. Najmenší z nich je Joe, 5 stôp a 11 inčov vysoký. Bol on „baby“ v tejto čate, ale dokázal mnoho. Nejedna čata, ktorá sa súčastnila závodov, závidela mladého Vrábla Campbellčanom.

Joe Vrabel je synom p. Štefana Vrabla z č. 190 Robinson Road v Campbell. Každý čitateľ pochopí, že je otec na svojho syna hrdý. No hrdý je naňho aj každý Campbellčan, keďže zadovážil mestu čampionstvo. My mu srdečne gratulujeme!

Jar 1929 – Cy-Me čata šampiónom mesta

* Cy-Me Klub pri slovenskej farnosti Sv. Cyrilla a Methoda vo Warren dobyl čampionstvo mesta, vo svojom prvom roku.

Zima po jeseni 1931 – Švárni Sokoli hrajú basket ball; basket hrajú aj evanjelici

* Lansingvillskí Sokoli hrajú basket ball. Táto basket ball čata si vydobyla peknej pochvaly v minulosti a nesklame nás ani v budúcnosti. Naši mládenci zo Sboru 108. K. Sokolov majú krásnu uniformu, vyzerajú ozaj švárni Sokoli. Niektorí Sokoli hovoria, že načo hrajú, že nemáme peňazí, že nám tu tri najväčšie banky zavreli, a podobné starosti vyprávajú. So starosťou si nič nepomôžeme, lebo musíme všetko prijať, ako nám to ide. Tak veru nezazlievam, ba keby som mohol, sám by som hral basket ball s nimi. Nech zabudnú na terajšiu depresiu a nech hrajú vždy s víťazstvom, to im zo srdca prajem. V čate sú nasledovní: Juraj Motoško, Ján Janči, Pavel Olenik, Ján Ferenčak, Štefan Kulik, Ján Gbur, Štefan Ferenčak, Ján Holečko, Štefan Olenik a Michal Olenik.

* Veľká návšteva na basketball hre. Youngstownská basketbalová čata Slovenskej Evanjelickej Jednoty mala svoj prvý zápas proti čate Slov. Ev. Jednoty z Lakewood, Ohio. V youngstownskej čate sú: J. Krchniak, A. Žabka, A. Kováč, C. Furman, R. Kieffer, P. Pagáč, J. Slančo, J. Furman a J. Žabka.

Zima pred jarou 1932 – Zlomený členok vyriešil slovenský doktor

* V sobotu večer sokolská basketball čata Sboru 108. porazila Sokolov z Perryopolis, Pa. skórom 42-25. Niekoľko minút po započatí hry Pavel Kmetz z Perryopolis zlomil si kosť v členku a náš veľmi dobreznámy Slovák, pán Šofranec, mu ju na miesto dal doraz v nedeľu ráno.

Zima pred jarou 1934 – Založenie SKBL

* Slovenská Katolícka Basketball Líga je založená. Riadny úrad Lígy svolený. Ján Talan je predsedom lígy. Tá pozostáva so šesť čiat, päť zo slovenských osád. Prvé hry budú čoskoro odohrané. V Mahoning okrese máme o jednu športovú ligu viac.

Jar 1934 – Prvá majstrovská séria SKBL a banket na počesť víťazov

* Hry o čampionát Slov. Kat. Lígy. Prvá odohra série o čampionát Slovenskej Katolíckej Basketball Lígy medzi čatami Cy-Me a St. Francis. St. Francis je čampionom prvej polovice sezóny a Cy-Me čata čampionom druhej a teraz obe budú zápasiť medzi sebou o celosezonové čampionstvo. Tieto čaty sú prvotriedne v Youngstowne.

* Banket Slov. K. Basketball Lígy bude v školskej sieni osady sv. Cyrila a Metoda k pocte Cy-Me čaty, čampionov Slovenskej Katolíckej Basketball Lígy v Mahoning doline. Budú výborné spaghetty atď. a po večeri tanečná zábava.

Apríl 1934 – Krásna trofej a lahodné talianske halušky na vidličkách

* KRÁSNY BANKET K POCTE CY-ME ČATY, ČAMPIONOV BASKETBALLU

Čate odovzdaná bola krásna trofej, ktorá bude v opatere Rev. Št. Begallu. Rev. Novák bol obradníkom. Pekné gratulačné reči boly povedané po navíjaní spaghettov na vidličky. Potom bola tanečná zábava do polnoci.

Poctili sme v nedeľu večer basketballovú čatu osady sv. Cyrila a Metoda. Zaslúžili si našej úcty, lebo vyhrali čampionstvo Katolíckej Slovenskej Lígy a za naše námahy pohostili nás chutne pripravenými „spaghettami“. Rád by som vám opísal, jako sa tam pasovali s tou talianskou lakôtkou, lenže potom by mi neostalo miesta pre to, čo je hlavnejšie. Ale keď ste zvedaví, pýtajte sa pána Palkoviča alebo doktora Šofranca – ku tomu Andrej Adamko so svojim švagrom Farkašovským ešte i teraz sa usmievajú, keď si pomyslia, akí sú šťastliví, že nemajú dlhé fúzy! Dosť na tom, napchali sme sa ako mechy, a radi prídeme i druhý raz.

Katolícka Slovenská Basketballová Líga bola založená ešte len toho roku Rev. Tondrom a Rev. Hrehom s pomocou dobre známych slovenských mladíkov Jána Talana a Jozefa Wopershalla. Za minulé roky naša mládež bola len ako nevlastné dieťa na športovom poli, a zvlášte v basketball. Ďalej v inej líge je to obyčajom, že sa posbierajú najlepší hráči z celého mesta a tak urobia si čatu, ktorú nemôže nikto premôcť. Aby sme vyhli takému nesprávnemu jednaniu, a aby naši vlastní chlapci z naších slovenských osád mali lepšiu príležitosť hrať, sorganizovali sme teda K. S. B. Lígu.

Ako každý počiatok je ťažký, tak i my sme mali ťažkosti, ale vzdor tomu naše námahy sa vydarily nad očakávanie. Naši slovenskí chlapci hrali šikovne, čisto a bez svady – spravovanie hier išlo poriadne, a keď boly i tie najúzkejšie hry (a bolo ich hodne), nemali sme žiadneho nedorozumenia. To je dôkazom, že krv nie je voda, a svoji sa skôr síjdeme než s cudzími.

Zo šiestich slovenských osád v Mahoning doline len jedna nebola zastúpená, a to Struthers. Vo Struthers nemohli sorganizovať basketballovú čatu toho roku, ale sľúbili, že na budúci budú i oni s nami. Aby sme doplnili lígu šiestou čatou, prijali sme medzi nás osadu sv. Františka (litvínsku). Oni žiadali od počiatku vstúpiť, lebo ako ostatní cudzinci, tak i oni už boli nasýtení Ajrišskej lígy.

Podrobnosti každej hry by bolo zbytočne tu teraz opisovať, lebo to bolo uverejnené v anglických a slovenských novinách cez sezonu, teda radšej ešte pár slov o tom bankete minulej nedeli.

Keď sme sa teda najedli tých „spaghettov“, pán Talan, predseda lígy, predstavil Rev. Juraja Nováka ako obradníka.

Father Novák najprv gratuloval Cy-Me čate k vyhraniu čampionstva a potom na krátko ale šikovne vyvolal nasledujúcich rečníkov: pána A. Palkoviča, Dr. Šofranca, Rev. Tondru, Rev. Hrehu a pána Juraja Prokopa. Za hráčov hovorili pp. Jozef Wopershall z Youngstown, Ján Hnat z Haselton, B. Olenik z Lansingville, A. Andrews z osady sv. Františka, J. Gonda zo Steeltonu a Jozef Hodor z Campbell. Predseda odmenil víťazov krásnou trofejou. Jozef Wopershall za Cy-Me klub odovzdal trofej Rev. Begallovi, duchovnému osady. Fader Begalla ďakoval svojim chlapcom a povzbudil ich, aby nedali sa ohrať na druhý rok, ako ostatní sľúbili, že to učinia, a tiež ďakoval všetkým prítomným, že prišli na túto oslavu.

Pri stoloch vysluhovaly dievčatá z C. M. Octo klubu, a urobily to veľmi pekne a šikovne, bez toho, aby boly nasypaly „spaghetty“ niekomu za golier, ako som to už videl pri podobných príležitostiach.

Po bankete nasledoval tanec pri veselej hudbe pána Petríka a jeho muzikantov. Mládež sa zabávala až do pol noci, a ešte keď už spali, mnohým sa možno snívalo o talianskych haluškách, basketballe, odmenách a kto vie o čom.

Jar 1935 – Noví šampióni ligy a basketbalové závody v Bethleheme

* Shirley Club z Lansingville zvíťazil nad čatou Cy-Me v basketball hre a tak stal sa čampionom prvej polsezony Slovenskej Katolíckej Basketball Lígy. Hra bola napínavá od začiatku do konca. Skór bol 29 ku 26.

* Sokolská čata sv. Alžbety zvíťazila nad čatou Sokolov z Monessen, Pensylvánia a stala sa čampionom centrálnych štátov S.K.S. Toto víťazstvo oprávňuje našu čatu zúčastniť sa basketbalových závodov v Bethlehem, Pensylvánia, kde tri čampionské čaty budú zápasiť o čampionstvo celej organizácie. Sú to čaty Chicago, New York a naša z Youngstownu. Čata je pod vedením p. Jána Hnat. Ktorý Slovák má káru a chcel by sa zúčastniť basketbalových závodov v Bethlehem, je žiadaný, aby sa prihlásil u ktoréhokoľvek z hráčov alebo u J. Hnat, ale čím skorej.

Zima po jeseni 1935 – Ďalší ročník SKBL pred dvermi

* Juraj Petrik zvolený za predsedu Slov. Basketball Lígy a Ján Talan za tajomníka. Nasledovné čaty sa už zapísali do lígy: Cy-Me Club, Mena Ježiš, Shirley Club, čampioni z lanskej sezony, Haseltonskí Sokoli, sv. Petra a Pavla Kadeti a čata osady sv. Nikolaja.

Zima pred jarou 1936 – Chýrne slovenské basketbalové čaty

* Keď sme pri športe, chceme upozorniť Slovákov na Slovenskú Katolícku Basketballovú Lígu, ktorá hráva každú stredu večer v Lincoln škole. V tejto líge sú len slovenské a slavianske čaty, ktoré sa vyrovnajú tým najlepším v meste a celom okolí.

Jar 1936 – Tvrdá finálová séria; noví víťazi SKBL korunovaní; výročné závody S.K.S. v basketbale

* Shirley Club vyhral prvú hru zo série o čampionstvo Slov. Kat. Basketball Lígy pred hodným zástupom divákov. Tenší koniec ťahali Kadeti. Bola to ináč nechutná hra, bol to najhrubší zápas pred slovenským obecenstvom. Pisateľ (E. T. Maletič) sa díva na vec neutrálne, ale Kadeti začali robiť chyby, len keď sa hra stala hrubou.

* Druhú hru o čampionstvo Slov. Kat. Basketball Lígy vyhrala čata Kadetov z horvatskej osady sv. Petra a Pavla.

* Jeden z najzúrivejších zápasov odbýval sa v Lincoln gym. Bol to zápas o nič menej ako čampionstvo Slovenskej Katolíckej Basketball Lígy. Po veľmi tuhom boji, podarilo sa na koniec Kadetom pretisnúť ten jeden skór, ktorý znamenal tak mnoho. Kadeti zvíťazili 28-27. Hre sa prizeralo mnoho divákov, celá sieň bola preplnená. Kadeti hru „zamrazili“, keď už mali o jeden skór viac. Hra sa skončila držaním lobdy jedným z kadetských hráčov.

* Píše tajomník SKBL Talan: Slovenská Katolícka Líga práve završila svoju najzdarnejšiu basketbalovú sezonu od svojho založenia v r. 1934. Noví čampioni, Kadeti z osady sv. Petra a Pavla, boli práve korunovaní. P. Mrázovi a p. Maletičovi je Líga veľmi povďačná za dopisy a miesto v Youngst. Slov. Novinách. Videli sme na hrách toľko Slovákov, ako nikdy v predošlých rokoch. Beriem si túto príležitosť, v mene Slovenskej Katolíckej Lígy, srdečne Vám poďakovať za kooperáciu. Úfam, že aj v budúcom roku budeme spolu pracovať. S úctou som Váš, Ján Talan.

* Eliminačné závody basketbalových čiat S. K. Sokola zo stredozápadného dištriktu. Závody budú pod vedením Jána Hnat. Víťazná čata potom pojde závodiť o čampionstvo celej organizácie. Toto sú už tretie výročné závody S.K.S. v basketbalu. Stá čiat v celých Spoj. Štátoch teraz zápasí o dištriktné čampionstvá, aby mohly potom ísť na hlavné závody. V youngstownskej Armory budú hrať čaty Cleveland Benedicts, čata z Buffalo, N. Y., čata z Benwood, W. Va. a čata z Monessen.

* Basketballová čata S. K. Sokolov z Monessen dobyla čampionstvo Stredozápadu na eliminačných závodoch, ktoré sa odbývaly tuná v Armory medzi čampionskými čatami okolitých sokolských žúp. Monessenčani budú závodiť v hlavných závodoch o čampionstvo celej organizácie. Vlani Youngstown zvíťazil na podobných závodoch a hral na hlavných v Bethlehem, ale prehral, lebo chlapci nespali po čas cestovania a hneď takí ustatí šli závodiť.