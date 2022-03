Bol som na slovensko -ukrajinskej hranici. Na prvý pohľad to vyzeralo kľudne, pokojne i keď prichádzajúci to museli v sebe skrývať. To množstvo pomáhajúcich organizácií a dobrovoľníkov zo Slovenska, Česka, Rakúska, Nemecka pôsobilo upokojujúco a tak je to dobre.

Veľké Slemence marec 2022 (zdroj: Lf)

pomoc utečencom marec 2022 (zdroj: Lf)

Velke Slemence marec 2022 (zdroj: Lf)

Vyšné Nemecké marec 2022 (zdroj: Lf)

