Medellín a Cali - dve mestá s temnou minulosťou a atraktívnou prítomnosťou

O meste Cali budem písať v ďalšom článku. Obidve tieto mestá spája temná história obchodníkov s narkotikami. Zároveň sa obidvom týmto mestám podarilo s touto čiernou škvrnou vysporiadať. V súčasnosti sú to moderné a bezpečné mestá. Platí to najmä o Medellíne.

Chcem sa hneď tu na začiatku vysporiadať s otázkou drogových kartelov, pretože tomu nechcem a nebudem venovať veľa pozornosti. Aj samotní obyvatelia obidvoch týchto miest nemajú veľmi radi turistov, ktorí navštevujú miesta kde tieto kartely pôsobili. Aj keď rozličné cestovné kancelárie aj v Medellíne aj v Cali ponúkajú výlety „po stopách drogových kartelov“ seriózni turisti sa im vyhýbajú. Prieči sa mi oslavovať týchto gangstrov. Ale na druhej strane sa nedajú zatvárať oči pred faktami. Boli tu, boli veľmi mocní a vplyvní a vraždili a terorizovali policajtov a aj civilistov.

Najznámejším z týchto darebákov bol Pablo Escobar. Už v článku o Bogote som sa o ňom zmienil v súvislosti s únosmi, ktoré organizoval. Pablo Emilio Escobar Gaviria sa narodil 1. decembra 1949 a zahynul pri zatýkaní deň po svojich 44. narodeninách 2. decembra 1993. Bol zakladateľom a vodcom tzv. Medellínskeho kartelu, od ktorého sa koncom osemdesiatych rokov osamostatnila tá časť, ktorá potom dominovala v meste Cali. Boli za ňou bratia Gilberto a Miguel Orejuela a istý Jose Santacruz Londoňo. Pridal sa k nim aj odídenec od Escobara prezývaný rovnako ako náš „fiktívny“ zbojník Pacho. Tento sa ale vyslovuje „pačo“. Civilným menom sa volal Hélmer Herrera. Po zlikvidovaní Medellínskeho kartelu bratia Orejuelovci prevzali veľkú časť jeho „biznisu“ a fungovali až do roku 1995 resp. 1996. Na rozdiel od Escobara sa snažili legalizovať peniaze zarobené obchodovaním s drogami prostredníctvom medzinárodnej siete legálne založených firiem. Siahali od Panamy až do Putinovho Ruska, dokonca priamo k Putinovi. Svedectvo o tom vydal Alexander Litvinenko, pôvodne ruský agent FSB, ktorý začal vypovedať o praktikách „ruskej štátnej mafie“. To ho stálo život. Zomrel na otravu polóniom-210. Začiatkom novembra 2006 zrazu záhadne ochorel a 23. toho istého mesiaca zomrel. Tvrdil, že nemecká firma St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG, ktorá je pod Putinovou kontrolou bola vyšetrovaná nemeckou políciou z podozrenia z prania špinavých peňazí a obchodovania s drogovými dílermi ruskej mafie a kolumbijských drogových kartelov. A tým drogovým kartelom z Kolumbie bol práve kartel z Cali. Litvinenko k tomu dodal celú schému obchodu s narkotikami a toku peňazí prepieraných cez fiktívne obchody. Ako to poznáme aj zo Slovenska, skutok sa nestal. Všetky stopy zahladila Putinova administratíva.

Nie však v Kolumbii. Najprv bol zlikvidovaný Escobar a potom aj Cali kartel. Nikomu sa však doteraz nepodarilo zlikvidovať výnosný obchod s drogami, ten sa iba presunul. Zdá sa, že čiastočne do Mexika a čiastočne do Ekvádoru. Ale poďme od tejto témy ďalej, nás zaujímajú mestá Medellín a Cali. Ako sa tam žije teraz v roku 2022?

Medellín má v súčasnosti dva a pol milióna obyvateľov a je rozťahaný po svahoch Ánd v nadmorskej výške asi 1 500 metrov. Leží v údolí, ktoré sa volá Aburrá (Valle de Aburrá). Uličky mesta sa vlnia po kopcoch a tak je to celkom náročná prechádzka.

Ako prvá bola v roku 1616 založená osada El Poblado de San Lorenzo. Teda ak odhliadneme od osád pôvodných obyvateľov, ktorí tu žili už tisíce rokov pred príchodom Európanov. El Poblado je teraz jedna z najnavštevovanejších štvrtí Medellínu. Chodia sem hlavne cudzinci, návštevníci mesta a to preto, že to tu „žije“. Táto časť mesta je totiž plná hotelov a hostelov, barov a reštaurácií a je tu relatívne bezpečne.

Tento kostol sa začal stavať 2. marca roku 1616 a položil základy osady El Poblado de San Lorenzo de Aburrá. (zdroj: Lubo Repka)

Pohľad do jeho interiéru. (zdroj: Lubo Repka)

El Poblado pôvodne obývali takmer výlučne pôvodní obyvatelia. V roku 1646 prišiel do platnosti koloniálny zákon, ktorý nariaďoval separáciu pôvodného obyvateľstva od mesticov a mulatov a tak sa začala stavať nová štvrť. Dostala meno Candelaria podľa kostola, ktorý tu bol postavený a zasvätený bol Panne Márii z Candelarie. Neskôr sa z tohoto kostola stala Basilica Nuestra Señora de la Candelaria de Aná. V súčasnosti je Candelaria považovaná za historické centrum mesta. Nachádza sa okolo námestia a parku Berrío. Ten je akýmsi jej stredom. Z neho plynulo môžete prejsť na ďalšie významné námestie, ktoré sa volá po Fernandovi Boterovi Plaza Botero. Na námestí sú rozmiestnené jeho sochy. Je ich 23. A je tu aj múzeum Antioquie. Aj v ňom nájdete mnoho Boterových diel.

Park Berrío je geografickým centrom mesta. (zdroj: Lubo Repka)

Na námestí Berrío sa nachádza aj kostol Basilica Nuestra Señora de la Candelaria de Aná. (zdroj: Lubo Repka)

Nezdvorilo fotím, aj keď je tu veľa ľudí. (zdroj: Lubo Repka)

Hlavný oltár. (zdroj: Lubo Repka)

Na námestí Fernanda Boteru. (zdroj: Lubo Repka)

Jedna z Boterových sôch. (zdroj: Lubo Repka)

Pohľad cez fontánu na palác kultúry. Volá sa Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. (zdroj: Lubo Repka)

V pozadí za rukou múzeum Antioquie. (zdroj: Lubo Repka)

Ďalšia z Boterových sôch. (zdroj: Lubo Repka)

Na námestí je stále rušno, aj keď spŕchne. (zdroj: Lubo Repka)

Adam a Eva. (zdroj: Lubo Repka)

Boli sme samozrejme aj v múzeu Antioquie. Toto je soška muža schovávajúceho koku. Medzi 600 až 1600 pred n.l. (zdroj: Lubo Repka)

V múzeu Antioquie. (zdroj: Lubo Repka)

V obrazovej časti ma zaujali portréty 4 slávnych osobností z dejín Kolumbie. Vľavo hore Uribe, vedľa Berrío, vľavo dole Santander a vedľa Herrán. (zdroj: Lubo Repka)

Najvýznamnejším kostolom mesta je teraz Metropolitná katedrála nepoškvrneného počatia Panny Márie (Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de Maria). Je vyústením parku Simóna Bolívara. Dve veže katedrály sa týčia do výšky 66 metrov.

Pohľad na baziliku z námestia Simóna Bolívara. (zdroj: Lubo Repka)

Pohľad dovnútra baziliky. Opäť je tu veľa ľudí. Platí to asi pre celú Latinskú Ameriku. Kostoly na rozdiel od tých európskych sú hojne navštevované. (zdroj: Lubo Repka)

Snažím sa byť čo najdiskrétnejší a nevyrušovať. Len si chcem ukradnúť nejakú fotku. (zdroj: Lubo Repka)

Bazilika je krásna a mne sa v nej veľmi páči, ale už musím ísť. Mám pocit, že sem nepatrím. Sem sa nechodí za históriou. Táto bazilika naozaj patrí veriacim. (zdroj: Lubo Repka)

Je tu samozrejme aj socha Simóna Bolívara, veď je to jeho park. (zdroj: Lubo Repka)

Ďalším významným námestím je Parque de las Luces alebo aj Svetelný park. Les svetelných stĺpov vysokých 24 metrov zakomponovaný do bambusového porastu a vodnej plochy je miestom konania zhromaždení a každovečernej svetelnej show. Tú sme ale nevideli, lebo sme tu boli iba cez deň. Snáď niekedy nabudúce. Zaujímavá bola aj cesta k nemu. Išli sme sem totiž až z parku Simóna Bolívara pešo cez niekoľko ulíc, ktoré tvoria pešiu zónu mesta. Bolo tu naozaj rušno, pozrite si nasledujúce fotky.

V uličkách historického centra Medellínu. (zdroj: Lubo Repka)

V uličkách historického centra Medellínu. (zdroj: Lubo Repka)

V uličkách historického centra Medellínu. (zdroj: Lubo Repka)

V uličkách historického centra Medellínu. (zdroj: Lubo Repka)

V uličkách historického centra Medellínu. (zdroj: Lubo Repka)

V uličkách historického centra Medellínu. (zdroj: Lubo Repka)

V uličkách historického centra Medellínu. (zdroj: Lubo Repka)

V uličkách historického centra Medellínu. (zdroj: Lubo Repka)

Les svetelných stĺpov na námestí Parque de las Luces. (zdroj: Lubo Repka)

Neďaleko, len musíte prejsť cez jednu rušnú cestu je námestie, ktoré sa volá Plaza de la Libertad. Na Námestí Slobody je hneď niekoľko významných monumentov a sôch.

Na pamiatku Gilberta Echeverria Mejía a Guillerma Gaviriu Correa, bývalých guvernérov Antioquie, ktorej hlavným mestom je Medellín. (zdroj: Lubo Repka)

Monument na pamiatku sochárskeho majstra Rodriga Arenas Betancourta. (zdroj: Lubo Repka)

Socha na pamiatku majstra čističa topánok. (zdroj: Lubo Repka)

Zaujímavosťou verejnej dopravy Medellínu je systém lanoviek. Vzhľadom na kopcovitý terén je to mimoriadne efektívny spôsob dopravy pre obyvateľov a je lacný. Perfektne funguje už od roku 2004. Je veľmi obľúbený nielen medzi domácimi, ale aj my turisti sme si ho užili. Využili sme ho aj na priblíženie sa k štvrti, ktorá patrí k povinným návštevám. Najprv sme z námestia Cisneros, ktoré je spojené s parkom Luces išli metrom asi 4 alebo 5 zastávok a potom sme plynulo prestúpili do gondoly lanovky. Tou sme sa iba previezli hore a dolu (tiež asi 3 alebo 4 zastávky) a naspäť. Keď sme vyšli von zo stanice hneď nás oslovil miestny „sprievodca“, ktorý sa nám ponúkol, že nám ukáže komúnu 13. To bola kedysi najnebezpečnejšia štvrť najnebezpečnejšieho mesta na svete. Teraz je to raj pre turistov a grafity maliarov. Všetky domy, alebo takmer všetky, sú pomaľované. Ľudia tu žijú svojim životom a popri tom si užívajú aj zvedavosť turistov a ich peniaze.

Najprv cestujeme metrom. (zdroj: Lubo Repka)

Potom lanovkou. (zdroj: Lubo Repka)

Vznášame sa nad plechovými strechami domov chudobných obyvateľov mesta. (zdroj: Lubo Repka)

Svojka v lanovke. (zdroj: Lubo Repka)

Chceli by ste tu niekde bývať? (zdroj: Lubo Repka)

Toto vyzerá na „lepšiu štvrť“. (zdroj: Lubo Repka)

Naša cesta jedným smerom trvá asi 12 minút. (zdroj: Lubo Repka)

Na tejto fotke je pekne vidno jednu časť našej trasy. (zdroj: Lubo Repka)

Dráha je ukotvená na obrovských stĺpoch. (zdroj: Lubo Repka)

Už ideme naspäť. Som zvedavý, ako to bude vyzerať v Komúne 13, keď tu to vyzerá tak zle, že horšie už nemôže byť. (zdroj: Lubo Repka)

Toto už sme na sídlisku Komúna 13. (zdroj: Lubo Repka)

Chodíme hore-dole po úzkych cestičkách Komúny 13. (zdroj: Lubo Repka)

Pokúšam sa rozdvojiť, aby som si to tu všetko stihol pozrieť. (zdroj: Neznáma fotografka z Komúny 13.)

Vďaka nášmu sprievodcovi stíhame všetko, ešte aj lokálne pivo. (zdroj: Pamela Repková)

V Medelíne je 16 komún a v nich 250 štvrtí. Komúnou je aj El Poblado alebo Candelaria. Ale Komúna 13 bola kedysi zo všetkých najhoršia, najnebezpečnejšia. (zdroj: Lubo Repka)

Kedysi tu na terajšom území Komúny 13 boli veľké poľnohospodárske farmy. V roku 1946 pozemky postupne skúpili developeri a začali tu stavať domy pre prisťahovalcov. Tí v Medellíne hľadali prácu. (zdroj: Lubo Repka)

V okolí novopostavených domov však začali vyrastať ďalšie, tentokrát ale nelegálne stavby. A v nich boli ubytovaní tí najchudobnejší. (zdroj: Lubo Repka)

Počas povstaleckých bojov vo vnútrozemí Kolumbie v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch sem utekali obyvatelia z vnútrozemia, kde bol de fakto vojnový stav. (zdroj: Lubo Repka)

Do Medellínu prichádzali roľníci a nekvalifikovaná pracovná sila len aby si zachránili život. Z nich si veľmi ľahko vyberali drogové karteli bojovníkov, ktorí urobili čokoľvek za malú odmenu. (zdroj: Lubo Repka)

V narýchlo postavených chatrčiach bez vody a elektriny tu žili tisícky zúfalých ľudí. (zdroj: Lubo Repka)

V roku 2002 nový prezident vo funkcii, Alavaro Uribe začal konečne konať. Do oblasti bola vyslaná armáda, aby odzbrojila miestne gangy. Nasadené boli aj helikoptéry. Kto sa bránil odzbrojeniu bol zabitý. (zdroj: Lubo Repka)

Nakoniec samotní obyvatelia pochopili, že mafiánov treba z komunity vyhnať a mnohí sa pridali na stranu armády. (zdroj: Lubo Repka)

Nasledujúce dva roky prebiehala v Komúne 13 také niečo ako samoočista. Asi 200 ľudí záhadne zmizlo. Stovky nesprispôsobivých občanov sa museli vysťahovať a opustiť komunitu. (zdroj: Lubo Repka)

V roku 2006 sem začali prúdiť investície zo strany mesta. Bola vybudovaná elektrická, vodovodná a kanalizačná sieť. (zdroj: Lubo Repka)

V roku 2011 sa začali budovať prvé eskalátory. V súčasnosti sa nimi obyvatelia dostanú aj do tých najstrmších kopcov. (zdroj: Lubo Repka)

Obyvatelia začali svoje domy a vôbec každú voľnú stenu pomaľovávať grafitmi. Veľa z nich ste mali možnosť vidieť na predchádzajúcich fotkách. (zdroj: Lubo Repka)

To prilákalo turistov a samozrejme povzbudilo miestnych podnikateľov. Vzniklo množstvo obchodíkov a reštaurácií. Stal sa tu skrátka zázrak. Som rád, že som to mohol vidieť na vlastné oči. (zdroj: Lubo Repka)

Ak si chcete pozrieť mesto z výhľadu, dobrá je samozrejme lanovka, ale zlá nie je ani vyhliadka z kopca Cerro Nutibara. Je síce iba 80 metrov nad údolím, ale je tu príjemný park. Hore sa oplatí si zobrať taxík a dolu už môžete ísť pešo až do centra mesta.

Medellín z kopca Nutibara. (zdroj: Lubo Repka)

Nutibara bol náčelníkom miestneho kmeňa a jemu je venované toto súsošie. Je umiestnené v parku, ktorý sa rozprestiera na svahoch kopca. (zdroj: Lubo Repka)

Táto socha je venovaná najvýznamnejšiemu kolumbijskému humoristovi, ktorý sa volal Guillermo Zuluága "Montecristo". (zdroj: Lubo Repka)

Jeho socha je umiestnená na tomto námestí, ktoré je na vrchu kopca. Oproti je miestny kostolík. (zdroj: Lubo Repka)

Trochu prekvapivo, ale Medellín sa ukázal aj ako kulinársky raj. Našli sme tu reštauráciu, ktorá naozaj stála za tie peniaze, čo sme tu minuli. Michelinskú hviezdu dostali v apríli roku 2021 ako prvá kolumbijská reštaurácia. Oficiálne ju ale stále nemajú, pretože Michelin nemá Kolumbiu na svojej mape. A tak je nositeľkou hviezdy ich ďalšia reštaurácia, ktorá sa nachádza v USA, konkrétne v meste Washington. Pripomínam, že na Slovensku na takúto reštauráciu ešte stále len čakáme. V El Cielo alebo aj „nebo“ varí pán kuchár Juan Manuel Barrientos, rodený Kolumbijčan. Jeho testovacie menu pozostávalo z „nekonečného“ počtu predjedál a jedál spárovaných s vínami južnej Ameriky. Na záver vám priamo na ruky vylejú čokoládu a vy si ich máte oblizovať. A oblizoval som ako malé dieťa, ktorému to mama dovolí, keď pečie niečo sladké.

Otvorená kuchyňa. Tu sa nič neskrýva, všetko má každý hosť pod priamou kontrolou. (zdroj: Lubo Repka)

Všetky jedlá sú servírované v malých porciách, len taká ochutnávka. (zdroj: Lubo Repka)

V malých porciách preto, lebo je to degustačné menu. (zdroj: Lubo Repka)

Každé jedlo nám čašník, keď ho prinesie predstaví. Toto si pamätám. Gabova magická realita. (zdroj: Lubo Repka)

Neodolal som ani fotke na pamiatku. Veď to kuchár urobil z lásky ku Gabrielovi García Márquezovi, ktorého tu každý volal Gabo a ktorého mám aj ja veľmi rád. (zdroj: Pamela Repková)

Jedlá stále chodili a ja som všetko poslušne zjedol. (zdroj: Lubo Repka)

Samému sa mi nechcelo veriť, koľko som toho pojedol. (zdroj: Lubo Repka)

Čokoládu nám liali priamo na ruky. (zdroj: Lubo Repka)

Potom ju posypali rozdrvenými zrnkami kávy. (zdroj: Lubo Repka)

Na záver pohárik kolumbijskej brandy. Tekutý dusík pohár vychladil a zvýraznil arómu. (zdroj: Lubo Repka)

Potom prišiel účet. Skoro som odpadol. A potom prišiel čašník a ospravedlnil sa nám, že účet nie je náš, že ho máme roztrhať a zjesť. Tak sme aj urobili. Bol tiež veľmi chutný. (zdroj: Lubo Repka)

To je všetko z mesta Medellín. Na rade je mesto Cali alebo plným menom Santiago de Cali. Ale o tom až nabudúce.

Lubo Repka.