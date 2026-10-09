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9. okt 2026 o 19:07
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Autosalón Nitra 2026

Autosalón Nitra alebo radšej 2026年尼特拉車展 ?????

František Lefler
František Lefler Bloger
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Na Slovensku možno v budúcnosti budeme písať namiesto Autosalón Nitra 2026 čínske znaky asi takto: 2026年尼特拉車展.

Bol som pozrieť autosalón v Nitre a cítil som sa ako na čínskom trhovisku. Dominantným vystavovateľom na autosalóne boli čínske automobilové značky s prezentáciou hlavne svojich priemerných modelov s hlavným zameraním na Plug in hybridné modely áut. Jedna automobilka obsadila hneď na začiatku jeden výstavný pavilón, čím v podstate deklasovala všetky europske automobilky, ktoré vystavovali jednotlivo tak po 2 - 3 vozidlá uspôsobené pre slovenský trh. Čiže modely zo svojich spodných modelových radov. Čínska automobilka vo svojom pavilóne mala otvorenú aj financujúcu banku, aby ohúrený Slovák mohol využiť neopakovateľnú príležitosť si priamo na výstavisku objednať svoje vozidlo zároveň s financovaním, čiže úverom alebo leasingom.

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Oveľa viac boli vo viacerých pavilónoch zastúpené rôzne "veterány", tak si mnohí ľudia mohli pospomínať na rôzne modely hlavne európskych automobiliek, čo mi stále vtieravo nanucuje zásadnú myšlienku o zmysle takéhoto autosalóna, ktorý prezentáciou noviniek, resp.nových modelových radov by sa hravo pomestil do jedného väčšieho pavilóna. Takže ukážka minulosti:

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Dominantnou súčasťou autosalóna bolo abnormálne množstvo rôznych stánkov, kde hlavne českí podnikatelia ponúkali rôzny tovar zúfalej kvality, ktorý v drvivej väčšine nemal vôbec nič spoločné s automobilizmom. V podobnom duchu množstvo stánkov s jednotnou ponukou cigánskej, bravčového kolena, langošov, klobás, samozrejme predražené, malá miska bryndzových halušiek za 10 euro to potvrdila.

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Celé mi to navádza dojem, že tento Autosalón je v podstate len kolotočárskou zábavou pre široké jednoduché masy, ktoré sa na autosalóne nedozvedia vôbec nič, ale hlavne zaplatia vstupné a minú kopu peňazí na podujatí, ktoré by mohlo byť skôr hodovou alebo dožinkovou akciou.

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Rozumiem snahe organizátorov prilákať maximum návštevníkov, ale žiaľ celé je to len odrazom celej slovenskej spoločnosti, ktoré potvrdzuje len to staré známe, že ak dvaja robia to isté, tak to nikdy nie je to isté. Kto navštívil aj iné autosalóny, tak vie o čom hovorím. Nechcem preferovať žiadneho vystavovateľa, ale je nelogické, aby chudobná malá krajina ako Slovensko sa snažilo mať viac autosalónov, aj keď sa hrdí titulom, že vraj automobilová veľmoc, i keď napr.priemerný vek automobilov na Slovensku hovorí o opaku.

František Lefler

František Lefler
Bloger 
  • Počet článkov:  129
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som človek, ktorého stále zaujíma dianie okolo nás a nie je mi to ľahostajné lebo nadobúdam pocit, že prežívame Déjà vu Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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