Bardejov na križovatke

Malo by to byť inak, ale bohužiaľ komunálne voľby v Bardejove sú dlhodobo o súboji Smeru resp. Borisa Hanuščáka a KDH. KDH tento súboj doposiaľ nikdy nevyhralo a zdá sa, že ani s priamym kandidátom nikdy nevyhrá. Momentálny stav u týchto dvoch zoskupení je následovný. Zatiaľ čo okolie Borisa Hanuščáka kvôli neschopnosti vygenerovať relevantného nástupcu na primátorské kreslo ešte nie je ochotné dopriať niekoľkonásobnému primátorovi zaslúžený aktívny odpočinok v kruhu blízkych, Bardejovskí KDH-áci sa problém s chýbajúcim prospektom rozhodli riešiť podporou nezávislého kandidáta Miloslava Olejára.

Časť verejnosti vníma podporu KDH ako aj iných strán v prospech Mila Olejára ako ťažko stráviteľnú pilulku, čo si samotný kandidát uvedomuje. Avšak v prípade, že by ich z predvolebnej spolupráce vynechal, hrozilo by, že tieto strany postavia vlastných kandidátov a postoj zamestnancov samosprávy by opäť prevážil nad verejným záujmom tých, ktorým oni majú prinášať servis.

Aj s prihliadnutím na históriu politických úspechov samotného KDH v komunálnych voľbách je jedinou výhodou tejto spolupráce pre Olejára fakt, že KDH nepostavilo vlastného kandidáta a táto strana si tak musí vystačiť s tým, že podporuje kvalitného kandidáta. Na nejaký neprimeraný vplyv na budúceho primátora táto strana jednoducho nemá žetóny a proti je aj životný príbeh samotného kandidáta na primátora mesta Bardejov Mila Olejára.

Tak či onak, neschopnosť regionálnych straníckych štruktúr postaviť do volieb vlastných relevantných nástupcov, dáva Bardejovčanom priestor využiť túto príležitosť a zvoliť si do svojich služieb po vyše dvoch dekádach človeka, ktorý svojou odbornosťou, pracovitosťou ale aj úprimným záujmom o spoluprácu so všetkými, ktorí majú na srdci napredovanie Bardejova a jeho spoluobčanov značne prevyšuje to, čo nám ponúkali kandidáti v predchádzajúcich komunálnych voľbách. Takáto situácia sa už nemusí opakovať.