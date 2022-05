Od Šuplera po Ramsayho. Ktorý tréner bol na MS najúspešnejší???

Po prehre s Fínskom vo štvrťfinále Majstrovstiev sveta sa skončila púť našej hokejovej reprezentácie. Obsadili sme 8. miesto a zopakovali výsledok z minulého roka. Obrovský otáznik visí nad pokračovaním Kanaďana Craiga Ramsayho na našej lavičke. Muž ktorý znova naučil Slovákov hrať hokej, a strojca bronzovej medaile z Olympiády v Pekingu, sa zatiaľ nerozhodol či svoju budúcnosť spojí so Slovenskou reprezentáciou.



Slovensko doteraz na MS viedlo 9. trénerov. Pozrel som sa na ich výsledky a vytvoril poradie podla percentuálnej hodnoty ziskaných bodov. Tabuľka sa týka len Majstrovstiev sveta a nájdete ju na konci článku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

9.Zdeno Cíger- 28,57% MS- 2016, 2017

Cíger to nemal pri kormidle jednoduché. Nastúpil keď v SZLH prebiehal boj o moc. V roku 2016 nám v pomerne slabej skupine, chýbali na postup len 2 body. Svetový šampionát v roku 2017 sme odohrali po prvýkrát bez jediného hráča z NHL. Výsledok? Zisk 4bodov a ak by sme neporazili po predĺžení Taliansko, vypadli by sme do 1.divízie.

8. Glen Hanlon- 33% MS- 2010, 2011

Prvý cudzinec na našej lavičke. Priniesol veľkú mieru profesionality, ale hráči boli zvyknutí si viacmenej kaučovať sami. Na oboch MS sme nepostúpili z osemfinálovej skupiny. Zvlášť to bolelo v roku 2011 na domácej pôde. Až 4 zápasy sme prehrali len jeden gól.



7.Jozef Golonka- 43,75% MS: 1997

Legendárna "Žiletka" patril ku kritikom prijatia Ramsayho k nášmu tímu. Málokto si však pamätá že Golonka viedol aj Slovenskú reprezentáciu. Na svetovom šampionáte obsadilo slovensko 9.miesto. Slovensko vyhralo 3 duely, z nich však dva, až v Skupine o záchranu. Golonka viedol reprezentáciu aj na Svetovom pohári 1996, kde naši nezískali ani bod.

6.Ján Šterbák 45,83% MS: 1998, 1999

Dnes už nebohý tréner, zaznamenal niekoľko prvenstiev v našich hokejových dejinách. Na oboch turnajoch sme vyhrali dva zápasy a postúpili po prvýkrát do najlepšej osmičky. Dokonca v roku 1998 sme získali naše prvé body s Kanadou, keď sme remizovali 2:2

5.Július Šupler 47,83% MS: 1996, 2007, 2008

Július Šupler bude nezmazateľne zapísaný ako ten čo dotiahol Slovensko do A- Kategorie. V nej však jeho výsledky neboli najlepšie. Našu prvú účasť ovplyvnili aj vzájomne vzťahy v kádri a Slovensko tak vyhralo len nad Rakúskom. Po konci Františka Hossu, dostal svoju druhú šancu pri kormidle a na MS 2007, hviezdami nabitý káder nestačil vo štvrťfinále na Švédsko (4:7). V roku 2008 sa MS hrali v Kanade, ale náš tím tvorila len jediná hviezda a to Ľubomír Višnovský. Naši vypadli v základnej skupine a čakala nás séria o záchranu proti Slovinsku. To je i dôvod prečo z týchto MS má viac bodov v mojej tabuľke ako by sme si zaslúžili. Druhý zápas išiel až do nájazdov a náš výber zachránil , práve dnes už legendárny "Višňa".

4.Craig Ramsay 51,11% MS: 2018, 2019, 2021, 2022

Pod Ramsay sme na prvých dvoch turnajoch nepostúpili len tesne do štvrťfinále, keď sme v záveroch zápasov prichádzali o dôležité body. Podstatnejšia však bolo že Ramsay dával príležitosť mladším hráčom, ktorých sa snažil zakomponovať do nového systému. Výsledkom čoho bolo v roku 2021 prvé štvrťfinále po ôsmich rokoch, ale najmä bronz na Olympiáde v Pekingu. Celá odborná verejnosť dúfa, že sa Miroslavovi Šatanovi podarí 71ročného Kanaďana presvedčiť, na aspoň ešte jeden rok.

3.Vladimír Vújtek 52,08% MS:2012, 2013, 2014, 2015

Český odborník Vújtek nahradil pri kormidle Glena Hanlona. A hneď svoje prvé MS zakončil ziskom striebornej medaily. V roku 2013 sme postúpili do štvrťfinále, kde sme nestačili, klasicky, na Fínov. Po OH v Soči, ktoré nedopadli pre náš výber dobre, ponúkol svoju demisiu, avšak zväz ju neprijal. Na následujúcich MS sme 2x tesne nepostúpili do štvrťfinále. V roku 2014 nám chýbal na postup len jeden bod.

2.Ján Filc 57,35% MS: 2000, 2001, 2002, 2009

Ján Filc sa preslávil na MS juniorov v roku 1999, kde doviedol našu reprezentáciu k bronzovým medailám. Hráčov z tohto tímu neskôr preferoval aj ako tréner A-tímu. V roku sme získali našu prvú medailu, ked sme sa cez USA a Fínsko dostali k striebru, keď sme vo finále nestačili na Čechov. V roku 2001 sme znova narazili na našich bratov, a znova sme prehrali. Tentokrát vo štvrťfinále. Prichádza však rok 2002 a zlatý Göteborg. Slováci prehrali na tomto turnaji len jeden zápas, a získali titul majstrov sveta. Po týchto MS skončil v reprezentácií. Vrátil sa až v roku 2009. Avšak zlatá éra nášho hokeja už končila. vo Švajčiarsku sme porazili len Maďarov a Nórov. Obzvlášť prehra s Českom 0:8 veľmi bolela. Následne viedol reprezentáciu na Olympiáde vo Vancouveri, kde po zisku 4.miesta, ukončil svoju trénerskú dráhu.

1.František Hossa 68,75% MS: 2003, 2004, 2005, 2006

Najúspešnejším naším trénerom na MS je otec člena siene slávy NHL. Hossa nahradil na poste trénera reprezentácie Jána Filca, a ťažil zo zlatej generácie. Aj napriek tomu bol však zreteľný ústup zo slávy a z najvyšších pozícií. V roku 2003 získal bronzovú medailu, a Slováci po prvýkrát porazili Čechov. V roku 2004 sme skončili štvrtý, keď sme v semifinále nestačili na Kanadu (hoci zápas bol dosť kontroverzný), a v dueli o bronz sme prehrali v nájazdoch s USA. Následujúce dva roky sme vypadli vo štvrťfinále s Kanadou. Hossa viedol tím aj na OH 2006. Naši bez straty kvetinky vyhrali základnú skupinu, avšak vo štvrťfinále sme nestačili na Čechov.

A tu je sľúbená tabuľka: