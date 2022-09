Top 10 najlepších obrancov NHL pred sezónou 22/23

Hovorí sa že útok vyhráva základnú časť, ale obrana Play off. Tento týždeň sme zažili koniec kariéry dvoch skvelých hráčov minulých rokov, držiteľov trofeje pre najlepšieho obrancu ligy, Zdena Cháru a P.K. Subbana. NHL je však stále plná skvelých obrancov. Tu je prehľad tých najlepších.



10.Kriss Letang – 35rokov, Kanada, Pittsburgh Penguins



Po skončení minulej sezóny mali v Pittsburgu dilemu. Podpísať Letanga? A za koľko? Jeden z trojice základného kameňa Pennsylvánskeho klubu, mal za sebou v 34 rokoch svoju bodovo najlepšiu sezónu. A to sa musel niekoľkokrát zaobísť bez Crosbyho a Malkina. Nakoniec sa dohodol na 6 ročnej zmluve na 6,1 milióna za rok. O tom že tento kontrakt bude v budúcnosti Pittsburgh bolieť, nieje pochýb. Ale aktuálne je stále lídrom defenzívy, a s ním majú Pens šancu na ešte jeden útok na pohár.



9.Quinn Hughes- 23 rokov,USA, Vancouver Canucks

Vo Vancouveri sa rysuje pomerne slušné a mladé mužstvo. Lídrom presilových hier je Američan zo známej hokejovej rodiny. Doslova všetci v klane Hughesových hrávali hokej na nejakej lepšej úrovni, dokonca aj jeho matka. Bratia Jack a Luke navyše patria k súčasným či budúcim hviezdam New Jersey Devils. Ale späť ku Quinnovi, ten zaznamenal minulý rok slušných 68 bodov. Často sa mu vyčíta jeho slabšia obranná činnosť, ale so správnym parťákom vo formácií je pre Canucks poklad, veď aj preto má dlhodobú zmluvu kde si ročne zarobí 7,8 milióna.



8.Jacob Slavin- 28 rokov,USA, Carolina Hurricanes

Po odchode Dougieho Hamiltona sa stal kráľom obrany tímu z Raleighu. Rovnako ako aj predošlý spomínaný hráč si aj on “urobil“ svoj osobný bodový rekord, v minulom ročníku. Zároveň je aj veľmi platný v defenzívnej činnosti. Pri tomto všetkom sa nenecháva často vylučovať, veď tento rok sa radoval z ceny pre najväčšieho gentlemana v lige (Lady Byng Trophy) s 10 trestnými minútami.

7.Aaron Ekblad- 26rokov,Kanada, Florida Panthers

Vynechať 21 zápasov a predsa získať 57 bodov? To asi najlepšie ukazuje či si Panthers v roku 2014 vybrali z prvej pozície kvalitného hráča. Bohužiaľ zranenia prenasledujú Ekblada posledné dve sezóny. Niekdajší víťaz Calder Trophy (Najlepší nováčik) hrá síce v nabitej Floride, ale na úspech v Play off stále čaká. Dočkajú sa Panthers už tento rok? Stroskotajú znova na Tampe?



6.Charlie McAvoy- 24rokov,USA, Boston Bruins

Aj McAvoy minulú sezónu bodovo explodoval, pripísal si 10 gólov a 46 asistencií. Aj napriek tomu je stále dosť podceňovaný. Do tejto sezóny nastúpi až v decembri kvôli operácií ľavého ramena. Bostonu tak bude citeľne chýbať, a Medvede budú musieť dúfať, že bez neho nepostrácajú príliš veľa bodov, ktoré by ich stáli účasť v play off. Dôvod na obavy je na mieste keďže začiatok sezóny nestihne ani Grzelczyk. McAvoy za mňa patrí rozhodne k najlepším two-way obrancom v lige s obrovskými fyzickými zásobami a pre Boston je kritické, aby sa vrátil čím skôr.



5.Miro Heiskannen- 23rokov,Fínsko, Dallas Stars

Jeden z mojich obľúbencov. V mojom Fantasy tíme vždy jasná voľba. Vynikajúci korčuliar s obrovskými ofenzívnymi schopnosťami. Klasický moderný obranca. O tom že mu Stars veria, svedčí i fakt, že na drese ho minulú sezónu zdobilo Áčko. Jeho mentor John Klingberg odišiel do Anaheimu, a stále mladý Fín tak bude lídrom obrany tímu z Texasu. Dallas bude musieť omladzovať káder, avšak základnú kostru (Heiskannen, Oetinger, Robertson) má hotovú.



4. Adam Fox- 24 rokov, USA, New York Rangers

Víťaz Norris Trophy pre najlepšieho obrancu z roku 2021, pokračoval vo skvelých výkonoch aj minulý rok. Za najproduktívnejším obrancom síce zaostal o 22 bodov, ale aj tak bol 4. najproduktívnejším obrancom v lige. Vekom stále mladý, a jeden z najdôležitejších hráčov Rangers. Z jeho prihrávok ťažil najmä Chris Kreider, ktorý zažil premiérovú 50 gólovú sezónu. Veľa ľudí ho porovnáva s Calom Makarom, jeho takmer rovesník, už získal Stanleyho pohár. Teraz je na rade aj Adam, aby tím z Manhattanu dotlačil k prvému triumfu od roku 1994.



3. Roman Josi- 32 rokov, Švajčiarsko, Nashville Predators

Aj nestarnúci Švajčiar už má na konte Norris Trophy. V roku 2020 dokázal predčiť svojich konkurentov. Mnoho ľudí hovorí že by si ju zaslúžil aj tento rok, s rozdielom 10 bodov bol najproduktívnejším obrancom NHL. Zaostal len o 4 body za magickou hranicou 100 bodov, ktorú naposledy prekonal v ročníku 91/92 Brian Leetch. Na tímový úspech však stále čaká, Predators do finále Stanley Cupu dotlačil len raz, avšak tím z mesta country, nestačil na Pittsburgh Penguins. Tento rok mal síce individuálne najúspešnejšiu sezónu, avšak Preds postúpili do Play off naozaj v poslednej možnej chvíli, a bez brankára Saarosa nestačili v štyroch zápasoch na neskoršieho šampióna z Colorada. Podarí sa im tento rok konečne vystúpiť na vysnívaný trón?



2.Victor Hedman- 31 rokov, Švédsko, Tampa Bay Lightning

Aj urastený Švéd má Norris Trophy. Oveľa dôležitejšou trofejou v jeho vitríne je však Conn Smythe Trophy, pre najlepšieho hráča Play off. Tú získal pri „bublinovom“ víťazstve Tampy v roku 2020. V 25 zápasoch si pripísal 22 bodov. O rok sa z titulu radoval znova, avšak tento krát cenu najlepšieho hráča dostal ,po zásluhe, Vasilevskij. Od skoro dvojmetrového obrancu sa nečaká nejak vysoká produktivita, ale Hedman ju dokáže nazbierať. Aj tento rok získal neuveriteľných 85 bodov. A pritom patrí aj k najlepších hráčom, čo sa týka hry dozadu. Skrátka komplexný obranca.



1. Cale Makar- 23rokov, Kanada, Colorado Avalanche.

Na ľade pôsobí síce popri iných obrancov ako trpaslík, avšak svojou rýchlosťou a čítaním hry všetkých o parník prekonáva. Je prvým hokejistom v histórií, ktorý získal Hobey Baker Award (najlepší univerzitný hokejista), Calder Trophy (najlepší nováčik NHL), Norris Trophy, Conn Smythe Trophy a Stanley cup. Najlepším univerzitným hokejistom sa stal v 19 rokoch, a to nastupoval proti hráčom, ktorým mohlo byť aj 24 rokov. A pritom je to stále mladíček ktorý, ak mu to dovolí zdravie, môže lige ešte dlho dominovať. Jediný kto s ním môže súperiť v rýchlosti je Connor McDavid. Makar je však slušný aj v defenzívnej časti hry. Je jasné že nie je nejaký tvrďák, ktorý bude súperom znepríjemňovať život tvrdými hitmi, ale behom sekundy vás dobehne a puk z hokejky vám zoberie, bez toho aby ste dokázali čo i len mrknúť. Colorado našlo svoj poklad, ktorý však muselo poriadne zaplatiť. Cale Makar berie 9 miliónov na rok , avšak je jasné že si každý dolár zaslúži. Dámy a páni, najlepší obranca na svete Cale Makar



Páči sa vám môj rebríček? Máte iný názor? Kto je váš najobľúbenejší obranca? Dajte vedieť do komentárov.



