Blíži sa noc dlhých nožov 2023

Je známe, kto nepozná svoje dejiny, musí si ich zopakovať. Presne to čaká Slovensko o pár dní. My postarší si pospomíname a mladí sa budú učiť. Trpko.

Bolo po voľbách a Mečiarovci dosiahli výrazné víťazstvo. Spolu so svojimi satelitmi získali rozhodujúcu väčšinu. 3.11.1994 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza Národnej rade, kde obsadili všetky posty vrátane predsedov parlamentných výborov. Zástupcov opozície presunuli do nepodstatného Výboru pre životné prostredie. Mečiarovci plne ovládli parlament.

To nebolo všetko. Okamžite, po skončení ustanovujúcej schôdze, v neskorých večerných hodinách o 23.07 sa začala 2. schôdza NR SR. Nastal čas odvolávania tých, by stáli v ceste. Bol odvolaný minister vnútra.

Minister vnútra je najdôležitejšou osobou. Kto ovláda Ministerstvo vnútra ovláda štát. Ak si chcete zabezpečiť beztrestnosť, tento post musíte obsadiť najbližšou osobou, tým komu najviac veríte. Učilo sa to v škole. Že je tomu tak, Róbert Fico to dávno vie. Spomente si na Róberta Kaliňáka. Platí to samozrejme v autoritatívnych režimoch, nie v demokratických.

Vráťme sa späť do roku 1994. Poslanci vládnej koalície odvolali ministra privatizácie. Treba sa dostať k štátnemu majetku. Nasledovali odvolávania členov mediálnych rád, vedenie Najvyššieho kontrolného úradu, generálneho prokurátora, členov Prezídia a Dozornej rady Fondu národného majetku. Zvolení boli členovia kontrolného úradu pre kontrolu SIS. Predsedom sa stal Ivan Lexa. Ďalší významný post, ktorý je nutný pre ovládnutie štátu. Zabezpečili si tak, že SIS neslúžila občanov štátu ale vládnucim špičkám (čo pretrváva vlastne do dnes).

Celkovo bolo odvolaných 38 funkcionárov z dôležitých štátnych funkcií. Boli nahradení nominantami víťazov volieb. Ak sa chceme trochu pousmiať znamenalo to, že odvolaní funkcionári prišli ráno do práce a na vrátnici boli upozornení, že si môžu len zbaliť veci.

Všimnite si akčnosť. Mečiarovci boli na postup starostlivo pripravení. Vedeli, ktoré posty potrebujú ovládnuť. Ak si dosadili na posty svojich ľudí, je jasné, že vyžadovali, aby ich nominanti slúžili im. Tým kto ich tam dosadil. Nie občanom Slovenska. Tak sa aj stalo.

To čo sa stalo v NR SR bolo výsledkom vysokej politickej profesionality, tých čo to celé pripravovali. Porovnajte to s amaterizmus bývalej vládnej koalície. Žiaľ. Mečiarovci museli mať rozanalyzovanú celú štruktúru štátnej správy. Poznať dôležitosť a význam jednotlivých postov. Museli mať vopred jasné personálne obsadenie. Bola to vysoká politická odbornosť. Priniesla však tvorcom scenára svoje výsledky.

Opoziční poslanci na protest po prvých hlasovaniach opustili rokovaciu sálu. Jediným opozičným poslancom, kto zostal v rokovacej sále bol hádajte kto? Áno, bol to Róbert Fico. Pracoval na sebe. Pozorne sledoval prácu majstrov, svojich predchodcov. Učil sa aby svoje získané poznatky uplatnil neskôr. Tá doba nastala.

Je predpoklad, že SMER voľby vyhrá. Róbert Fico bude zostavovať koalíciu. Partnerom bude jednoznačne HLAS. HLAS je určite jeho nápad. Druhá strana určená pre tých, ktorí ho nechcú voliť. Veď vedením HLASU poveril svojho večného oddaného služobníka.

Róbert Fico získa určite väčšinu. Bude otvorená cesta pre Noc dlhých nožov 2023. Bude čo odvolávať. Určite sú pripravení nominanti aby okamžite sa chopili moci. Už sú pripravené zákony, ktoré upevnia moc a potlačia demokratické práva tých, ktorí budú stáť v ceste.

Budeme sa všetci pozerať na profesionalitu s akou sa SMER chopí moci. Róbert Fico sa poučil z chýb, ktorých sa dopustil a ktoré ho takmer stáli nielen politickú kariéru. Určite si rozanalyzoval chyby a teraz je čas, tie chyby napraviť.

O týždeň sa nečudujte v akom štáte sa to nachádzate. Možno na ulici stretnete Mariana Kočnera alebo dokonca Mikuláša Černáka.