Nečakajme, kým padne prvý most

Obávam sa, že práve naša generácia si potiahla povestného Čierneho Petra.

Stav mostov je vážny, to vidíte sami, keď po nich prechádzate. Na Slovensku máme viac ako 8000 mostov (na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I, II a III triedy). To, že s našimi mostami to nevyzerá dobre, potvrdila aj správa Národného kontrolného úradu. Takmer 2000 z nich sa nachádza v 3. najhorších kategóriách podľa stavebno-technického hľadiska. Pri zachovaní súčasného prístupu vlastníkov mostov na cestách I., II. a III. triedy sa bude stavebno-technický stav mostov na týchto cestách ďalej zhoršovať a niektoré bude nevyhnutné z dôvodu havarijného stavu aj bezodkladne uzatvoriť. O mosty sa má starať štát, VÚC, mestá a obce.

Stupeň / Charakteristika I. bezchybný bez akýchkoľvek skrytých alebo zjavných porúch II. veľmi dobrý výskyt len vzhľadových porúch, ktoré neovplyvňujú zaťažiteľnosť III. dobrý výskyt väčších, zaťažiteľnosť neovplyvňujúcich porúch IV. uspokojivý výskyt porúch, bez okamžitého vplyvu na zaťažiteľnosť, avšak ktoré ju môžu v budúcnosti ovplyvniť V. zlý výskyt porúch, ktoré majú nepriaznivý vplyv na zaťažiteľnosť mosta, ale sú odstrániteľné bez výmeny poruchových súčastí VI. veľmi zlý výskyt porúch, ktoré ovplyvňujú zaťažiteľnosť a nedajú sa odstrániť bez výmeny poruchových alebo doplnenia chýbajúcich častí VII. havarijný výskyt porúch, ktoré ovplyvňujú zaťažiteľnosť do takej miery, že vyžadujú okamžitú nápravu k odvráteniu hroziacej katastrofy N neurčený na zaradenie do stupňa stavebno-technického stavu nie je dostatok informácií

Zdroj: spracované podľa TP077 Systém hospodárenia s mostami

Desaťročia sa tomu nikto nevenoval a začína nás to dobiehať. Chápem, že je viac vidieť, keď sa za desiatky miliónov opraví kusisko cesty ako jeden most, ale začína naozaj prihárať. Treba to riešiť skôr ako bude neskoro, lebo riešenia budú nielen veľmi drahé, komplikované, ale aj časovo náročné a to občanov určite nepoteší.

Mosty sú často na hlavných vjazdoch do miest. Takým príkladom je napríklad most v meste Hlohovec, ktorého uzavretie prinieslo niekoľko kilometrové obchádzkové trasy. V dnešnej dobe drahých energií sa odporúča znižovať emisie, obmedzovať spotrebu nafty, a hodinové obchádzky ako jediné riešenie, ako sa dostať domov, tomu nijako nezodpovedajú.

Ďalšie dôležité mosty, ktorým by sa špeciálne patrilo venovať, sú na dôležitých dopravných trasách. Príkladom je taký most v Kraľovanoch smerom na Ružomberok - most číslo 315 na ceste I/18. Väčšina Slovákov už cez tento bod prechádzala, ale ktovie, či si uvedomila vážnosť stavu tohto 125 metrového mosta. Ak by došlo k jeho havárii, máme zarobené na obrovský problém. Obchádzková trasa by išla pravdepodobne cez Dolný Kubín, ale len na tejto obchádzke máme ďalšie mosty, ktoré by si už tiež zaslúžili obnovu. Desiatky tisíc aut, ktoré tadiaľto jazdia, pravdepodobne kompletne upchajú celý Dolný Kubín.

Obchádzková trasa cez Dolný Kubín v prípade uzavretia mosta (zdroj: googlemaps)

Ako Trenčan uvádzam náš Trenčiansky most, ktorý je viac než zrelý na kompletnú opravu a nechcem si predstaviť, čo by jeho uzavretie spôsobilo. Už nedávno, pri malej rekonštrukcii mostného uzáveru, bolo mesto hore nohami a stáli sme v dlhých kolónach.

Kolóna na trenčianskom moste (zdroj: Michal Fajt)

Je najvyšší čas sa začať tomuto venovať prioritnejšie zo strany štátu, skôr než sa stane nejaká katastrofa. Ako tímlíder SaS pre dopravu budem apelovať nielen na ministerstvo dopravy, ktoré si problém pravdepodobne uvedomuje, ale najmä na ministerstvo financií, ktoré na našu bezpečnosť na mostoch musí uvoľniť peniaze na tzv. mostný program. To by mohol byť dobrý začiatok.