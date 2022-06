Aké sú šance Dávida Hrenáka na NHL???

Mladý 23 ročný talentovaný brankár Dávid Hrenák bol v roku 2018 draftovaný v piatom kole, tímom NHL Los Angeles Kings. Podarilo sa mu to až na tretíkrát. Z mnohých ciest ako si splniť svoj sen si vybral univerzitnú cestu. Už počas jeho štúdia (spojeného s hokejom) na St. Cloud State University ho vedenie “Kráľov“ kontaktovalo ohľadom podpisu profesionálnej zmluvy. Nádejný Slovák však odmietol, po podpise kontraktu by totižto nemohol pokračovať na univerzite. K podpisu teda došlo až v marci tohto roka, po tom čo úspešne ukončil pôsobenie v tíme univerzity z Minnesoty. V nižšej AHL nastúpil do prvého zápasu za farmársky celok Ontario Reign. Zažil úvod ako z rozprávky, vychytal čiste konto, stal sa hviezdou zápasu a okamžite sa začalo hovoriť o jeho budúcnosti v organizácií Kings.

Podarí sa Dávidovi stať sa 6. maskovaným mužom z pod Tatier? Aká je situácia v bránkovisku Kings? Kto sú jeho konkurenti?





Los Angeles majú aktuálne podpísaných 6 brankárov a ďalší dvaja draftovaní čakajú na podpis.

Nehovoriac že náš čaká otvorenie trhu s voľnými hráčmi a i nový draft.

Hlavný tím

Je jasné že Dávid si na prípadný postup do najlepšej ligy sveta bude musieť počkať. Avšak situácia nieje tak nepriaznivá ako sa môže zdať. Bránkovisko Kráľov patrí dvojici Quick- Petersen. Ten skôr menovaný je skutočnou legendou klubu. Svoj tím dvakrát doviedol k titulu (2012 a 2014), a v prvom prípade bol dokonca ocenený ako najlepší hráč Play off. Táto cena je o to výraznejšia že na druhej strane ,v drese New Jersey Devils, chytal člen siene slávy Martin Brodeur. Quicka však začal dobiehať vek. Má už 36 rokov a jeho kariéra sa chýli ku koncu. Hoci stále podáva skvelé výkony, v tejto sezóne nastalo obdobie, kde o nom novinári písali ako o najhoršom brankárovi v lige. Ale i napriek tomu je to gólman ktorého túžite mať v tíme keď sa blíži play off. V najdôležitejšej časti sezóny vždy exceloval. Aj tento rok ukázal Todd McLellan na 36 ročného Američana. Bohužiaľ Play off pre Kings nedopadlo podľa predstáv. Edmonton Oilers v zostave s najlepším hráčom sveta, a absencia Drewa Doughtyho, znamenala že sa LAK porúčali z play off už v prvom kole. Jonathan Quick má zmluvu ešte na budúcu sezónu, po nej sa očakáva že svoju kariéru ukončí. Čo by mohla byť šanca práve pre Hrenáka.

Druhý z americkej brankárskej dvojice je Cal Petersen. Je o 9 rokov mladší ako Quick a v mnohom je jeho príbeh podobný, tomu Hrenákovmu. Aj Cal Petersen strávil niekoľko rokov na univerzite a do NHL sa prvýkrát dostal až 5 rokov po drafte. Do zostavy Kings však naplno prerazil až v minulej sezóne, pri zranení Quicka. Po tom čo dokázal na výkony nadviazať v úvode nového ročníka, dostal prekvapivo od vedenia Kings rozprávkový kontakt na 5 miliónov dolárov ročne. Zmluva je však len na najbližšie tri roky. Ide o pomerne krátky kontrakt, pravdepodobne kvôli obavám či je naozaj hoden byť jednotkou.Všetko nasvedčuje tomu že mu Králi veria, avšak hokejový život je neistý. Podobné plány mala aj Philadelphia Flyers s Carterom Hartom, a on doteraz dôveru vedenia nesplatil svojimi výkonmi.

Po tom čo Kings minulý rok nepostúpili do Play off, si odskočil do Rigy plniť reprezentačné povinnosti a dopomohol tímu USA k bronzovým medailám a v siedmich zápasoch zaznamenal fantastické štatistiky (95,3% úspešnosť zákrokov a 1,29 inkasovaného gólu na zápas).





Farmárske tímy a prospecti

Pomyselnou trojkou v organizácií Kings, by mal byť 28ročný Američan Garret Sparks. Ten bol draftovaný v roku 2011 Torontom Maple Leafs. V kanadskom tíme si odbil aj premiéru v NHL ,a cez Las Vegas Knights, skončil v slnečnej Kalifornií. Generálny manažér ho zobral do tímu ako skúseného náhradníka, ktorý vypomôže na farme, a zároveň ma i skúsenosti pre prípadne zastupovanie v hlavnom tíme. K tomu v tejto sezóne došlo 2x. Najviac zápasov v Ontario Reign však odchytal Kanaďan Matt Villalta. Toho si tím vybral v roku 2017 na drafte, dokonca už v tretom kole. Aj napriek vysokej dôvere, sa mu podarilo až túto sezónu stlačiť priemer inkasovaných gólov pod 3. Villalta svojím štýlom chytania pripomína brankára Toronta, Jacka Campbella, s ktorým sa v organizácií Los Angeles aj stretol. Obaja najmä využívajú svoju výšku. Podla viacerých novinárov je však za najväčší talent v bránkovisku Kings braný Jacob Ingham. Aj Ingham bol rovnako ako Hrernák draftovaný v roku 2018. Išiel však až v šiestom kole. Aj napriek tomu že prevažne chytá v ešte nižšej ECHL, vyslúžil si už povolanie do prvého tímu. Hoci je ešte vyšší ako Villalta, tréneri od neho chcú aby ešte zapracoval na využívaní svojich predispozícii. Ďalším vážnym konkurentom Dávida Hrenáka, je Čech z Neratovic, Lukas Pařík. Má výhodu že je o dva roky mladší ako rodák z Považia a zároveň má povesť veľmi talentovaného brankára. Čo dokazuje ostatne aj fakt, že síce ešte s Kings nepodpísal zmluvu (čo sa pravdepodobne v lete zmení) ale i tak chytá vo farmárskych tímoch. V Rapid City Rush v ECHL nastúpil do 32 zápasoch a ďalších 5 pridal v AHL. K jeho nevýhodám však patrí že nebýva moc obľúbený v kabíne. Často sa hovorí že má vlastný svet, ale úprimne, toto je u brankárov pomerne bežný jav, sú iní ako ostatní. Posledným Brankárom v organizácií je dvadsaťročný Fín Juho Markkanen. Staršie narodení čitatelia si spomenú na jeho otca Jussiho, ktorý bol fínskou jednotkou na MS v Goteborgu. Otec to dotiahol do NHL a nakročené k tomu má aj jeho syn. Juho bol draftovaný v roku 2020 vo štvrtom kole draftu. Skauti na nom cenia najmä solídnu techniku a dobrý rozhľad. Túto sezónu vystriedal 3 kluby. Vo fínskej SaiPe dokonca pridal aj 15 zápasov vo fínskej Liige. Z víťazstva sa radoval len raz, avšak SaiPe sa nedarilo ,keď skončila v lige na predposlednom mieste. S najväčšou pravdepodobnosťou si na profesionálnu zmluvu v NHL bude musieť ešte počkať.





Aké sú teda Hrenákove šance

Jonathan Quick čoskoro uvoľní miesto na súpiske. Budúcu sezónu mu končí kontrakt a je otázne či v 37 rokoch podpíše nový. Calvin Petersen dostal obrovský 5 miliónový kontrakt, a vedenie tímu ukázalo že mu dôveruje. Lenže s takým obrovským kontraktom, by bol v prípade zlyhania nevymeniteľný. Po sezóne pravdepodobne odíde Garret Sparks, aby uvoľnil miesto mladším. Je jasné že v organizácií Kings je obrovský pretlak talentovaných gólmanov. Dávid má nevýhodu že je z nich najstarší a najnižší. I napriek tomu sa však v prvých zápasoch v AHL ukázal v skvelom svetle, a z podceňovaného brankára, môže v kľude vyrásť nová jednotka Los Angeles. Samozrejme chce to čas a šťastie. Experti však najväčšia šance na úspech dávajú jednému z dvojice Ingham – Pařík. Samozrejme všetci majú pred sebou ešte dlhú cestu. Cesta do najkvalitnejšej ligy na svete je plná prekážok a obrovskej konkurencie, preto ju zvládnu len tí najlepší.