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15. nov 2026 o 15:50
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Musée aeroscopia alebo VDNCH

VDNCH (vystava úspechov národného hospodárstva) v Moskve alebo letecké múzeum v Toulouse?

František Lefler
František Lefler Bloger
Musée aeroscopia alebo VDNCH
(Zdroj: FL)
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Ešte v časoch Gorbačova som bol na výstave VDNCH (výstavka dostiženij narodnovo chozjajstva) vo vtedajšom ZSSR, kde sa komunisti vychvaľovali svojimi "úspechmi" národného hospodárstva, kde kozmický a letecký priemysel bol najväčším tromfom propagandy. Deti sa v tých časoch učili básničky v zmysle: otec traktorista, mama dojička, ja budem kozmonaut. Ked sme si obzerali v Moskve exponáty kozmického priemyslu, tak sme neverili, že sa to mohlo dostať do vesmíru lebo skafandre kozmonautov boli na takej technickej a estetickej úrovni, ako keby ich šili skutočne tie dojičky od kráv a v sputniku trubky a kohútiky boli také isté, ako boli v tých kravínoch.Takže tie básničky mali hlbokú myšlienku.

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Letecké múzeum Aeroscopia bolo otvorené 14. januára 2015 v bezprostrednej blízkosti výrobných závodov Airbus. Patrí medzi najzaujímavejšie letecké múzeá v Európe, najmä preto, že vystavuje skutočné lietadlá, ktoré zohrali významnú úlohu pri vývoji civilného letectva.

Dnes pri obhliadke Concordu, ktorý začal lietať pred takmer 50 rokmi človek stále s obdivom hľadí na detaily toho lietadla, ktoré v tých časoch predbehlo dobu o dlhé roky. Pre bližšiu ilustráciu prikladám zopár fotografií.

Concorde
Concorde (zdroj: FL)
Concorde
Concorde (zdroj: FL)
Concorde
Concorde (zdroj: FL)

Až pri skutočnej obhliadke si človek uvedomí, aké je to lietadla vlastne malé a hlavne úzke, trup sa musel prispôsobiť rýchlosti viac ako 2 000 km/hod a letovej výške 18 000 m.

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Concorde
Concorde (zdroj: FL)
Obrázok blogu
(zdroj: FL)
Obrázok blogu
(zdroj: FL)

Obrázok blogu
(zdroj: FL)
Obrázok blogu
(zdroj: FL)
Obrázok blogu
(zdroj: FL)
Obrázok blogu
(zdroj: FL)
František Lefler

František Lefler
Bloger 
  • Počet článkov:  132
    •  | 
  • Páči sa:  687x

som človek, ktorého stále zaujíma dianie okolo nás a nie je mi to ľahostajné lebo nadobúdam pocit, že prežívame Déjà vu Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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