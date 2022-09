Top 10 najlepších brankárov NHL pred sezónou 22/23

Slávny tréner Jaques Lemaire raz povedal: „Brankár je 80% výsledku, keď chytá zle tak dokonca 100%“ A ja sa musím priznať že pre mňa je post brankára najzaujímavejší, a keď sledujem NHL , tak si najviac všímam práve maskovaných mužov. Preto som sa rozhodol vytvoriť ,môj osobný, rebríček top 10 najlepších brankárov NHL.





10.Tristan Jarry- Pittsburgh Penguins

Jarry je brankár ktorý vytlačil z brány Pittsburghu dvojnásobného víťaza Stanley Cupu, Matta Murrayho. Na začiatku minulej sezóny sa museli Penguins zaobísť bez kapitána Sidneyho Crosbyho, a kopec ľudí ich už videlo na dne NHL. Pens sa však nevzdali a i bez najväčšej hviezdy dokázali zápasy vyhrávať. Veľkú zásluhu na tom mal práve Jarry. Jeho zranenie v Play Off však mohlo byť povestným jazýčkom na váhach v prvom kole proti New York Rangers, kde jeho tím padol až v siedmom zápase, aj napriek tomu že v sérií viedol už 3:1. Tím Pittsburghu starne a tak bude stále viac a viac spoliehať sa na výkony jednotlivcov.



9.Connor Hellebuyck- Winnipeg Jets

Iba jeden brankár odchytal viac zápasov v minulej sezóne ako Helleybuck. Víťaz Vezina Trophy z roku 2020 je na veľkú zápasovú prax zvyknutý a veľa si zachytá aj tento rok, keďže dvojku mu bude robiť David Rittich, ktorý má za sebou zlú sezónu v Nashville. Jets nepostúpili do Play off a ak sa im to má budúci rok podariť, musí sa zlepšiť aj ich brankár. Hellebuyck totižto zaznamenal najhoršiu osobnú štatistiku v priemere inkasovaných gólov (2,97) v NHL kariére.

8.Jake Oetinger- Dallas Stars

Dallas si konečne uvedomil akú hviezdu má v Oetingerovi, a nielenže mu dali 4 milióny na rok, ale aj po minuloročnom pretlaku (kde začínal na farme) bude mať pozíciu neohrozenej jednotky. Oetinger má povesť skvelého gólmana už z juniorských čias, keď dokázal tímu USA vychytať zlato na MS U18 aj na U20. Po zásluhe bol preto v roku 2017 vybratý v prvom kole draftu. Tento draft zároveň zasadil základy budúcej kostry Stars. Okrem Oetingera si v prvom kole Texasania vybrali Mira Heiskanena, a v druhom Jasona Robertsona. Ak by sa trofej pre najlepšieho hráča play off udeľovala už po prvom kole, jednoznačne by ju vyhral práve Oetinger. On bol hlavný dôvod pre ktorý vydržali Stars v sérií proti Calgary až do siedmeho zápasu. Avšak neproduktívny útok, nedokázal podporiť Oetingerove vynikajúce výkony. Stars majú pomerne starý kader (okrem trojice mladíkov ktorú sme spomenuli vyššie) a tak sa od nich očakáva skorá prestavba. Avšak vyzerá to, že post brankára nebudú musieť dlho riešiť.



7. Frederik Andersen- Carolina Huricannes

Andersen po odchode z Toronta musel dokazovať že je dobrý brankár, a dovolím si povedať že sa mu to naozaj podarilo. V základnej časti podával vyrovnané výkony a z 52 zápasoch si odviezol 35 víťazstiev. Aj vďaka nemu si dovolím Canes pasovať do role čierneho koňa na zisk Stanleyho pohára. Avšak v závere základnej časti sa znova ozvalo koleno, a Andersen už do sezóny nezasiahol. Mohli by Hurricanes prejsť cez Rangers ak by bol zdravý (poprípade ak by sa v tejto sérií nezranil jeho náhradník Raanta)? To sa už nedozvieme. Faktom je že zaznamenal svoju štatisticky najúspešnejšiu sezónu v kariére.



6.Ilya Sorokin- New York Islanders

V Islanders nás čaká už tretia sezóna ruského tandemu Varlamov- Sorokin. O 7 rokov mladší Sorokin už minulú sezónu získal pozíciu jednotky a predpokladám že tento rok si ju upevní. Islanders mali naozaj tragický štart do sezóny, keď kvôli dokončeniu výstavby novej haly, museli prvých 14 zápasov odohrať vonku. Najviac práce v tomto období mal práve Sorokin, keďže jeho parťák Varlamov bol zranený. Islanders sa zo zlého začiatku sezóny už nespamätali, a bodovú stratu nedotiahli. Ilya mal však po osobnej stránke slušnú sezónu a jeho 7 shut-outov bol druhý najväčší počet v NHL. Je mi jasné že kopec z vás nebude s mojim hodnotením Sorokina súhlasiť a tvrdiť že je príliš vysoko, ale úprimne, je to môj neobjektívny rebríček a ja mám tohto brankára veľmi rád a veľmi rád sa pozerám na jeho štýl chytania.



5.Marc-André Fleury- Minnesotta Wild

Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára sa do Minnesotty dostal v deň prestupovej uzávierky z trápiaceho Chicaga, kde bol asi najlepším hráčom. Minnesota obetovala kvôli nemu veľa, keď poslala nádejného Kähkönena do San Jose. Fleury odchytal v základnej časti ešte 11 zápasov ale v Play off Wild nestačili na St. Louis Blues a vypadli v prvom kole. Aby Minnesota dokázala že s Fleurym počíta aj naďalej, poslala do Ottawy Cama Talbota a bývalej jednotke draftu, dali dvojročný kontrakt na 7 miliónov. MAF je stále spoľahlivý brankár ktorý keď má svoj deň, je prakticky neprekonateľný, presto je však prekvapujúce že svoju prvú Vezina Trophy získal až v roku 2021.





4.Juuse Saros -Nashville Predators

Keď skončil kariéru legendárny Pekka Rinne, nemuseli v Nashville prepadať zúfalstvu. Už nejaký čas si totižto vychovávali jeho nástupcu a krajana, Juuse Sarosa. Ten tak tento rok dostal poriadnu porciu zápasov. Nikto v NHL nenastúpil do väčšieho počtu a i vďaka nemu sa Predators, predrali do Play Off. Do neho však nie príliš vysoký Fín nenastúpil kvôli zraneniu a s neskorším víťazom z Colorada sa Preds, porúčali po štyroch zápasoch. Aby sa situácia nezopakovala, a Saros nemusel odchytať priveľa zápasov, čo by mohlo mať vplyv na jeho zdravotný stav, mu do tímu priviedli ďalšieho krajana Kevina Lankinena z Chicaga. Ak totižto chcú Preds úspech v Play off, potrebujú svoju brankársku jednotku v top kondícií.



3.Jacob Markström – Calgary Flames

O tom že takmer dvojmetrový Švéd je brankár s obrovským potenciálom, sa hovorilo od jeho draftu v roku 2008, kde si ho vybrala Florida na začiatku druhého kola. Medzi hviezdy sa však zaradil až minulý rok, jeho prvá sezóna v mrazivej Alberte nebola hodnotená príliš pozitívne. V tej druhej sa zaradil medzi favoritov na Vezina Trophy, k čomu rozhodne dopomohol aj štýl trénera Suttera. Ten u Flames zostal aj nasledujúcu sezónu a na papieri to vyzerá že tím posilnil. Markström však nemal príliš dobré play off. V druhom kole nedokázala obrana nájsť recept na prvú lajnu Oilers v zložení Kane- McDavid- Draisaitl, a tak švédsky brankár vyťahoval puk z brány pričasto. K tomu tento rok nemôže dôjsť, Calgary totižto patrí k užšiemu výberu favoritov na pohár.





2.Igor Šesťorkin- New York Rangers

Vo svojej tretej sezóne v NHL získal ruský brankár po zásluhe Vezina Trophy. Nikto v NHL nemal vyššiu úspešnosť zásahov (93,5%) , a nižší priemer inkasovaných gólov (2,07). Preto jeho víťazstvo v tejto ankete nebolo príliš prekvapujúce. Rangers vybudovali veľmi silné mužstvo ktoré to tento rok dopracovalo až do finále Konferencie. Začiatok Play off nezachytil Šesťorkina v najlepšej forme, avšak keď bol stav série už 3:1 pre Pittsburgh, tak zapol na vyššie otáčky. Vo finále proti dvojnásobnému obhajcovi z Tampy, podával miestami lepšie výkony ako náprotivok Vasilevskij, presto však vypadnutiu nedokázal zabrániť. Má stále len 26 rokov a tak bránkovisko Rangers mu bude patriť ešte veľa sezón. Po konci Kráľa Henrika si tak New York našiel svojho Cára Igora (chápem že toto pomenovanie je pre mnohých v dnešnej dobe citlivé, ja len citujem zámorské média)





1.Andrei Vasilevskij- Tampa Bay Lightning

Vasil, ako znie prezývka Ruského prvokolového výberu z roku 2012, mal poriadny krst ohňom vo svojom prvom Play off. Písal sa rok 2015 a Rus odchytal ,za jednotkou Benom Bishopom, 16 zápasov v základnej časti. Bishop svojími skvelými výkonmi dostal Lightnings až do finále Stanleyho poháru proti Chicagu, avšak v prvom zápase série sa zranil. Do brány tak musel isť 21 ročný nováčik, a hoci vyložene nesklamal, proti tímu okolo Toewsa, Kanea, Keitha či Hossu sa Tampa porúčala po šiestich zápasoch. Postupom času sa Vasilevskij stal jednotkou tímu a v roku 2019 získal Vezina Trophy. Naozajstné úspechy však zaznamenal až v nasledujúcich ročníkoch kde získal s Tampou dva Stanley Cupy a pri tom druhom bol ocenený ako najlepší hráč Play off (Conn Smythe Trophy) . Štart do minulého ročníka mu poriadne nevyšiel presto zaznamenal najviac výhier medzi brankármi v lige a v Play off dvakrát ukázal prečo o ňom hovoria ako Mr. Game 7. Vo svojej kariére v NHL doteraz siedmy zápas neprehral. Toto je presne ten brankár ktorého chcete na svojej strane keď ide do tuhého. Sen všetkých Generálnych Manažérov v NHL a za mňa aktuálne najlepší brankár na svete.





Tak čo súhlasíte s mojím rebríčkom? Zabudol som na niekoho? Máte iný názor? Dajte vedieť do komentárov.