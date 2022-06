Nič ich nerozdelí: Zo stanice rovno do Sobášnej siene

Text a foto: Lórant Kulík

Stena Sobášnej siene v mestskej časti Košice-Staré Mesto je známa vždy aktuálnymi výtvarnými dielami, ktoré Street art umelec pravidelne aktualizuje. V roku 2019 autor odčinil svoj priestupok, tvorbou prvého moderného Street art diela, na stene budovy (na snímke). Mladý autor mal úspech a odvtedy v tradícii na Strojárenskej ulici v Košiciach pokračuje.

Matej Riami diela pravidelne aktualizuje

Prvé grafiti bolo pestrofarebné a dynamické, ale v roku 2019 nečakane vypukla koronakríza. Matej Rimai svoju tvorbu aktualizoval a prispôsobil k aktuálnej situácii. Po vypuknutí pandémie sa na Sobášnej sieni objavil monochromatický výjav moderného umenia. Autor pomenoval ženskú tvár (na snímke), ako „Úsmev“. V nepriaznivej pandemickej situácii sa mladý umelec snažil svojim dielom vyčariť úsmev na tvárach ľudí.

Neznámy autor dielo znehodnotil

Aby toho nebolo málo, tak neznámy autor zanechal na diele Mateja Rimaia, svoj nečakaný rukopis. Na Street art grafity na Strojárenskej ulici v Košiciach, pribudli žlté písmená "Merjavý is not dead"(na snímke).

Nič nás nerozdelí

V júni 2022 je dielo opäť aktuálne, autor už tretíkrát prispôsobil Street art stenu k aktuálnej situácii (na snímke). Základná farba je ružová, v ľavej časti je dominantný a dobre čitateľný text „Notthing will Tear Us Apart“. V preklade to znamená, že „Nič nás nerozdelí“. Nad umeleckým dielom visí plagát „SOS Ukrajina 2022“.Pravdepodobne sa vďaka grafiti môžu Ukrajinci ľahšie orientovať. V infostánku na železničnej stanici obdržia základné informácie o ďalšom postupe. Podľa pouličného diela Street art diela, rýchlo nájdu Sobášnu sieň v mestskej časti Košice-Staré Mesto-SOS Ukrajina - Staromestský baliček pomoci.

Ako plynul čas, ako sa menili grafiti, si môžete pozrieť v krátkej fotogalérii.

