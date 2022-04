Mal Bill Mokray predkov zo Slovenska?

William G. Mokray

Kto bol Bill Mokray?

* Narodil sa v júni 1907 v meste Passaic, štát New Jersey, Anne (za slobodna Yusoff) a Georgeovi, bankárovi pochádzajúcemu z Uhorska. Bill sa dožil veku 66 rokov, zomrel v marci 1974 v meste Revere, štát Massachusetts.

* Bol považovaný za najvýznamnejšieho a najprominentnejšieho historika a odborníka na basketbal, za jedného z prvých priekopníkov histórie tohto športu a ako historik pracoval aj pre NBA. Jeho príspevky spred 50. rokov minulého storočia zostávajú v mnohých prípadoch jedinými záznamami, ktoré o baskete existujú.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

* Už v mladosti mal veľmi slabý zrak, čo mu zabránilo byť basketbalistom, ale o to viac túto hru miloval. Stal sa z neho fanatik do basketbalu a jeden z popredných basketbalových autorov a funkcionárov. Pomáhal organizovať turnaje, bol skvelým pozorovateľom a zbieral všetko, čo súviselo s basketom – najmä knihy a publikácie. Vlastnil najväčšiu basketbalovú/športovú knižnicu na svete, z ktorej väčšinu po odchode do dôchodku venoval Basketbalovej sieni slávy.

* Lásku k basketbalu získal začiatkom 20. rokov na strednej škole, inšpiroval ho entuziazmus a majstrovstvo školských družstiev z jeho Passaic High School, ktoré vyhrali neuveriteľných 159 zápasov v rade a mali prezývku Wonder Teams. Mokray bol ich neoficiálnym štatistikom a zapisoval nielen body, ale aj na tú dobu inovatívne stats ako doskoky, asistencie a percento streľby jednotlivých hráčov.

* Vyštudoval Rhode Island State College, kde bol taktiež štatistikom školských tímov Rams a zúčastňoval sa cezpoľných behov. Po promócii ho jeho alma mater zamestnala ako riaditeľa športových informácií a vzťahov s verejnosťou. V tejto funkcii strávil nasledujúcich trinásť rokov (do r. 1942), okrem toho robil športového korešpondenta pre miestne noviny.

* V 1944 sa stal vôbec prvým basketbalovým riaditeľom Boston Garden, športovej arény. Toho roku zaviedol Mokray v Garden basketbalové doubleheadery vysokoškolských mužstiev, čiže dva zápasy po sebe v jeden deň. O dva roky neskôr ho najal práve založený klub Boston Celtics na pozíciu informačného a PR riaditeľa. Celtics samozrejme hrávali v Boston Garden. V 1957 bol Mokray povýšený na viceprezidenta a riaditeľa propagácie Celtics. V oboch funkciách pracoval až do konca 60. rokov, keď odišiel na dôchodok. So slávnymi Celtics Auerbacha, Cousyho, Russella a Havliceka zažil jedenásť titulov v NBA.

* Od polovice 40. rokov až takmer do svojej smrti tiež pracoval pre Converse Rubber Company, písal články a zostavoval štatistiky pre jej ročenku s názvom Converse Basketball Yearbook, preto ho niektorí označovali za krstného otca štatistík. V 1959 založil časopis Official NBA Guide, sprievodcu dianím v NBA, ktorého editorom bol deväť rokov. Okrem toho bol plodným autorom, napísal históriu basketbalu pre Encyclopædiu Britannica (1957), oceňovanú 900-stranovú knihu Ronald Encyclopedia of Basketball (1963) – čo bola prvá basketbalová encyklopédia na svete a zostavil niekoľko edícií populárnej série knižiek Basketball Stars.

* Bol prvým predsedom výboru pre pocty Basketbalovej siene slávy (1959–1964) a hlavne vďaka jeho úsiliu bola v roku 1961 vydaná poštová známka na počesť vynálezcu basketbalu Jamesa Naismitha. V 1965 ho v kategórii prispievateľov uviedli do Basketbalovej siene slávy. Tiež je členom siení slávy Helms Athletic Foundation a National Association of Intercollegiate Athletics, plus bol čestným členom National Association of Basketball Coaches a International Association of Approved Basketball Officials, hoci nikdy netrénoval ani nebol rozhodcom.

Mal predkov zo Slovenska?

Facebooková stránka Američania slovenského pôvodu tvrdí, že áno, ale neuvádza žiadny zdroj. Keď som sa ich snažil kontaktovať, nedostal som žiadnu odpoveď. Samozrejme, snažil som sa nájsť, kde presne sa narodil Mokrayov otec a jeho starí rodičia, ale všade sa uvádza len „Hungary“ (našiel som jedného Mokraya, ktorý mohol byť starším bratom Billovho otca, tiež býval v Passaicu a ktorého rodnou obcou bola Nyésta). Pôvodné rodinné priezvisko bolo Mokrai a stará mama sa volala Géczy, čo sú maďarské priezviská, takže s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o etnických Maďarov. A Billova matka mala rusky znejúce priezvisko. Je istá možnosť, že Mokrayova rodina pochádzala z miesta, ktoré leží na dnešnom území Slovenska (podobne ako v prípade Alexa Grozu), ale v hľadaní nebol úspešný ani profesionálny genealóg, ktorého som o to poprosil.