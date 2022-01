URBEX-Časť 2: V tajných izbách chátrajúceho domu na kpt.Nálepku v Košiciach bezdomovci (ne)ukrývajú starožitný nábytok

Text: Lórant Kulík

Foto: Majlo J-lo Frivaldsky,Miriam Šľachtová, Ladislav Rozman, Lórant Kulík a archív

Retro vila pripomína zbúrané rodinné domy na Hušťákoch

Na ulici kpt.Nálepku 21 sa zachovala vila (na snímke), ako jediná z historickej zástavby Hušťáky. Pred začiatkom výstavby Kuzmányho sídliska, v širšom centre Košíc stáli podobné rodinné domy. Mladšia generácia si už nepamätá ulice Tatranskú, Československej armády a Jozefskú, so zástavbou rodinných domov (na snímkach). V šesťdesiatich rokoch sa začala výstavba nového sídliska. Staré domčeky takmer všetky zbúrali, rodinné domy nahradili paneláky. Na ulici kpt. Nálepku 21 sa zachoval iba uvedený dom (na snímke), ktorý prežil dlhé desaťročia. Možno by stálo za to, dom zrekonštruovať a zachovať historickú vilu, pre budúce generácie, ako symbol starých hušťákov.

V dome tvoril a pracoval fotograf Ladislav Rozman

Životné dielo fotografa a krajinkára Ladislava Rozmana (na snímkach) je pestré. Ukážku z tvorby legendárneho košického fotografa si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Bezdomovci zničili interiér opusteného domu

Z opusteného domu sa stal raj pre bezdomovcov. Rozbitý a zdevastovaný interiér (na snímkach), nepripomína najlepšie časy chátrajúcej vily v Košiciach. Bezdomovci sa nie tak dávno vlámali do opusteného domu a celý objekt zničili. Vlastníkovi-developerovi vôbec nevadí, že sa do nehnuteľnosti nasťahovali asociáli, feťáci a bezdomovci.

Vila so starožitným nábytkom a cenným zariadením

Koncom decembra 2015 bola vila na ulici kpt.Nálepku vo svojej plnej kráse. Devastácia a ničenie nehnuteľnosti sa začalo v rokoch 2016 a neskôr. Bol to naozaj pekný rodinný dom s pekne upraveným dvorom, ktorý bol zariadený starožitným luxusným nábytkom (na snímkach). Objekt si v roku 2015 vyžadoval bežnú rekonštrukciu. V tom období bolo možné rodinný dom jednoducho zachrániť. Myšlienka developera, vybudovať na pozemku nový bytový dom, patrí k alternatívnym riešeniam skultúrnenia zničeného objektu. Realizácia je len otázkou dohody medzi kompetentnými a novým vlastníkom nehnuteľnosti. Objekt sa nachádza v tesnej blízkosti najväčšej zelenej plochy na Kuzmányho sídlisku. Veríme, že vedenie Mesta Košice spolu s Mestskou časťou a vlastníkom, prispejú ku skultúrneniu chátrajúceho objektu v širšom centre Košíc.

Problematikou sa zaoberala aj TV Košice a City Reality Košice. Viac informácií získate v závere príspevku kliknutím na linky v odseku Zdroje.

Fotogaléria:

Hušťáky v minulosti a dnes

1.Panoráma: V pozadí chátrajúci dom (zdroj: Foto: Lórant Kulík)

1d. (zdroj: Foto: Lórant Kulík)

2. (zdroj: Foto: Lórant Kulík)

Zničený zdevastovaný interiér. Foto: Majlo J-lo Frivaldsky

Dom v pôvodnom stave. Foto: Miriam Šľachtová

Udržiavaný dvor archív 2015

21. (zdroj: Foto: Lórant Kulík)

Malá ukážka z tvorby Ladislava Rozmana

22. Ladislav Rozman

Zdroje:

Foto: Majlo J-lo Frivaldsky,Miriam Šľachtová, Ladislav Rozman

https://slachtova.wordpress.com/2015/12/19/historicky-dom-kosice/

https://www.tvkosice.sk/video/614b0e71412e84e9e0039681

https://www.tvkosice.sk/video/615d88ed4c0aeded8a882ba4

City Reality Košice