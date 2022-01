Dvakrát meraj a raz strihaj....

Bolo predvianočné obdobie, celospoločenská atmosféra bola vyhrotená, prezidentka vyzývala k upokojeniu..., lekári, záchranári, zdravotné sestry prosili o pomoc a podporu...

V NR SR prebiehala 51. schôdza, ktorej sa okrem iných zúčastnilo šesť poslancov OĽANO. Na základe svojho „myslenia, videnia a snenia“ predložili návrh Zákona 362/2011 Z.z.

Čo sa vlastne udialo v decembri 2021? Na základe poslaneckého návrhu bola prijatá novela Zákona 362/2011, ktorá nám definuje nové procesy pri predpise liekov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rozmeňme si to na drobné...

V minulosti bola v zákone historicky ukotvená pozícia „Odporúčajúceho“ a „Zastupujúceho“ lekára pri predpise lieku. Pri týchto výrazoch všetci presne vedeli, kto je kto. Lekár po vyšetrení, a to ako odborný, tak aj všeobecný, mohol liek hneď predpísať. Nič mu v tom nebránilo. Predpis bol zdravotnou poisťovňou dokonca v identifikátoroch nákladovosti priradený lekárovi, ktorý liečbu odporúčal.

A čo nám novelou „Zákona...“ prinášajú naši šiesti „mysliaci“ poslanci :

§ 119 odsek 11 dnes znie:

„Predpisujúci lekár z dôvodu svojej neprítomnosti na pracovisku alebo v prípade nefunkčnosti technických zariadení môže po vzájomnej dohode poveriť preskripciou (ďalej len „poverujúci lekár“) iného lekára v rovnakom alebo inom špecializačnom odbore (ďalej len „poverený lekár“), a to najviac trikrát počas príslušného kalendárneho roka pre každého pacienta osobitne, vždy najdlhšie na dva mesiace;...“

Celé Slovensko je v chaose... Okrem p. Krajčího a zopár blízkych nikto nechápe ako naplniť uvedenú literu „Zákona...“. A tak si odborná verejnosť kladie logické otázky : Kto s kým a ako sa dohodne ? Spíšu si lekári zmluvu pre každého pacienta samostatne ? Vypadne im tlačiareň, alebo iné technické zariadenie...? Čo ak nebude lekár vedieť, že bude neprítomný na pracovisku ? Avšak naši šiesti poslanci svorne vystupujú pred kamerami s tvrdením, že každý môže predpisovať recepty ako v minulosti. Nič sa nezmenilo, „ODPORÚČANIE“ platí, pacient sa v systéme nestráca... Áno, páni poslanci, odporúčanie platí, len vami prijatá novela zákona už nič nehovorí o predpise liekov na základe odporúčania. A tak každý lekár, ktorý dnes „vyháňa“ pacienta spred svojich dverí má vlastne pravdu a chráni si svoju vlastnú kožu v prípade súdneho sporu.

Vážení páni poslanci,

nevieme čo ste „mysleli, chceli, snívali“, avšak čítame, čo ste v uvedenom „Zákone...“ napísali. Zrejme ste sa zabudli s lekármi poradiť, či sa nevedia bez chaosu dohodnúť na tom kto a ako má pacientovi lieky predpísať. Možno by to malo plynulý a ešte k tomu aj logický priebeh. Možno by sa vedeli pochopiť aj vo veciach procesných. A tak páni poslanci, lepšie je dvakrát merať a raz strihať...

Nebolo by lepšie priznať omyl, pozastaviť platnosť novelizácie, prijať zmysluplnú a odbornou verejnosťou akceptovateľnú verziu...?