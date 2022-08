5 hráčov ktorých by ste mali sledovať na MSJ v hokeji

Majstrovstvá sveta do 20 rokov sa nám bližšia míľovými krokmi. Začínajú už 8.8., a majú byť náhradou za zrušené MSJ z prelomu decembra a januára a uskutočnia sa v Kanadskom Edmontone. Organizátori tak dostanú šancu na reparát, keďže ich zavinením a diletantnosťou sa predchádzajúci turnaj nedohral. Presun na august však znamená, že naši najlepší hráči sa nebudú môcť zúčastniť. Citeľne oslabená bude najmä obrana, ktorej vypadli 3 lídri a to Šimon Nemec (kvôli tomu že sním počíta New Jersey), kapitán Samuel Kňažko (zranenie) a Marko Stacha (zranenie). Na poslednú chvíľu zo zostavy vypadol aj náš asi najlepší zostávajúci bek, Šimon Bečár (zranil sa v dejisku turnaja). Útok zasa nemôže počítať s prvokolovými Slafkovským a Mešárom (ktorým to nedovolil klub), či s Alexom Čiernikom. Posledný menovaný nieje zaočkovaný a teda nespĺňa podmienky pre vstup do Kanady.

Komplikáciou bude aj neúčasť ,ostrostrelca, Martina Chromiaka, ktorý sa stále nezotavil zo zranenia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Šancu ukázať sa dostanú hráči, ktorí boli v tieni našej draftovej jednotky a dvojky. Ja som sa preto rozhodol vybrať zo zostavy 5 hráčov, ktorých by ste mali sledovať pozornejšie. Avšak musím dať upozornenie, do “rebríčka“ som nezaradil už draftovaných hráčov (Petrovský, Sýkora, Demek) a ani Dalibora Dvorského. Všetci títo hráči sú už “mediálne prevarený“, a každý správny hokejový fanúšik vie že si ma na nich dávať pozor.





Šimon Latkóczy- G

21/22- USHL- Madison Capitals 42zápasov- 3,31 priemer inkasovaných gólov- 88,7 % zásahov

Šimon bol objavom MSJ 2021, kde vychytal v dueli proti Švajčiarsku čisté konto. Pohybovo vynikajúci brankár však nebol doteraz draftovaný. Nieje totižto dostatočne vysoký. Nepomohli ani nepríliš dobré čísla z tohtoročnej sezóny. Šimon je však veľkou nádejou Slovenského hokeja, a ak chce naša juniorská reprezentácia pomýšľať na nejaký úspech, potrebuje aby podával vynikajúce výkony. Budúcu sezónu sa presunie do univerzitnej NCAA do Nebrasky



Maxim Štrbák-D

21/22-U20 SM-sarja- Jokerit Helsinki– 39z-1g – 7a – 8b

Syn držiteľa kompletnej medailovej zbierky z MS, Martina, ide na MS 20 ročných už vo veku 17 rokov. Už v tomto veku disponuje slušnými fyzickými parametrami. Trénera Ivana Feneša presvedčil už v decembri, kedy ho zobral na, neskôr zrušený, turnaj. Bol aj súčasťou strieborného výberu na Hlinka Gretzky-Cupe, ktorý tento rok, kvôli nešťastnému posunutiu MSJ, vynechal. Aj on pôjde budúci rok do NCAA na Vermontsku Univerzitu.



Maroš Jedlička- LW/RW

21/22- SVK Extraliga- HKM Zvolen- 44z- 17g- 21a- 38b

Jedlička má naozaj poriadnu motiváciu sa na MSJ ukázať. V predbežnej nominácií síce kvôli zraneniu chýbal, ale dokázal sa vrátiť a presvedčiť trénerov že na tomto turnaji nesmie chýbať. Draft do NHL mu ani na 2x nevyšiel, hoci ,ako sám po drafte priznal, mal prisľúbené od jedného z tímov že si ho v poslednom kole vezme. Maroš sa v 19 rokoch stal najproduktívnejším hráčom HKM Zvolen, avšak v Play off tímu moc nepomohol, kvôli zraneniu. Po neúčasti viacerých hráčov, by mal hrať v prvej formácií a viac sa skautom ukázať.



Oleksii Mykluha- C

21/22- QMJHL- Blainville-Boisbriand Armada- 62z – 20g- 27a- 47b

Aj Oleksii bol už dvakrát prehliadnutý na drafte. Hráč s Ukrajinskou národnosťou sa pred pár rokmi rozhodol zmeniť občianstvo, a je asi našim najlepším hráčom na buly od čias Michala Handzuša. Jeho úspešnosť na buly sa blížila k 70% percentám. Mal aj slušnú sezónu v QMJHL, stal sa najproduktívnejším hráčov svojho tímu.. Avšak QMJHL má posledné roky povesť, tej najslabšej a najviac ofenzívnej z troch kanadských junioriek. Budúcu sezónu ho uvidíme doma, podpísal s HK Nitra.



Samuel Honzek-C

21/22- SVK Extraliga- HK Dukla Trenčín- 49z- 10g- 4a- 14b

Ďalší člen tímu z minuloročného HGC. Hráč ktorý má teoreticky potenciál na prvé dve kolá draftu.

Slušný tvorivý center, ktorý však v drese Dukly nedostával takú minutáž akú by chcel, a tak odchádza do kanadskej WHL do Vancouveru Giants. Sledujte hlavne jeho strelecké schopnosti. Na MS U18 1A divízie prekonal súperových brankárov 4x.





Samozrejme v našom tíme sú aj ďalší talentovaný hráči, a dúfam že niekto poriadne počas turnaja vystrelí a zaujme skautov.