Prezentácia automobilky

Každý človek je rád, keď sa mu podarí za ním zarobené peniaze, kúpiť dajaký produkt, alebo službu výhodne. Výhodne neznamená najlacnejšie. O tomto sa ľudia presviedčajú na každom kroku nákupmi rôzneho "šmejdu", čo zisťujú pri "neopakovateľných" ponukách hlavne lacných výrobkov.
Toto platí samozrejme aj pri automobiloch. Moderný automobil vznikol podľa všeobecne prijatých pravidiel v roku 1886, kedy Karl Benz zaregistroval svoj patent trojkolesového vozidla so spaľovacím motorom.
Pre upresnenie si dovoľujem podotknúť že v tomto období napr. Čína nemala vôbec priemyselnú základňu, ktorá by umožnila výrobu automobilov.
Aby som si prezrel v príjemnom prostredí históriu špičkovej automobilky, ktorá spoluformovala svetový vývoj automobilizmu, tak som bol pozrieť v Stuttgarte múzeum Mercedes-Benz Museum.
Múzeum je samozrejme propagáciou a prezentáciou tejto automobilky a jej nespochybniteľného vplyvu na rozvoj automobilizmu a technologického rozvoja v danej krajine a aj vo svete.
Veľmi prehľadne a názorne je na časovej osi znázornený a zobrazený vývoj automobilky, ktorá mala v minulosti veľmi široký záber a vyrábala motory osobných automobilov, nákladných, autobusov, lietadiel a iných motorov pre rôzne priemyselné odvetvia. Dokonca v určitom období vyrábala aj bicykle.
Pre ilustráciu predkladám viacero exponátov tohto múzea.
Človek si pre tejto prehliadke uvedomí, koľko práce a energie vložila táto automobilka do tohto procesu, ktorý nám dnes prináša pohodlné a bezpečné automobily preplnené množstvom technických detailov, patentov a vylepšení.
Verím tomu, že takzvaná technologická pamäť všetkých štandardných automobiliek v celom svete prinesie svetu, Európe a aj nám ešte množstvo príjemných chvíľ strávených v autách, kde dnes chceme, nechceme trávime množstvo času. Verím, že to celé odolá dnešnému chaotickéme svetu, kde aj v prípade automobilov začína platiť, že množstvo noname automobiliek prináša skopírované riešenia s cieľom predať svojim zákazníkom autá automobiliek, ktoré nepriniesli civilizácii vôbec nič, okrem poskytnutia lacného auta, pri čom platí, že sa pritom nejedná o výhodnú kúpu, ale len lacnú.