Musée aeroscopia alebo VDNCH

Ešte v časoch Gorbačova som bol na výstave VDNCH (výstavka dostiženij narodnovo chozjajstva) vo vtedajšom ZSSR, kde sa komunisti vychvaľovali svojimi "úspechmi" národného hospodárstva, kde kozmický a letecký priemysel bol najväčším tromfom propagandy. Deti sa v tých časoch učili básničky v zmysle: otec traktorista, mama dojička, ja budem kozmonaut. Ked sme si obzerali v Moskve exponáty kozmického priemyslu, tak sme neverili, že sa to mohlo dostať do vesmíru lebo skafandre kozmonautov boli na takej technickej a estetickej úrovni, ako keby ich šili skutočne tie dojičky od kráv a v sputniku trubky a kohútiky boli také isté, ako boli v tých kravínoch.Takže tie básničky mali hlbokú myšlienku.
Letecké múzeum Aeroscopia bolo otvorené 14. januára 2015 v bezprostrednej blízkosti výrobných závodov Airbus. Patrí medzi najzaujímavejšie letecké múzeá v Európe, najmä preto, že vystavuje skutočné lietadlá, ktoré zohrali významnú úlohu pri vývoji civilného letectva.
Dnes pri obhliadke Concordu, ktorý začal lietať pred takmer 50 rokmi človek stále s obdivom hľadí na detaily toho lietadla, ktoré v tých časoch predbehlo dobu o dlhé roky. Pre bližšiu ilustráciu prikladám zopár fotografií.
Až pri skutočnej obhliadke si človek uvedomí, aké je to lietadla vlastne malé a hlavne úzke, trup sa musel prispôsobiť rýchlosti viac ako 2 000 km/hod a letovej výške 18 000 m.