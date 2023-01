Putovanie po slovenských Kalváriách (18): Bratislava - Podhradie

História Kalvárie na Podhradí je dodnes čiastočne zahalená tajomstvom. Zo zachovaných písomností sa predpokladá, že Kalvárska cesta bola realizovaná v rozsahu piatich výjavov situovaných na Mikulášskej ulici a zakončená pri Kostole sv. Mikuláša.

Jedno zastavenie bolo až do 60. rokov 20. storočia umiestnené v tesnej blízkosti hlavnej, Viedenskej brány hradu. Takže pátranie po ňom mňa aj kamaráta zaviedlo na nádvorie Bratislavského hradu.

Na hrade práve prebiehala rekonštrukcia.

V priľahlom parku v areáli hradu sme objavili náš hľadaný objekt.

Socha Krista zo scény Tŕním korunovania alebo Posmievania je umiestnená na vysokom podstavci. Ten charakterizuje väčšinu zastavení Kalvárie na Podhradí...

Ďalšie zachované zastavenie v teréne, aj keď nie na pôvodnom mieste, nájdeme na Zámockej ulici v blízkosti areálu Základnej školy Palisády.

Výjavy Kalvárskej cesty v Podhradí boli jednofigurálne. Tento zobrazuje Krista nesúceho kríž.

Tretie a zároveň jediné zastavenie, ktoré sa dodnes nachádza na pôvodnom mieste, je na rohu ulíc Mikulášska a Beblavého. Nablízku je známy dom U dobrého pastiera, meštianska rokoková stavba z druhej polovice 18. storočia.

Kamenná socha na vysokom stĺpe predstavuje Krista v dlhom plášti a s gestom zopätých rúk, modliaceho sa na Olivovej hore.

Cestu zastavení ukončovala Kalvária v podobe troch krížov s drevenými sochami Ukrižovaných pri Kostole sv. Mikuláša. Dnes po krížoch nenájdeme ani stopy...

V bočnom výklenku kostola bola umiestnená socha Krista z výjavu Ecce homo.

Tá tiež zmizla v prepadlisku dejín. Sochy Kalvárskej cesty totiž začali prekážať v rokoch budovania socializmu, kedy bol súbor postupne rozobratý.

Táto historicky cenná bratislavská Kalvária patrí dnes už bohužiaľ do minulosti. Jej likvidácia je smutnou kapitolou našich dejín. Bolo by však ešte smutnejšie, ak by sa na ňu zabudlo úplne. Tomu nech zabráni aj toto malé pripomenutie v podobe článku, ktorý zobrazuje stav lokalít počas mojej návštevy v auguste 2008.