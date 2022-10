Top 10 najlepších ľavých krídel v NHL 22/23

"Pri puku je Pálfy na ľavo má Bondru..." Pálfy mal pri legendárnom góle našej reprezentácie Bondru naľavo preto, lebo rodák z Ukrajinského Lucku, hral na pozicií ľavého krídla. Bondra vo svojej kariére bol aj 2x najlepším strelcom NHL a rozhodne patril na svojom psote k najlepším hráčom. Ktorí sú však desiati najlepší v súčasnosti?

Rebríček je čisto subjektívny.



10. Brad Marchand- 34 rokov, Kanda, Boston Bruins



Len 175 centimetrový hráč ako keby nestarol. Aj minulý rok prekonal hranicu 80 bodov. Už 14 rokov patrí k dôležitej súčasti Bostonu, spoločne s verným spoluhráčom z útoku, Patriceom Bergeronom. Jeho výkony však vždy gradujú v Play Off, kde sa dostal už 3x do finále, a v roku 2011 si Medvede odniesli Stanleyho pohár. Marchand je síce vzrastom nízky, ale i tak vyznáva fyzickú hru a má ,ako hovoria bratia Česi, „prořízlou pusu“. Často sa ale uchyľuje k zákernostiam, vďaka ktorým si vyslúžil aj prezývku „Potkan“. Bostonu bude v úvode sezóny chýbať kvôli zraneniu, rovnako ako ďalší dvaja dôležitý hráči McAvoy a Grzelcyk, a môže to poriadne skomplikovať cestu Bostonu do vyraďovacej časti.



9. Brady Tkachuk- 23 rokov, USA, Ottawa Senators

Vekom stále mladík, no už druhú sezónu, má na drese kapitánske C. Má čuch na góly, nebojí sa hrať fyzicky a ani občas pobiť. Preto ku kapitánskemu C dostal 7 ročnú zmluvu na 8,3 milióna ročne. Brady je zo známej hokejovej rodiny, jeho otec Keith bol legendárny kanonier, a brat Matthew patrí tiež k najlepším hráčom ligy. Ottawa je zároveň veľmi perspektívny tím, ktorý sa rozhodol budovať svoju budúcnosť okolo Tkachuka, dvihne raz pohár nad hlavu?



8.Gabriel Landeskog- 29,rokov, Švédsko, Colorado Avalanche



Víťaz trofeje pre najlepšieho nováčika v roku 2012, doviedol ,o 10 rokov neskôr, ako kapitán, mužstvo “Lavín“ k Stanley cupu. Minulý rok exceloval najme v play off kde získal slušných 22 bodov, ale tímu výrazne pomáhal aj smerom dozadu. Najväčšími hviezdami tímu sú bezpochyby Makar s McKinnonom ale Landeskog je nepopierateľný líder v kabíne, ktorý svoj tím naozaj miluje, inak by nekývol na “zľavu“ pri novom kontrakte. Určite by dokázal nájsť tím kde by mu dávali viac ako 7 miliónov ročne.



7.Kyle Connor- 25 rokov, USA, Winnipeg Jets

Connor bude jasným lídrom ofenzívy Jets, rýchly krídelník má šancu na 50 gólov, keďže je jeden z mála strelcov v tíme, z mrazivej Manitoby. Minulý rok si pripísal 93 bodov a získal i trofej Lady Byngovej, pre najväčšieho gentlemana v lige. Otázkou je či zostane u Jets celú sezónu. Predsa len nepatria k favoritom na Play off, a možno príde nejaký lepší tím s neodolateľnou ponukou.



6.Chris Kreider- 31 rokov, USA, New York Rangers



Kreider dal minulý rok 52 gólov. Jeho predchádzajúci rekord bol „len“ 28 za sezónu. Očakáva sa že aj túto sezónu by sa mohol priblížiť k 50 gólovej hranici. Samozrejme bude dôležité, aby zostal zdravý jeho center Mika Zibanejad. Kreider sa nebojí isť pred bránku, a vďaka svojej veľkosti je ťažko zastaviteľný aj pri protiútokoch. K tomu treba prirátať slušnú koncovku a máte skvelého kanoniera.



5. Artemi Panarin- 30 rokov, Rusko, New York Rangers



U Rangers majú dvoch skvelých ľavých krídelníkov, a tak sa súperom len ťažko bráni tento tím. Zatiaľ čo Kreider je skôr strelec, Panarin je tvorca hry. Minulý ročník si spravil osobné maximum, keď zaznamenal 96 bodov. Jeho hokejové IQ je obrovské, vie kde sa má pohybovať, vidí kam má prihrať a dokáže zlepšovať hráčov okolo seba. Rangers idú na pohár, a Panarin bude dôležitou súčasťou kádru.



4. Alexander Ovečkin- 37 rokov, Rusko, Washington Capitals



Zatiaľ čo Artemi Panarin je dlhodobý kritik Putina (začo proti nemu vzniesli aj vykonštruované obvinenie o znásilnení), tak Ovečkin je jeho šlap... no nebudem radšej pokračovať, a budem sa venovať len jeho športovej stránke. Ovečkin sa snaží stať sa najlepším strelcom histórie, a po 9krát prekonal hranicu 50 gólov. Minulý rok sa stal dokonca najlepším historickým strelcom z Európy, keď prekonal Jágra. V celkovom poradí je tretí a stráca 21 gólov na druhého Howea , a 114 na Waynea Gretzkeho. Caps ho budú k rekordu tlačiť, čo sa im ale môže vypomstiť pri budovaní kádra. A dá sa povedať že i kvôli tomu nepostúpili po 4x do druhého kola play off. Ovečkin má stále cit na góly v rukách, ale jeho dvorný nahrávač Niklas Bäckstrom, tak dokonale vek zastaviť nedokázal.



3.Kiril Kaprizov- 25 rokov, Rusko, Minnesota Wild



Víťaz Calder trophy 2021dokázal vo svojej druhej sezóne (a prvej kde sa hral ročník s 82 zápasmi) prekonať 100 bodov. Konkrétne ich zaznamenal 108 z čoho mal 47 gólov. Je rozhodne tvárou organizácie Wild, kde však bude ofenzíva, po odchode Fialu, stáť len na ňom. Aj oň zlepšuje hráčov okolo seba, veď taký Ryan Hartman sa dostal z 20 bodov v ročníku 2020/21 na 65 bodov v minulom. Kaprizov mal cez leto problémy doma v Rusku, keďže bol obvinený z falšovania dokumentov o jeho Povinnej vojenskej službe. Nejaký čas bol dokonca pre média nezvestný, ale podarilo sa mu dostať do USA.



2. Jonathan Huberdeau- 29rokov, Kanada, Calgary Flames



Trojka draftu 2011 po prvýkrát v NHL prestúpil. Slnečnú Floridu bol nútený vymeniť za mrazivú Albertu, keď bol ,spoločne so spoluhráčom Weegarom, vymenený za Matthewa Tkachuka. Túto sezónu mu totižto končila zmluva, a bolo jasné že si jeho služby Pantheri nebudú môcť dovoliť. V novom klube si tak od buducého ročníka príde na 10 a pol milióna na rok po dobu 8 rokov. Minulý rok po prvý raz prekonal 100bodovú hranicu, a bol druhý najlepší v lige čo sa týka primárnych asistencií. Vynikajúci playmaker sa však bude musieť zaobísť bez svojej “dvojičky“ Aleksandra Barkova.



1. Johnny Gaudreau- 29rokov, USA, Columbus Blue Jackets

Najjagavejšie meno na trhu s voľnými hráčmi, tento rok prekvapivo získal klub z Ohio, ktorý doteraz veľké veci v NHL neukázal. Aj Johny Hockey, ako znie prezývka Gaudreau, prenonal hranicu 100 bodov po prvý raz v kariére. Avšak po horkom vypadnutí v druhom kole Play off, proti Edmontonu, sa rozhodol Calgary opustiť. Chcel isť bližšie k svojmu rodisku v New Jersey a tak si vybral Columbus. Blue Jackets netrochárili a nasypali ,najlepšiemu hráčovi minulého ročníka v štatistike +/-, 9,750 milióna po dobu 8 rokov. V Columbuse si okamžite prestavujú jeho spoluprácu s kanonierom Lainem. Gaudreau je vynikajúci playmaker, ktorý ale ukázal že vie i dávať góly. A preto som ho zaradil na prvé miesto v rebríčku najlepších ľavých krídel NHL.



Kto je podľa vás najlepší LW v NHL? Dajte vedieť do komentáru.

Takisto budem rád aj za kritiku voči môjmu článku a štýlu písania. Bez kritiky totižto nemôže byť posun vpred.