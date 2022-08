Ako Naďčlovek ohýba realitu

V „kauze vrtuľník pre Geissenov“, nejde o nič iné, než o snahu obyčajných ľudí pomstiť sa SaS za to, že už ďalej odmieta prehliadať absolútnu nekompetentnosť Igora Matoviča na pozícii ministra financií.

Na celej tejto záležitosti sú zábavné najmä tieto veci:

1) Listinný dôkaz ministra obrany, ktorý má usvedčiť Richarda Sulíka. Akurát, že tam nie je podpis Richarda Sulíka, ale šéfa agentúry spadajúcej pod ministerstvo. Dopravy.

2) Listinný dôkaz ministra obrany, ktorý má dokázať, že žiadosť o vrtuľník bola podmienkou na dodanie S-300 na Ukrajinu. S-300 bola na Ukrajinu dodaná 8.4.2022. Žiadosť bola podaná 4.5.2022. O mesiac neskôr. #ToMiNevychádza

3) Obvinenie, že nakoniec Sulík vybavoval vrtuľník na natáčanie relácie pre TV JOJ od J&T. Tej J&T, pod ktorú TV JOJ patrí. #ToMiNevychádza2

4) Z predmetného statusu tiež vyplýva, že minister obrany sám sľúbil vojensky vrtuľník Blackhawk spoločnosti Slovakia Travel na nakrúcanie seriálu. Ak je to naozaj taký problém, ide v prvom rade o závažné pochybenie ministra obrany.

5) Jaro Naď to v posledných dňoch naozaj nezvláda o čom svedčia aj klamstvá o Matúšovi Šutajovi Eštokovi, ktoré boli too much ešte aj pre Utajeného Svedka. Ten totiž musel stiahnuť svoj status vychádzajúci z Jarových slov. Keď sa za niečo hanbí aj Utajený Svedok, tak spoľahlivo ide o absolútny suterén.

6) Brutálny hejt od Igora Matoviča, ktorý túto situáciu okamžite otočil voči médiám a najmä Denníku N(enávisť). Tento útok na médiá a obviňovanie ich z pretláčania vlády Hlas – SaS – PS skvelo dopĺňa zabehnutý naratív OĽaNO počas celej koaličnej krízy a dotvára obraz účelovosti „kauzy vrtuľník pre Geissenov“.

P.S.: Dojímavé je aj to, ako minister obrany hovorí, že on silou mocou nechcel túto záležitosť vyťahovať ale jednoducho novinári mu nedali pokoj. Zvláštne. Nezachytil som ani jednu jedinú novinársku otázku na túto tému. Zato som, ale zachytil, ako to Jaro Naď hovorí každému na počkanie a v týchto dňoch tým spamuje všetky svoje sociálne siete. Trošku protichodné argumentovanie.

Na celej tejto "rádoby" kauze skrátka nesedí až prehnane veľa vecí.

Je naozaj zvrátené, že v týchto skutočne kľúčových časoch pre krajinu si dokážu ľudia z OĽaNO nájsť čas na detinské okrikovanie a vymýšľanie káuz s cieľom potopiť jedného z ministrov svojej vlády. Pri pohľade na túto historku sa už ľudia naozaj musia pýtať, či tým politikom seriózne nepreje*alo. Oprávnene.