Kuriozity z Košíc: Na Staromestskom námestí Štefánik posadil Novomeského do kúta

Text, video, infra a termo foto: Lórant Kulík

Námestie na námestí

Súčasťou mestskej časti Košice Staré Mesto je námestie Ladislava Novomeského. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by ste nemuseli hľadať Novomeského s lupou. Ak sa prejdete námestím Laca Novomeského, tak na bočnej stene gymnázia vidíte majestátne výtvarné dielo s portrétom M.R.Štefánika (na snímke). Portrét má nadštandardné rozmery a je dobre viditeľný už zo vzdialenosti 100 metrov. Veľkorozmerné streetart dielo vyhotovil Matej Rimaj. Aby toho nebolo málo z vedľajšej steny vás zdraví Poirot (na snímke). Mladý talentovaný umelec odviedol skvelú prácu a výtvarné dielo je naozaj vydarené. Mladý umelec si splnil svoju úlohu na jednotku.

Štefánikovo, alebo Novomeského námestie

Vzhľadom k majestátnosti streeart diela sa pomník Laca Novomeského úplne vytratil. Plastika Laca Novomeského (na snímke), je ukrytá v tráve medzi stromami a stojí na opačnej strane námestia. Už to ani nestojí za reč, že ako bonus vás zdraví aj Poirot.

Turisti dvojnámestie obdivujú

Námestie na námestí len tak ľahko nenájdete ani vo veľkomestách. Košice navštevuje mnoho zahraničných turistov, ktorí obdivujú túto jedinečnú kuriozitu. Konštatujú, že nevhodné umiestnenie nadrozmerného streetart diela, znehodnotilo dominantnú časť Starého mesta. Ak je to Námestie Ladislava Novomeského, tak by tam nemal byť dominantný M.R.Štefánik.

Mal by to posúdiť hlavný architekt

Bolo by vhodné, ak by sa k problematike vyjadril hlavný architekt mesta Košice. Je potrebné zdôrazniť, že dominantné umelecké dielo na námestí by malo byť v zhode s názvom. Na dvojnámestí každý vidí z diaľky Štefánika, ale socha L.Novomeského (na snímke), sa doslova stráca. Určite je možné problematiku riešiť v spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a Mestom Košice, aby Námestie Ladislava Novomeského bolo naozaj námestím L.Novomeského...

Ako to vyzerá na záhadnom námestí v Košiciach môžete vidieť na videu a vo fotogalérii. Ako bonus si môžete pozrieť aj infračervené a termo fotografie.

Video: Námestie Ladislava Novomeského s portrétom M.R.Štefánika

Fotogaléria:

3. Dielo Mateja Rimaja s portrétom M.R.Štefánika na Námestí Ladislava Novomeského v Košiciach

4.Poirot je tiež výraznejší ako Novomeský

5. Socha L.Novomeského sa stráca pri veľkoplošnom diele M.R.Štefánika

Infračervené fotky:

Termo fotky:

