Nezabudnúť na holokaust je povinnosťou nás všetkých

Ma mnohých miestach sveta sa budú konať spomienkové slávnosti, pripomínajúce milióny obetí druhej svetovej vojny. Dnešný deň je pripomienkou oslobodenia jedného z najväčších nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov Auschwitz-Birkenau na predmestí neveľkého mesta Osvienčim na juhu Poľska.

Keď sovietska Červená armáda 27. januára 1945 vstúpila na jeho územie, vojaci sa tvárou v tvár stretli s beštiálnym vyvražďovaním. V tábore našli podvyživených väzňov, plynové komory, množstvo zaistených osobných vecí a atmosféru strachu, strádania a smrti.

V tomto tábore smrti zahynulo niekoľko miliónov ľudí. Presný počet obetí už nedá zistiť, pretože mnohé dokumenty boli zničené a samotní Nemci obete, poslané ihneď po príchode do plynových komôr, neevidovali.

Súčasťou objektov v Auschwitz-Birkenau bol ja tzv. rodinný cigánsky tábor, zriadený výnosom Heinricha Himmlera v decembri 1942. K prvým deportáciám Rómov do tohto objektu došlo v januári 1943 a za sedemnásť mesiacov v ňom bolo internovaných asi 22-tisíc Rómov, z toho asi 19-tisíc prišlo o život. Už pred koncom vojny sa plánovala definitívna likvidácia tábora v máji 1944, ale pre tiché protesty, keď sa rómski zaistenci zabarikádovali v barakoch, sa to nepodarilo na prvý raz. Činnosť tábora sa definitívne ukončila až tak, že niekoľko stoviek práceschopných väzňov bolo deportovaných do iných táborov a v noci z 2. na 3. augusta 1944 napokon 2 897 žien, detí, starých a chorých Rómov zahynulo v plynových komorách. Práve preto sa v Európe 2. august pripomína ako Pamätný deň rómskeho holocaustu.

V rokoch 1939 – 1945 v Európe zahynulo asi pol milióna európskych Rómov. Dnešný deň je teda pripomienkou aj ich osudov.

Preživší, ktorí niesli pochodeň spomínania postupne odchádzajú na večnosť. Pripomínanie tak zostáva úlohou mladších generácií a bohužiaľ v polarizujúcom svete sa téma rasovej a náboženskej neznášanlivosti a antisemitizmu stáva opäť aktuálnou.

Dnešný deň je tak je teda nie len pripomienkou histórie ale aj mementom a varovaním pred vzrastajúcimi prejavmi neznášanlivosti.