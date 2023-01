Putovanie slovenskými Kalváriami - Veľké Rovné

Kalváriu nájdete nasledovne: asi 80 metrov za autobusovou zastávkou Veľké Rovné-Ninisi zabočíte doľava cez lávku ponad potok. Pred sebou vidíte úzku miestnu asfaltovú komunikáciu. Po pravej strane je prvý dom a pri druhom dome, ktorý je vzdialený od prvého asi 150 metrov, budete odbočovať do lesa.

Idete teda od križovatky po asfaltovej komunikácii, mierne stúpajúc. Cesta zatáča doprava. Na ľavej strane pri ceste je malý drevený kríž. Pokračujete ďalej – asi po 40 metroch budete odbočovať do lesa. Po pravej strane vidíte oplotenie druhého domu a vľavo je chodníček do lesa. Takmer pri tejto asfaltovej ceste je hneď prvé zastavenie krížovej cesty. Zastavenia sú pomerne blízko za sebou a do 30 minút ste pri kaplnke.

Krížová cesta je tvorená štrnástimi drevenými krížmi, na ktorých sú umiestené jednotlivé výjavy.

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Hájku pochádza z 19. storočia. Vo výklenku na čelnej stene kaplnky je socha Božského srdca a nad dverami je kópia Murillovho obrazu Nepoškvrnenej Panny Márie. Kaplnka má malú vežičku a zvon. Maľba v interiéri kaplnky je od Juraja Jelíneka z roku 1968. Venovaná je Sedembolestnej Panne Márii. V lunetách nad oknami sú mariánske symboly.

Autorom fotografií z júla 2016 v tomto článku je Jozef Feiler.