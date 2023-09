Čo je to za stranu ten HLAS, kde sa vzal?

Bolo to v čase po umlčaní Janka Kuciaka. Občania zapĺňali námestia. Robert Fico bol nútený uvoľniť aj keď len na oko jeden oporný post svojej moci za druhým. Nakoniec námestia si vynútili aby aj on opustil post najvyšší a dosadil naň svojho oddaného služobníka. Lenže tieto kozmetické úpravy nepresvedčili. Vládna strana strmo padala v preferenciách a blížila sa k hranici zvoliteľnosti.

Čo urobiť aby sa voliči SMERU nerozpŕchli do iných strán? Ako si ich udržať? Róbert Fico je ozaj výnimočný politik. Žiaľ stojí na tej nesprávnej strane. Vy riešil to ozaj geniálne.

Vznikol HLAS.

Do „novej“ strany presunul tých Smerákov, ktorí naoko vyzerali dôveryhodne, nepoškvrnene. Na čele strany sa objavil kto iný ako jeho verný služobník. Nepoznačený kauzami SMERU, pôsobiaci jednoduchším zmýšľaním. Múdrych ľudí Slováci nemajú radi. Ešte keď sa v médiách objaví na malotraktore má vyhrané. Samozrejme u tej skupiny voličov, na ktorú je zacielené. Ideálny predseda strany pre uprchlíkov SMERU, ktorí márne hľadajú stranu, kde sa uchýliť.

HLAS naoko pôsobí samostatne. V rozhodujúcich otázkach vždy je cítiť zhodu v materskou stranou.

Prešli roky, Slováci zabudli, SMER nadobúda pôvodnú silu. Blížia sa voľby. Ako reaguje Peter Pellegriny? No predsa podľa požiadaviek Róberta Fica. Predvolebná kampaň je nevýrazná. Nutné naplniť dva body.

1. HLAS vo voľbách nesmie predstihnúť SMER.

2. Čo najviac voličov HLASU sa musí vrátiť do SMERU aby SMER bol víťazom volieb.

V HLASE zostanú len tí voliči, ktorí sú proti Ficovi. No netušia komu bude patriť ich volebný hlas.

Je predpoklad, že Róbert Fico voľby vyhrá. Z pomeru síl v parlamente bude jasné, že koaličným partnerom bude HLAS. Bude nutné prijať viacero zákonov na potlačenie práv opozície a všetkých, ktorí budú stáť v ceste. Bude treba presadiť zmeny v štátnom aparáte aby neslúžil občanom ale vládnej strane. Treba si zabezpečiť beztrestnosť. Bude potrebné zmeny v štátnych médiách aby sa stali jednofarebnými a boli hlásnou trúbou SMERU. Bude potrebné poprepúšťať všetkých obvinených z káuz a pozatýkať tých, ktorí sa snažili o zavedenie právneho štátu.

K tomu všetkému budú poslanci a nominanti HLASU v jednotnom súzvuku so SMEROM. Dokonca sa budú predbiehať, kto aký zákon predloží, kto príde s akou iniciatívou. Nikto nebude tušiť, že všetky tie zákonu a iniciatívy budú pochádzať z jednej kuchyne. Naznačil to už teraz Peter Pellegriny, požiadavkou na zrušenie špeciálnej prokuratúry.

Ak by nevyšiel optimistický predpoklad víťazstva SMERU a vládu by zostavoval Michal Šimečka bola by určite pozvánka pre HLAS vstúpiť do koaličnej vlády. Vôbec by som sa nečudoval, keby HLAS do vlády vstúpil. Cieľ by bol jednoznačný. Nie byť v stabilnej vláde. Cieľom HLASU by bolo byť piatou kolónou a po krátkom čase sa snažiť o rozbroje. Postupne rozložiť vládnu koalíciu. Róbert Fico by s radosťou poukazoval na neschopnosť vládnuť. No nezabudol by vždy vyzdvihnúť činnosť HLASU ako jedinej vládnej strany, ktorá sa správa zodpovedne.

Preto nezabúdajme, Peter Pellegrini a všetci tí čo za nim stoja majú doma starostlivo odložené stranícke legitimácie SMERU. Preto volebná matematika je jednoduchá, zvládne ju aj občan so základným vzdelaním.

20 % SMER + 10 % HLAS = 30 % Róbert Fico