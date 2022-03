Umenie: Zachraňujú obrazy pred skazou vojny, niektoré diela Marie Primačenko vypálili počas útoku

Text: Lórant Kulík

Mesto Ľvov s bohatou históriou leží na západe Ukrajiny. Pracovníci Národného múzea sa snažia uložiť kultúrne pamiatky Ukrajiny do bezpečia. Medzi prvými začali dobrovoľníci baliť diela do banánových krabíc. Historici sa snažia zachrániť umelecké diela pred skazou vojny. V bojových podmienkach pracujú presne a precízne, pomáhajú im aj dobrovoľníci (na snímke).Bežne sa na balenie a prevoz umeleckých diel používajú profesionálne škatule vyrobené zo špeciálnych materiálov. Teraz na to nemajú príležitosť, pretekajú s časom. Pri balení si vystačili s obyčajnými banánovými škatuľami. Neoceniteľné stredoveké rukopisy a iné starožitnosti vrátane tisíc rokov starej Biblie (na snímke), sa im podarilo zachrániť.

Na predmestí Kyjeva zničili pamätník

Napriek rýchlej reakcii muzeológov sa nepodarilo zachrániť všetky umelecké diela. Ruské rakety zasiahli pamätník Babbi Jar na predmestí Kyjeva. V hlavnom meste Ukrajiny sa nachádza najstarší zachovaný východoslovanský kresťanský kostol a jedna z najvýznamnejších zbierok skýtskeho zlata na svete.

Diela Marie Primačenko trvalo zničené

Počas ruského útoku 27.februára vypálili Múzeum ľudového umenia a miestnej histórie v Ivankive. Útok zničil 25. diel Márie Primačenko (na snímke), jednej z najznámejších ukrajinských maliarov-samoukov. Svojimi dielami inšpirovala aj Picassa. Zrejme nešlo o celoživotnú tvorbu ukrajinskej maliarky. Pri útoku nedošlo k zničeniu všetkých diel autorky, niektoré sa určite zachovajú aj pre budúce generácie...

