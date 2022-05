Klamstvo o dioxínoch v štúdii ToxicoWatch

Na úvod niekoľko upresňujúcich faktov k ToxicoWatch. Nejde o firmu s vlastnými laboratóriami, ktorá robí vlastné merania a výskum ako ju niektorí aktivisti prezentujú. Ide o pár osobovú holandskú nadáciu, ktorej prioritné zameranie je boj proti energetickému zhodnocovaniu odpadu. Napokon to majú uvedené ako prvý bod svojho poslania na stránke: „ToxicoWatch (TW) má za cieľ fungovať ako most medzi ľuďmi, vedou a vládou, pokiaľ ide o dioxíny, POPs a spaľovanie odpadu. TW vykonáva výskum dioxínov so zameraním na možné zdroje, ako sú emisie zo spaľovania odpadu...“.

Ako pri každom nadačnom mechanizme aj tu existuje známe globálne príslovie: NO problem, NO money! Preložené do ľudskej reči, keď nič nezistíme, nedostaneme žiadne peniaze na ďalšiu analýzu a poslanie našej nadácie končí. V Holandsku sponzoruje „križiacke ťaženie“ ToxicoWatch voči ZEVO dokonca politická strana, [1]! Čo teda ToxicoWatch zistila a čo zabudla v analýze uviesť?

V 5-kilometrovom okruhu od zariadení na energetické využitie komunálneho odpadu (ZEVO) v španielskom Madride, litovskom Kaunase a českej Plzni skúmali slepačie vajcia. Zistili, že obsahujú dioxíny. Systémovou chybou tohto prieskumu bolo to, že autori úplne ignorovali iné potenciálne zdroje dioxínov ako sú výroba železa a ocele, cementárne krematóriá, doprava a predovšetkým domáce kúreniská. Ak by tak urobili, vytvorili by si skvelú benchmarkovú pozíciu. Lenže výsledky by potom zrejme vôbec neboli také, aké sa od nadácie bojujúcej proti ZEVO očakávajú.

ZEVO štatisticky ako Lamborghini

Ak sa pozrieme na situáciu u našich susedov v ČR, už len letecký pohľad na emisie dioxínov z jednotlivých zdrojov by stačil nato aby si sponzor tejto štúdie pýtal svoje peniaze naspäť. Štyri české ZEVO prispievajú k celkovým emisiám dioxínov na úrovni 0,14 %! Čo tam potom, že automobilová doprava prispieva 6 % a spaľovanie palív v domácnostiach až 28 %. Z týchto zdrojov sa dioxíny do vajíčok totiž zázračne nedostávajú.

Emisie dioxínov (PCDD/F) z rôznych zdrojov v ČR za rok 2020, [2].

Logika ToxicoWatch je asi nasledovná: zo štatistky dopravných nehôd vylúčim všetky automobilové značky okrem jednej napr. Lamgorghini. Následne vyhodnotím, že najnebezpečnejším autom na našich cestách je Lamborghini a spustím kampaň za zákaz predaja týchto áut na Slovensku. Ospravedlňujem sa tejto značke, že som ju použil v tomto prirovnaní ale jej podiel na našom trhu zhruba zodpovedá emisiám dioxínov zo ZEVO...

Nevedecky spracovaná „vedecká“ analýza vlastne povedala to, čo je nám desiatky rokov známe: POPs (persistant organic pollutants) vrátane dioxínov sa nachádzajú úplne všade. Nielen v slepačích vajciach, ale aj v mlieku, masle, rybách, hovädzom ale aj v bravčovom mäse kdekoľvek na svete. Je úplne jedno, či nablízku nejaké ZEVO je, alebo nie je... Dioxíny sa totiž ľudským zásahom tvoria najmä vďaka ťažkému priemyslu, automobilovej doprave a domácemu vykurovaniu tuhým palivom. Až niekde na chvoste, na šestosedemdesiatomštvrtom mieste rebríčka je energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu s úplne zanedbateľným príspevkom!!! Kolegovia z Brna urobili celkom presné prepočty množstva dioxínov v odpade pred spracovaním a po ňom... Celkovo v 240 000 tonách komunálneho odpadu, ktorý sa spracoval v SAKO Brno za rok bolo 9 gramov dioxínov. V rámci spaľovacieho procesu s integrovaným niekoľkostupňovým čistením spalín sa množstvo dioxínov zredukovalo na cca 2,5 gramov. Brnenské SAKO teda každý rok zníži objem dioxínov v odpade o takmer 6,5 gramov ročne, [3]. Čiže ich objem ZEVO nijako nezvyšuje, ale naopak efektívne ich zo životného prostredia odstraňuje… rozhodne to musí platiť aj pre Plzeň, Madrid a Kaunas s podobnými technológiami.

Klamanie a ignorácia vedeckých faktov

Autori analýzy túto skutočnosť museli vedieť už na začiatku testov. Každá členská krajina EÚ publikuje rok čo rok svoju inventarizáciu emisií znečisťujúcich látok, ktorých súčasťou sú aj emisie dioxínov. Prekročenia povolených limitov týchto látok vo vajíčkach v okolí ZEVO v analýze ToxicoWatch je mýtus. Ak formálne pripustíme ich správnosť, tak iba s konštatovaním, že boli zámerne a nevedecky (od brucha) prisúdené zariadeniam na spracovanie odpadu. Nevedeckosť týchto štúdií len podčiarkuje fakt, že neboli publikované v žiadnom vedeckom karentovanom časopise a napriek širokej mediálnej kampani zo strany ToxicoWatch nevzbudili výraznejšiu pozornosť ani v tých menej serióznych médiách.

Zásadné rozuzlenie „dioxínových vajec“ ponúkajú samotné chemické procesy pri termickom spracovaní odpadu. Tie enviromentalisti nemajú radi, pretože potápajú povrchné analýzy typu ToxicoWatch ako Titanic.

Čo sa deje s odpadom v moderných ZEVO? Tzv. PCDD/F látky obsiahnuté v zmesovom komunálnom odpade sa v uzavretom systéme pri teplote nad 850 °C rozkladajú na CO2, H2O a HCl. O zostávajúce množstvo dioxínov sa postará niekoľkostupňový systém na čistenie spalín. Iba 0,2% sa teoreticky môže dostať do ovzdušia. Opakujem, stále sa bavíme o nanogramových množstvách, ktoré oproti priemyslu a automobilovej doprave ZEVO produkuje.

Okrem iného v štúdii ToxicoWatch použitý okruh 5 km od ZEVO je smiešny. Dioxíny totiž patria do skupiny perzistentných organických látok. Kombinácia ich odolnosti voči degradácii a polo-prchavosti (SVOC) spôsobujú, že sú v atmosfére transportované na veľké vzdialenosti a zároveň k súčasnej expozícii prispievajú aj dioxíny uvoľnené do životného prostredia pred mnohými a mnohými rokmi, [4]. Nefunguje to tak, že zlé ZEVO vychrlí tony hnusných dioxínov, ktoré hneď po výstupe z komína klesajú na susedov pozemok a zabíjajú všetko čo im príde do cesty. Táto naivná predstava nás vracia do doby vedeckého naivizmu, kedy sa epilepsia a schizofrénia liečili elektrošokmi. Práve preto boli dioxíny namerané napr. na severnom a južnom póle, kde nie je nič čo by ich produkovalo. To je veľmi dôležitý fakt!

Ak ToxicoWatch tvrdí, že ZEVO sú pôvodcami dioxínov pretože v ich blízkosti objavili dioxínové vajcia, hovoria nezmysly. Rovnakou logikou potom môžeme obviniť kompostárne spracovávajúce kuchynský biologicky odpad, pretože koncentrácia dioxínov sa v komposte pohybuje na úrovni 11,1 ng TEQ/kg, [5]. No a najaktuálnejší hit na Slovensku MBÚ: mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu je možné klasifikovať rovno ako zbraň hromadného ničenia. Množstvo dioxínov v "komposte“ vyrobenom v tejto technológii totiž obsahuje 57 až 150 ng TEQ/kg. Selektívnou logikou zelenej inkvizície však najväčšiu hrozbu pre naše zdravie a životné prostredie predstavuje škvara zo ZEVO, pritom má oproti MBÚ niekoľkonásobne nižší obsah dioxínov na úrovni 5 ng/kg, [6].

Manipulovaním verejnej mienky a skresľovaním dát sa eko bojovníci pripravujú na svoju budúcu politickú kariéru. Najsmutnejšia je ale skutočnosť, že vďaka týmto nezmyslom ktoré odporujú vede a zdravému rozumu bolo na Slovensku zastavených už niekoľko zmysluplných projektov na energetické zhodnotenie odpadu. Práve preto sme v oblasti odpadov jednou z najzaostalejších krajín Európy.

