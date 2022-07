Matovič škodí Slovensku rovnako ako Fico, ak nie viac.

Presne z tohto zbožného priania je totiž prívržencami OĽaNO a aj samotnými predstaviteľmi OĽaNO obvinený každý, kto si dovolí poukázať na to, že nie všetky nápady Igora Matoviča sú hodné Nobelovky. V terminológii hráčov sa tomu hovorí Uno reverse card. Viem, že tento smeč od svedkov Igorových riskujem aj teraz, no nedá mi to a skutočne sa chcem pozrieť na to, či nám ten Igor náhodou neničí krajinu ešte viac ako tí, čo majú z chrbtice tobogan a oháňajú sa rečami o nejakej (slovenskej) sociálnej demokracii.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Metodika.

V tomto blogu naozaj nechcem subjektívne riešiť to, či mi lezie na nervy viac Fico a jeho družina alebo Matovič a jeho nezávislé osobnosti. Aby som bol férový tak musím povedať, že v takomto porovnaní by u mňa asi predsa len vyšiel lepšie Igor, pretože síce do politiky nepatrí, ale zato do nej išiel aspoň s dobrými úmyslami (asi). Lenže podľa jedného múdreho porekadla je cesta do pekla dláždená práve nimi. Preto sa treba bez emócií a s chladom v hlave pozrieť na to, čo nám za sebou títo páni zanechali.

Pri posudzovaní dedičstva Roberta Fica budem vychádzať z odpočtu káuz, ktorý vo svojom blogu uverejnila naša kolegyňa Janka Bittó - Cigániková a ktorý sme po Ficovej výzve, aby sme mu ukázali aspoň jednu kauzu jeho vlád, čítali aj my, Mladí SaSkári, vo svojom videu. Video trvalo presne 1 hodinu.

Tento zoznam obsahuje viac ako 200 známych káuz, ktoré sa odohrali počas vlád Smeru. Samozrejme, že nie je kompletný a je toho oveľa viac, o čom nevieme, no ako referencia to bude stačiť. Suma škôd, ktoré nám spôsobili smeráci za 12 rokov ich vlády (a ktoré sa nám podarilo vyčísliť), je takmer 7 miliárd eur. Ak si to vydelíme počtom rokov ich vládnutia, dostaneme sa na číslo cca. 550 miliónov eur ročne. Presne toľko nás každý rok stáli fešáci a fešandy zo Súmračnej ulice.

Poďme sa ale teraz pozrieť na to, koľko nás zatiaľ stál Igor Matovič, jeho atómovky a jeho nezávislé osobnosti.

Testovanie.

Začalo sa to nápadom. Takým, aký v Európe nemal nik. Presne tu sa prvýkrát ukázal syndróm spasiteľa, ktorým Igor Matovič bezpochyby oplýva. Jedného pekného dňa mu totiž prišlo na um, že počúvať odborníkov a robiť to, čo robia Nemci, Briti, Francúzi, skrátka celá vyspelá Európa, je veľmi konvenčné a my na Slovensku to vieme vymyslieť lepšie. Tak sa teda začala eskapáda s názvom celoplošné testovanie. Pre niekoho to síce bola príležitosť oprášiť starú uniformu z maškaráku, pre nás to ale od začiatku bola hlúposť. Prečo sme to tak videli, sa dočítate tu.

Dnes nás zaujíma len jedno, a síce, koľko tento špás stál. Bolo to ~ 700 miliónov eur.

Očkovací bonus a očkovacia lotéria.

Podobne nekonvenčný nápad (pozorný čitateľ si všimne, ako veľmi sa snažím používať pojem „nekonvenčný nápad“ a nie pojem „hovadina“) ako bolo testovanie bola aj motivácia k očkovaniu. Tú sa najskôr Igor snažil zvýšiť dovozom necertifikovanej vakcíny od Putina, na ktorého dostal telefónne číslo od Orbána. Neskôr však zistil, že existuje aj drahší spôsob, ako absolútne nijak nezvýšiť počet očkovaných a prišiel s úderným duom: očkovací bonus - očkovacia lotéria. Tí z vás, ktorí si nepamätajú, o čo išlo, si o tom môžu prečítať tu.

Náklady na tieto dva nápady: ~ 300 miliónov eur. (Pôvodne to malo byť až 500 miliónov, ale okresali sme mu to).

Záchrana inštitútu rodiny.

Najnovší a s prehľadom najnákladnejší nekonvenčný nápad Igora Matoviča je jeho balíček protiinflačnej pomoci. Tento protiinflačný balíček je v porovnaní s protiinflačnými balíčkami v iných krajinách unikátny najmä v tom, že vôbec nerieši infláciu. A to nehovorím ja, povedal to sám Igor Matovič v rozhovore pre Postoj. V podstate ide o prezlečenú daňovo-odvodovú revolúciu (jej náklady sa spočiatku odhadovali na 2,7 miliardy eur). Skladá sa zo zvýšenia prídavku na dieťa, zvýšenia daňového bonusu a najmä z príspevku na mimoškolské krúžky, po ktorom národ zbedačený recesiou tak naliehavo volal.

Iste, môžete si povedať, že toto nie je porovnateľné s tým, keď Ficovi oligarchovia ťahali peniaze zo štátnej kasy, pretože teraz tie peniaze pôjdu ľuďom. Lenže nie je to tak. Áno, samotné zvyšovanie rodinných prídavkov nie je zlý nápad, hovoril o tom aj náš expert na dane a odvody Jozef Mihál v ZKH. Tento nekonvenčný nápad je však tragicky nedomyslený a trestuhodne načasovaný. Namiesto skutočnej protiinflačnej pomoci ideme dať stovky miliónov eur na kampaň pre konzervatívneho voliča, ktorému politické strany predhadzujú slovo rodina na raňajky, obed aj večeru.

Neobstojí ani argument o podpore rodín s cieľom zlomeniť demografickú krivku, tomuto som sa venoval v príspevku Mladých SaSkárov ešte minulý rok. Na tento návrh navyše štát ani nemá prostriedky. Najväčšie bremeno krytia protiinflačného balíčka Igor hodil na samosprávy, ktoré by mali preplatiť viac než pol miliardy eur. A tie si to samozrejme vytiahnu od nás prostredníctvom miestnych daní a poplatkov. Tento nedomyslený nápad tak na konci dňa zaplatíme my všetci. A to len preto, aby sa na nás mohli z 200-eurových billboardov usmievať poslanci OĽaNO.

(Komplexnejšiu argumentáciu proti paktu Matovič-Beluský nájdete tu.)

Náklady na tento nápad: ~ 1,2 miliardy eur. Bonus na nezaplatenie: návrh bol schválený bez diskusie, proti vôli prezidentky a za pomoci fašistov.

Sumár.

Nápad Náklady Testovanie 700 miliónov € Motivovanie k očkovaniu 300 miliónov € Balíček 1,2 miliardy € SPOLU 2,2 miliardy €

Presne tak, Igor Matovič nás za dva roky na svojich nápadoch stál cca. 2 miliardy eur. A to som ani omylom nespomenul všetko. (Komentujúci ma iste radi doplnia v diskusnom vlákne pod týmto článkom).

Navyše, v ekonómii existuje termín „náklady stratenej/obetovanej príležitosti“. To, koľko príležitostí naša krajina stratila počas vyčíňania Igora Matoviča, sa do Excelu bohužiaľ hodiť nedá. Cítiť to však budeme roky.

Ostaňme ale pri výpočtoch. Ak zotrváme pri rovnakej metodike ako v úvode, tak zistíme, že Igor Matovič našu krajinu stojí približne miliardu eur ročne, čo je takmer dvakrát viac, než nás ročne stáli zlodeji zo Smeru. That´s something, innit?

Igor si jednoducho robí čo chce a ako chce. Legislatívny proces berie bágrom, politickú kultúru nechal v zadnom vrecku nohavíc a okrem vlády rozoštval aj celú krajinu. Toto sa musí skončiť. Jedine tak bude mať Slovensko šancu dohnať zameškané a konečne sa po vládach Smeru posunúť ďalej.

Igorovi Matovičovi sa nedá odoprieť úprimná snaha o očistu nášho systému. Úprimne bojoval proti „našim ľuďom“ a proti mafiánskym praktikám, ktoré tu zaviedol Fico. Bojovať sa však dá aj bez jeho osoby a paradoxne je to práve on, kto môže zabrániť tomu, aby bol tento boj dotiahnutý do konca. Igor skrátka sklamal. Ukázal, že nedokáže vládnuť, ukázal, že sa nedokáže správať ako férový politický partner a ukázal, že to s ním ďalej nejde.

A nie, argument o návrate mafie sa pri pohľade na to, čo tu napáchal, už jednoducho použiť nedá.